A pocas semanas de que llegue diciembre, Disneyland Resort en California está comenzando con los preparativos para dar la bienvenida a la temporada navideña de 2026. Este famoso parque temático ya alista luces, música y decoraciones especiales para que cada familia experimente la magia decembrina. Si tienes el anhelo de vivir estas experiencia, esta nota completa te revelará cuáles son las fechas clave, qué atracciones esperar y qué espectáculos se ofrecerán para este año.

Se trata uno de los destinos preferidos por cientas de familias —estadounidenses y extranjeras— para celebrar las fiestas de fin de año. Eso sí, es necesario planificar con antelación esta visita para evitar cualquier tipo de imprevisto.

Cuándo inicia la Navidad en Disneyland Resort 2026

Según información del propio sitio web de Disneyland Resort , el “Holidays at the Disneyland Resort” se desarrollará entre el 13 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

Durante este tiempo aproximado de dos meses, las familias visitantes podrán apreciar la magia navideña que ofrecerá Disneyland Park, Disney California Adventure Park y Downtown Disney District.

Este complejo turístico suele ser muy visitado por cientas de familias debido al espectáculo navideño que ofrece. (Crédito: Bing Guan/Bloomberg) / Bing Guan/Bloomberg

Qué atracciones y espectáculos ofrecerá el Disneyland Resort en esta temporada navideña 2026

Este complejo turístico situado en California contará con distintas atracciones y espectáculos navideños durante las fechas señaladas. Eso sí, cada parque temático ofrecerá experiencias distintas, las cuales se detallarán a continuación:

DISNEYLAND PARK

A Christmas Fantasy Parade : desfile con presencia de música, carrozas temáticas y personajes icónicos de Disney que culmina con la aparición de Santa Claus.

: desfile con presencia de música, carrozas temáticas y personajes icónicos de Disney que culmina con la aparición de Santa Claus. “It’s a Small World” Holiday : experiencia navideña que muestra las distintas decoraciones aplicadas en gran parte del mundo.

: experiencia navideña que muestra las distintas decoraciones aplicadas en gran parte del mundo. Haunted Mansion Holiday : una edición especial de la mansión embrujada inspirada en fiestas de fin de año como del universo de “The Nightmare Before Christmas”.

: una edición especial de la mansión embrujada inspirada en fiestas de fin de año como del universo de “The Nightmare Before Christmas”. Believe... In Holiday Magic : un espectáculo que ofrece fuegos artificiales, efectos visuales y nieve artificial.

: un espectáculo que ofrece fuegos artificiales, efectos visuales y nieve artificial. Wintertime Enchantment: el Castillo de la Bella Durmiente también se viste de gala y transforma este recinto en una brillante postal navideña.

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE

Disney ¡Viva Navidad!: se rinde homenaje a las tradiciones de Latinoamérica mediante la música, el baile, la gastronomía y diversos encuentros con los personajes de Disney.

se rinde homenaje a las tradiciones de Latinoamérica mediante la música, el baile, la gastronomía y diversos encuentros con los personajes de Disney. Luigi’s Joy to the Whirl: un alegre paseo por el patio trasero de Luigi en Cars Land.

un alegre paseo por el patio trasero de Luigi en Cars Land. Mater’s Jingle Jamboree: un festivo recorrido en tractor por la chatarrería decorada por las fiestas de Mater en Cars Land.

No sería lo único; si tienes el deseo de encontrarte con Santa Claus durante tu visita a este complejo turístico, tienes grandes posibilidades. Este personaje icónico de la Navidad puede ubicarse en distintas áreas del Resort a la espera de tomarse fotografías y disfrutar de encuentros especiales.

"Luigi's Joys to the Whirl" es una de las atracciones más esperadas para esta temporada navideña en Disneyland Resort. (Crédito: @disneyland / Instagram)

Qué consejos tener en cuenta al visitar Disneyland Resort durante esta Navidad 2026

Si quieres experimentar adecuadamente lo que ofrece Disneyland Resort, te aconsejo que reserves los boletos con anticipación debido a la alta demanda, llegar puntual para evitar largas filas en las atracciones populares, revisar los horarios de los espectáculos nocturnos para asegurar una buena visión en los fuegos artificiales y llevar ropa cómoda con una chamarra ligera para las noches de invierno en California.