Preparar las golosinas para Halloween puede salir más caro de lo previsto cuando, además de recibir a los niños del vecindario, hay que armar bolsitas para una reunión familiar o llevar algo a una celebración escolar. En Los Ángeles, donde muchas familias se organizan para el tradicional “dulce o truco”, revisar las ofertas antes del 31 de octubre permite cuidar el presupuesto sin restarle diversión a la noche. Una comparación de CBS Los Angeles encontró diferencias importantes entre cinco cadenas: Costco destacó por sus mezclas de chocolate, mientras que Walmart y Smart & Final ofrecieron alternativas para quienes prefieren caramelos, gomitas y otras opciones.

La revisión, publicada el 14 de octubre de 2026, estuvo a cargo de Kristine Lazar, periodista de investigación de consumo de la televisora local. El recorrido incluyó también a Target y Ralphs. Sus resultados sirven como referencia para planificar las compras, aunque los importes y las promociones pueden variar según la sucursal.

Halloween es una festividad muy esperada por grandes y pequeños en todo el territorio estadounidense (Foto: AFP)

COSTCO, WALMART Y TARGET: DÓNDE CUESTA MENOS COMPRAR CHOCOLATES PARA HALLOWEEN

Si buscas llenar el recipiente de la entrada con chocolates pequeños, Costco fue la alternativa más económica entre los productos analizados. El establecimiento ofrecía un paquete de más de 5.5 libras por US$23.99, equivalente a unos 27 centavos por onza. Walmart y Target ocuparon las siguientes posiciones.

Este fue el orden de los cinco comercios para esa categoría:

Tienda Costo aproximado por onza de la mezcla de chocolates revisada Costco US$0.27 Walmart US$0.32 Target US$0.34 Smart & Final US$0.41 Ralphs US$0.49

Fuente: CBS Los Angeles, comparación publicada el 14 de octubre de 2026. Los valores corresponden a las presentaciones analizadas, no a todo el surtido disponible en cada cadena.

La presentación también influye en el gasto. Las figuras de Reese’s para Halloween, por ejemplo, costaban alrededor de 55 centavos por onza en Target, frente a 41 centavos en Costco. Estos valores corresponden a un artículo específico y no deben confundirse con las mezclas incluidas en la tabla.

Costco se perfila como la principal opción para comprar dulces en Halloween en Los Ángeles, según CBS (Foto: AFP)

¿QUÉ PAQUETES DESTACARON POR SU PRECIO?

Algunas familias prefieren repartir chocolates; otras buscan variedad para que la compra alcance durante toda la noche. Estas fueron varias de las opciones identificadas durante el recorrido:

Tienda Producto revisado Precio del paquete Costo aproximado por onza Costco Más de 5.5 libras de chocolates pequeños US$23.99 US$0.27 Walmart Mezcla de dulces sin chocolate de más de 83 onzas US$29.97 US$0.36 Smart & Final Surtido de chocolates de 160 piezas US$24.99 US$0.41 Smart & Final Tootsie Rolls US$8.99 US$0.24 Ralphs Mezcla de chocolates de 165 piezas US$26.99 US$0.49 Ralphs Surtido de chocolate y gomitas de 180 piezas US$26.99 US$0.41

Fuente: CBS Los Angeles. La tabla reúne categorías diferentes para mostrar alternativas de compra; no constituye una clasificación de artículos equivalentes. Los importes están sujetos a cambios.

Walmart tuvo la selección más amplia entre los establecimientos visitados, con marcas como Skittles y Starburst, además de combinaciones que incluían chocolate. En Costco, la revisión también encontró un surtido de otras golosinas cuyo costo rondaba los 24 centavos por onza.

Para calcular cuánto llevar, conviene observar tanto el peso neto como la cantidad de unidades. El primero permite comparar el valor del contenido; la segunda ayuda a estimar cuántas entregas podrás realizar si decides dar una o dos piezas a cada niño.

Walmart (Foto: Getty Images)

SMART & FINAL: UNA ALTERNATIVA PARA GASTAR MENOS POR BOLSA

Los Tootsie Rolls destacaron entre las opciones de Smart & Final por requerir un desembolso menor: US$8.99, frente a US$24.99 del surtido de 160 chocolates. Su costo aproximado era de 24 centavos por onza, comparado con 41 centavos para la otra presentación.

Esta diferencia puede resultar útil si necesitas complementar lo que ya compraste sin destinar demasiado dinero adicional. Sin embargo, pagar menos en la caja no significa recibir el mismo peso ni disponer de una cantidad equivalente de porciones: se trata de productos distintos.

RALPHS: ¿QUÉ REVISAR ANTES DE APROVECHAR EL DESCUENTO?

Durante el recorrido, Ralphs ofrecía una rebaja del 25% en dulces de Halloween a granel para clientes con tarjeta de fidelidad, conocida como club card. Antes de acudir, conviene confirmar la vigencia y las condiciones, ya que el reporte no establece que ese beneficio continúe hasta el 31 de octubre.

Entre las alternativas examinadas había dos paquetes por US$26.99:

Una bolsa de 165 piezas de chocolate, con un costo aproximado de 49 centavos por onza.

Un surtido de 180 unidades que combinaba esa golosina con gomitas, equivalente a unos 41 centavos por onza.

Aunque ambas presentaciones tenían el mismo importe, la segunda resultaba más conveniente por peso. Si acostumbras comprar en esta cadena, consulta la oferta correspondiente a tu sucursal y verifica el total antes de pagar.

Tampoco debe asumirse que los US$26.99 admiten una rebaja adicional del 25%. La información publicada no aclara si ese monto ya incorporaba el beneficio para socios.

La cadena Ralphs también se ha convertido en una opción importante para aquellos ciudadanos que buscan ahorrar un poco en las compras para Halloween (Foto: waltarrrrr / Flickr)

¿CUÁNTO HAN SUBIDO LOS DULCES DE HALLOWEEN?

Un estudio de FinanceBuzz, actualizado el 30 de septiembre de 2026, calculó que el costo promedio equivalente a 100 piezas surtidas pasó de US$9.91 en 2021 a US$16.96 cinco años después. La diferencia acumulada fue de aproximadamente 71%, mientras que el incremento frente a 2025 llegó al 3.5%.

Indicador Resultado del estudio Costo promedio equivalente a 100 piezas en 2021 US$9.91 Costo promedio equivalente a 100 piezas en 2026 US$16.96 Diferencia acumulada US$7.05 Aumento entre 2021 y 2026 71% Incremento entre 2025 y 2026 3.5%

Fuente: FinanceBuzz. Los valores fueron normalizados a 100 piezas y no representan una bolsa específica disponible en todos los establecimientos.

El análisis utilizó precios de Walmart, Target, Kroger y Albertsons. Para cada año se revisaron al menos 25 paquetes, de entre 28 y 500 unidades, sin considerar ofertas. Por ello, los resultados describen la muestra estudiada y no un encarecimiento idéntico de todas las golosinas comercializadas en Los Ángeles.

En cuanto al chocolate, CBS Los Angeles explicó que la caída del cacao después de sus máximos de 2024 no se refleja necesariamente de inmediato en los estantes. Parte de la mercancía pudo elaborarse con materia prima adquirida meses antes, cuando las cotizaciones eran mayores.

CINCO FORMAS DE AHORRAR AL COMPRAR DULCES PARA HALLOWEEN EN LOS ÁNGELES

Además de elegir el establecimiento, organizar la compra ayuda a evitar gastos innecesarios. Estas medidas pueden servir antes de salir al supermercado:

Compara el precio por onza. No te guíes únicamente por el tamaño del empaque o las cifras destacadas en su etiqueta. Revisa el peso neto y el valor unitario, especialmente al evaluar chocolates frente a caramelos pequeños. Calcula cuántas piezas necesitas. Toma como referencia las visitas de años anteriores y decide qué cantidad entregarás a cada niño. Llevar una presentación grande puede reducir el costo individual, pero elevar el desembolso si sobra demasiado. Combina distintas variedades. La revisión identificó alternativas económicas fuera de las mezclas de solo chocolate. Reservar una parte del presupuesto para esos productos y completar con otras golosinas permite ajustar el gasto. Confirma las condiciones de las promociones. Comprueba si requieren tarjeta de fidelidad, incluyen el artículo elegido o tienen restricciones. En Ralphs, el beneficio identificado estaba dirigido a clientes con club card. Considera el traslado. Antes de cruzar la ciudad por una oferta, calcula cuánto ahorrarías y consulta la disponibilidad en tu sucursal. Una diferencia pequeña podría no compensar el combustible ni el tiempo del recorrido.

Costco encabezó la comparación de mezclas de chocolate, mientras que Walmart y Smart & Final presentaron alternativas para distintos presupuestos. La elección dependerá del contenido que prefieras repartir, la cantidad de visitantes que esperes y las condiciones vigentes al momento de pagar.

Antes de desplazarte, confirma el importe y las existencias del establecimiento más cercano. Así podrás preparar las bolsitas o surtir el recipiente de la entrada sin gastar más de lo previsto.