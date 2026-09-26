El culturismo mundial vuelve a concentrar todas las miradas en Las Vegas, sede del Mr. Olympia 2026, la competición más prestigiosa del calendario profesional. Durante esta semana, los mejores culturistas del planeta competirán por el título en doce categorías, desde el 212 Olympia y Classic Physique hasta Men’s Physique, Bikini, Wellness y la esperada división Open, donde se decide el nuevo rey absoluto del deporte . La cita reúne a la élite internacional y contará con una destacada representación española, decidida a competir entre los grandes nombres del escenario Olympia.

¿Quieres ver la final del Mr. Olympia 2026 EN VIVO y GRATIS por TV y Streaming Online ? La principal novedad del Mr. Olympia 2026 estará en su transmisión oficial. OlympiaTV emitirá gratis y en directo el evento más importante del culturismo mundial, con cobertura completa de los prejudging y las finales de las doce categorías profesionales. Para ver el Mr. Olympia online solo será necesario crear una cuenta en la plataforma oficial de Olympia Productions. La señal también abarcará momentos clave de la semana de competición: el check-in de atletas, la conferencia de prensa, el Amateur Olympia y el tradicional seminario de campeones del domingo.

Dónde ver gratis el Mr. Olympia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

La final del Mr. Olympia 2026 —la definición de la categoría Men’s Open— se realizará el sábado 26 de septiembre en Las Vegas . La opción oficial confirmada para verla en todos los países es el streaming gratuito de OlympiaTV/Olympia Productions, con registro previo; no se ha anunciado una transmisión por canales de televisión lineal nacionales.

País / región TV abierta / cable Streaming online oficial Disponibilidad y observaciones Estados Unidos No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Transmisión oficial gratuita, con creación de cuenta. La final comienza a las 19:00 (hora de Las Vegas/PDT); el pre-show inicia a las 18:30. México No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Señal oficial global y gratuita mediante registro. En el centro de México, la final equivale a las 20:00 del sábado 26 de septiembre. Perú No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Acceso online global desde navegador y dispositivos compatibles. La final inicia a las 22:00 del sábado 26 de septiembre. Colombia No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Señal oficial gratuita con registro. Inicio estimado: 22:00 del sábado 26 de septiembre. Ecuador No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Cobertura oficial completa de la velada final y de las actividades previas seleccionadas. Inicio estimado: 22:00 del sábado 26. Venezuela No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Emisión online mundial; el horario local de la final es aproximadamente 23:00 del sábado 26. Bolivia No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Registro sin costo para acceder al directo oficial. Inicio aproximado: 23:00 del sábado 26. Argentina No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions La final se podrá seguir de madrugada: alrededor de las 00:00 del domingo 27 de septiembre. Chile No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Acceso mediante la plataforma oficial; por la diferencia horaria, la transmisión empieza cerca de las 00:00 del domingo 27. Uruguay No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Señal global gratuita con registro. Inicio aproximado: 00:00 del domingo 27 de septiembre. Brasil No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions La web oficial incluye una opción de transmisión identificada en portugués brasileño. La final comienza cerca de las 00:00 del domingo 27 en Brasilia. España No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions La señal oficial se verá de madrugada: alrededor de las 04:00 del domingo 27 de septiembre en la España peninsular. Estados Unidos — costa Este No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions Inicio a las 22:00 EDT del sábado 26 de septiembre. Centroamérica No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions El horario varía por país: Guatemala, El Salvador y Honduras rondan las 19:00; Costa Rica y Panamá, entre 20:00 y 21:00. La referencia base es 19:00 PDT en Las Vegas. Resto del mundo No hay canal de TV lineal oficial confirmado OlympiaTV / Olympia Productions La organización anuncia cobertura oficial en vivo con registro gratuito, sin bloqueo territorial anunciado para la transmisión.

¿Qué es Mr Olympia Events?

El Mr. Olympia es la máxima competición del culturismo profesional, con la Federación Internacional de Culturismo y Fitness (IFBB) como su organismo rector. Joe Weider creó esta prestigiosa competición en 1965. Su visión permitió a los ganadores del Mr. Universo seguir compitiendo profesionalmente y ganar dinero al mismo tiempo. Larry Scott ganó el primer título cuando la competición comenzó el 18 de septiembre de 1965 en la Academia de Música de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Esta celebración mundial del fitness ha crecido enormemente a lo largo de las décadas. Lo que comenzó como una pequeña competición masculina en la ciudad de Nueva York durante la década de 1960 se ha convertido en un espectáculo internacional celebrado en todo el mundo.

Este prestigioso recinto ha visto a muchas leyendas del culturismo dejar su huella. Dos campeones destacan por encima del resto: Lee Haney (1984-1991) y Ronnie Coleman (1998-2005), quien ganó ocho veces. Derek Lunsford ostenta ahora este codiciado título.