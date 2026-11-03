Para saber dónde voto en California, entra en Find Your Polling Place, de la Secretaría de Estado, y selecciona tu condado para acceder a su consulta oficial. También puedes usar My Voter Status para localizar tu lugar de votación. Antes de salir, confirma dirección, fecha, horario y si el establecimiento permite votar presencialmente o únicamente entregar una boleta por correo.sos.ca+2

La elección es el martes 3 de noviembre de 2026. California la denomina elección general y forma parte de las elecciones intermedias estadounidenses: se celebra a mitad del mandato presidencial .

Cómo consultar tu lugar de votación en California

El directorio Find Your Polling Place reúne accesos a los buscadores y listados de los condados. Selecciona el tuyo y sigue las instrucciones de la autoridad local. No todos presentan la información del mismo modo: algunos ofrecen consultas de lugares asignados y otros, mapas o listas de centros.

Otra ruta es My Voter Status, que permite comprobar el registro, localizar el lugar de votación y encontrar los contactos electorales del condado. Para obtener una coincidencia exacta, el registro debe contener un número de licencia o identificación de California, o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social; el portal recomienda introducir ambos cuando estén disponibles.

Qué necesitas resolver Canal oficial Qué debes comprobar Localizar dónde votar Find Your Polling Place Condado y lugar o centros disponibles. Consultar tu registro My Voter Status Registro y lugar de votación. Votar antes o entregar una boleta CA Early Voting Servicio, dirección, días y horas. Resolver una incidencia Oficina electoral del condado Instrucciones para tu situación.

Cómo encontrar la oficina electoral de tu condado

La Secretaría de Estado mantiene el directorio County Elections Offices. Pulsa el nombre del condado para entrar en su web oficial y consultar sus datos de contacto. Esta es también la ruta para encontrar las autoridades de todos los condados, no solamente las de las ciudades más pobladas.

La oficina local puede aclarar cambios de ubicación, dudas sobre el domicilio registrado, servicios de accesibilidad y asistencia lingüística. La guía electoral que envía el condado también puede indicar el lugar asignado. No confundas el horario administrativo publicado para una oficina con el horario de votación de cada establecimiento.caearlyvoting.sos.ca+3

Qué verificar antes de acudir el 3 de noviembre

El día de la elección, los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. Ese horario no describe necesariamente la votación anticipada: consulta los días y horas de cada sede en CA Early Voting o en la web electoral del condado.

Distingue estas modalidades antes de elegir destino:

Lugar asignado: si tu condado organiza la votación por recintos, comprueba cuál corresponde a tu registro en su buscador o guía electoral.

Centro de votación: en los condados que aplican la Ley de Opción del Votante, puedes votar en cualquier centro de tu propio condado. Esa flexibilidad no autoriza a votar indistintamente en cualquier centro de California.

Buzón de devolución: permite depositar la boleta de voto por correo; no equivale a un establecimiento con servicios para votar presencialmente. El límite de depósito es el 3 de noviembre a las 8:00 p. m.

Qué hacer si no encuentras tu registro o necesitas asistencia

Si acabas de registrarte por internet, My Voter Status pide esperar al menos 24 horas antes de consultar. Si sigues sin aparecer o no encuentras un lugar, contacta con tu oficina electoral; para orientación en español, llama al 800-232-8682.

El plazo ordinario de registro terminó el 19 de octubre. Las personas elegibles que necesiten registrarse o actualizar su inscripción todavía pueden hacerlo mediante el registro condicional hasta el 3 de noviembre, en la oficina electoral, un lugar de votación o un centro del condado. La boleta se procesa y cuenta una vez que la autoridad verifica el registro.