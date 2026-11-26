Este fin de semana Los Ángeles te guarda otro plan relacionado con la época de las fiestas: el Hollywood Christmas Parade, que llega a su edición 94 y figura entre las tradiciones navideñas más esperadas de la ciudad. Unas 5,000 personas, entre músicos, bailarines, jinetes y artistas, tomarán Hollywood Boulevard a pocos pasos del TCL Chinese Theatre. Por ello, conviene saber que el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre habrá bloqueos viales y que varios accesos de la autopista quedarán inhabilitados. El tráfico, ya pesado en una semana común, se pondrá peor.
La marcha pasará por Hollywood Boulevard y Sunset Boulevard. Además, se bloquearán rampas de la Hollywood Freeway (US-101), una ruta que miles de angelinos usan a diario para llegar del Valle al centro. Si planeas compras por la zona, una posada adelantada o una reunión familiar por ahí, revisa todo con tiempo.
¿QUÉ CALLES CERRARÁN EL SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE?
Las primeras restricciones arrancan en la madrugada del sábado y duran hasta el lunes 30 de noviembre. Responden al montaje y la preparación del evento, así que no hace falta esperar al domingo para ver vallas en pleno barrio.
|Calle o tramo
|Inicio del cierre
|Reapertura prevista
|Hollywood Boulevard, entre Orange Drive y Highland Avenue
|Sábado 28, 12:01 a. m.
|Lunes 30, 6 a. m.
|Orange Drive, entre Hollywood Boulevard y el callejón al norte de Hawthorne Avenue
|Sábado 28, 12:01 a. m.
|Lunes 30, 6 a. m.
CIERRES DEL DOMINGO 29: HORARIOS Y CALLES
El domingo es la jornada más complicada. La carrera de carrozas inicia a las 6 p. m., pero el bloqueo de vías avanza por etapas desde temprano.
|Cierre desde
|Calle o tramo afectado
|Reapertura prevista
|6 a. m.
|Hollywood Boulevard, entre La Brea Avenue y Orange Drive
|10 p. m.
|1 p. m.
|Hawthorne Avenue, DeLongpre Avenue y Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue
|9 p. m.
|1 p. m.
|El Cerrito Place, entre Franklin Avenue y Hollywood Boulevard
|8 p. m.
|1 p. m.
|Sycamore Avenue y Orange Drive, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard
|9 p. m.
|1 p. m.
|Sunset Boulevard, entre La Brea Avenue y Highland Avenue
|Aprox. 10 p. m.
|2 p. m.
|Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue
|10 p. m.
|3 p. m.
|Rampas de salida de Cahuenga Boulevard (ambos sentidos de la 101) y salida sur de Vine Street
|10 p. m.
|4 p. m.
|La Brea Avenue, dirección norte, entre Hollywood Boulevard y Sunset Boulevard
|Aprox. 9 p. m.
|4 p. m.
|Highland Avenue, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard
|Aprox. 10 p. m.
|4 p. m.
|Hollywood Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street
|9 p. m.
|4 p. m.
|Vine Street, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard
|9 p. m.
|4 p. m.
|Sunset Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street
|Aprox. 10 p. m.
¿QUÉ RAMPAS DE LA 101 ESTARÁN CERRADAS?
Si usas la Hollywood Freeway (US-101), presta atención. Desde las 3 p. m. del domingo quedarán bloqueadas estas salidas:
- Cahuenga Boulevard, en dirección norte de la 101.
- Cahuenga Boulevard, en dirección sur de la 101.
- Vine Street, en dirección sur de la 101.
Las tres reabren a las 10 p. m. del domingo 29. Si tu acceso habitual es uno de ellos, busca alternativa con tiempo. Y recuerda que las calles libres se llenarán por los desvíos.
¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL HOLLYWOOD CHRISTMAS PARADE?
La edición 94 se celebra el domingo 29 de noviembre de 2026.
|Actividad
|Horario
|Apertura de las tribunas reservadas
|4 p. m.
|Entretenimiento previo al desfile
|5:30 p. m.
|Inicio del desfile
|6 p. m.
Se presentarán bandas, grupos de baile, caballos, carrozas navideñas, globos de personajes de hasta cuatro pisos y autos famosos del cine y la tele. Como siempre, Santa Claus y sus renos cierran la comitiva.
Los conductores de “Entertainment Tonight”, Kevin Frazier y Nischelle Turner, serán los grandes mariscales. También figuran Deidre Hall, Kate Linder, Scott Clifton y Cynthia Watros.