Este fin de semana Los Ángeles te guarda otro plan relacionado con la época de las fiestas: el Hollywood Christmas Parade, que llega a su edición 94 y figura entre las tradiciones navideñas más esperadas de la ciudad. Unas 5,000 personas, entre músicos, bailarines, jinetes y artistas, tomarán Hollywood Boulevard a pocos pasos del TCL Chinese Theatre. Por ello, conviene saber que el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre habrá bloqueos viales y que varios accesos de la autopista quedarán inhabilitados. El tráfico, ya pesado en una semana común, se pondrá peor.

La marcha pasará por Hollywood Boulevard y Sunset Boulevard. Además, se bloquearán rampas de la Hollywood Freeway (US-101), una ruta que miles de angelinos usan a diario para llegar del Valle al centro. Si planeas compras por la zona, una posada adelantada o una reunión familiar por ahí, revisa todo con tiempo.

Las primeras restricciones arrancan en la madrugada del sábado y duran hasta el lunes 30 de noviembre. Responden al montaje y la preparación del evento, así que no hace falta esperar al domingo para ver vallas en pleno barrio.

Calle o tramo Inicio del cierre Reapertura prevista Hollywood Boulevard, entre Orange Drive y Highland Avenue Sábado 28, 12:01 a. m. Lunes 30, 6 a. m. Orange Drive, entre Hollywood Boulevard y el callejón al norte de Hawthorne Avenue Sábado 28, 12:01 a. m. Lunes 30, 6 a. m.

El domingo es la jornada más complicada. La carrera de carrozas inicia a las 6 p. m., pero el bloqueo de vías avanza por etapas desde temprano.

Cierre desde Calle o tramo afectado Reapertura prevista 6 a. m. Hollywood Boulevard, entre La Brea Avenue y Orange Drive 10 p. m. 1 p. m. Hawthorne Avenue, DeLongpre Avenue y Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue 9 p. m. 1 p. m. El Cerrito Place, entre Franklin Avenue y Hollywood Boulevard 8 p. m. 1 p. m. Sycamore Avenue y Orange Drive, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard 9 p. m. 1 p. m. Sunset Boulevard, entre La Brea Avenue y Highland Avenue Aprox. 10 p. m. 2 p. m. Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue 10 p. m. 3 p. m. Rampas de salida de Cahuenga Boulevard (ambos sentidos de la 101) y salida sur de Vine Street 10 p. m. 4 p. m. La Brea Avenue, dirección norte, entre Hollywood Boulevard y Sunset Boulevard Aprox. 9 p. m. 4 p. m. Highland Avenue, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard Aprox. 10 p. m. 4 p. m. Hollywood Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street 9 p. m. 4 p. m. Vine Street, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard 9 p. m. 4 p. m. Sunset Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street Aprox. 10 p. m.

¿QUÉ RAMPAS DE LA 101 ESTARÁN CERRADAS?

Si usas la Hollywood Freeway (US-101), presta atención. Desde las 3 p. m. del domingo quedarán bloqueadas estas salidas:

Cahuenga Boulevard, en dirección norte de la 101.

Cahuenga Boulevard, en dirección sur de la 101.

Vine Street, en dirección sur de la 101.

Las tres reabren a las 10 p. m. del domingo 29. Si tu acceso habitual es uno de ellos, busca alternativa con tiempo. Y recuerda que las calles libres se llenarán por los desvíos.

La autopista 101 en Hollywood, Los Ángeles tendrá algunas variaciones por el desfile (Foto: Getty Images)

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL HOLLYWOOD CHRISTMAS PARADE?

La edición 94 se celebra el domingo 29 de noviembre de 2026.

Actividad Horario Apertura de las tribunas reservadas 4 p. m. Entretenimiento previo al desfile 5:30 p. m. Inicio del desfile 6 p. m.

Se presentarán bandas, grupos de baile, caballos, carrozas navideñas, globos de personajes de hasta cuatro pisos y autos famosos del cine y la tele. Como siempre, Santa Claus y sus renos cierran la comitiva.

Los conductores de “Entertainment Tonight”, Kevin Frazier y Nischelle Turner, serán los grandes mariscales. También figuran Deidre Hall, Kate Linder, Scott Clifton y Cynthia Watros.