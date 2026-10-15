Tras las marejadas provocadas por la tormenta tropical Rachel, que causaron inundaciones en Newport Beach, esta ciudad de California se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño. Para ello, levanta un muro de arena de casi 23 pies de altura en la península de Balboa, con el objetivo de reducir el ingreso de agua a viviendas, comercios, estacionamientos e infraestructura cercana. La estructura funcionará como una barrera temporal ante el oleaje intenso y las inundaciones costeras. A continuación, te explicamos cómo se prepara el estado para enfrentar este fenómeno.

En una vista aérea, varias personas caminan cerca de zonas costeras inundadas, en medio de fuertes oleajes y mareas altas provocados por la tormenta tropical Rachel, el 9 de octubre de 2026 en Newport Beach, California (Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP)

EL MURO DE ARENA DE 23 PIES CON EL QUE NEWPORT BEACH SE PREPARA PARA EL NIÑO

Se trata de una berma doble de arena, es decir, una barrera temporal formada por grandes montículos compactados a lo largo de la playa. La ciudad busca llevarla hasta casi 23 pies de altura (unos 7 metros) para amortiguar el oleaje, las marejadas y la entrada de agua hacia la península de Balboa.

El muro abarcará casi cuatro millas de costa de Newport Beach, equivalentes a alrededor de 6,4 kilómetros. La intervención incluye la península de Balboa y refuerzos adicionales en el sector oeste de Newport Beach, donde también se han registrado inundaciones y erosión.

La ejecución de la obra está a cargo de cuadrillas municipales de obras públicas de Newport Beach y contratistas, con apoyo de maquinaria pesada como bulldozers, cargadores y tractores para desplazar y compactar la arena.

En una de las jornadas de refuerzo trabajaron cerca de 20 personas, mientras que autoridades locales supervisan las acciones y coordinan medidas complementarias, como bombeo de agua en calles, apertura de válvulas de marea y distribución de sacos de arena a residentes.

Trabajadores retiran arena de un estacionamiento en el muelle de Balboa, en Newport Beach, California, mientras comunidades de todo el sur de California se preparan para nuevos impactos de la tormenta tropical Rachel, el domingo 11 de octubre de 2026 (Foto: Stephen Lam/San Francisco Chronicle vía AP)

¿Por qué se levanta el muro de arena?

Por las condiciones asociadas a El Niño que pueden elevar el nivel del mar, aumentar la energía y dirección del oleaje y acelerar la erosión de las playas. Si bien la barrera no elimina el riesgo ni es una obra permanente: busca contener parte del agua y dar tiempo de respuesta durante los episodios de mayor impacto.

Las autoridades han pedido a residentes y visitantes no subir a los muros, ya que hacerlo puede debilitarlos.

¿CÓMO SE PREPARA CALIFORNIA PARA ENFRENTAR EL NIÑO?

Entre las medidas adoptadas en la costa del sur de California incluyen:

Reposición de arena: Newport Beach y el condado de Orange activaron permisos de emergencia para trasladar cerca de 200,000 yardas cúbicas de arena desde el río Santa Ana y reforzar playas, espigones y zonas erosionadas.

Newport Beach y el condado de Orange activaron permisos de emergencia para trasladar cerca de 200,000 yardas cúbicas de arena desde el río Santa Ana y reforzar playas, espigones y zonas erosionadas. Barreras y roca de protección: distintas comunidades costeras recurren a bermas de arena, rocas y muros para proteger casas, carreteras y líneas ferroviarias expuestas al oleaje y a la pérdida de playa.

distintas comunidades costeras recurren a bermas de arena, rocas y muros para proteger casas, carreteras y líneas ferroviarias expuestas al oleaje y a la pérdida de playa. Declaraciones de emergencia: la Autoridad de Transporte del Condado de Orange ha mantenido una emergencia que permite colocar arena y rocas con mayor rapidez, sin esperar los procesos ordinarios de contratación, para proteger la costa y la vía férrea.

la Autoridad de Transporte del Condado de Orange ha mantenido una emergencia que permite colocar arena y rocas con mayor rapidez, sin esperar los procesos ordinarios de contratación, para proteger la costa y la vía férrea. Monitoreo y cierres preventivos: Newport Beach ha cerrado muelles y sectores como The Wedge ante corrientes peligrosas y fuerte oleaje, mientras mantiene labores de refuerzo de las barreras, publica NBC Palm Spring.

Newport Beach ha cerrado muelles y sectores como The Wedge ante corrientes peligrosas y fuerte oleaje, mientras mantiene labores de refuerzo de las barreras, publica NBC Palm Spring. Proyectos posteriores: se prevé transportar 100,000 yardas cúbicas adicionales de arena desde el río Santa Ana a espigones de West Newport; además, la ciudad estudia el dragado hidráulico para aportar arena a The Wedge, precisa The Orange County Register.

La estructura forma parte de las medidas preventivas ante un posible aumento de las marejadas y la pérdida de arena en la costa del sur de California. En la imagen, el muro de arena bordea la playa de Balboa en Newport Beach, California, el sábado 10 de octubre de 2026 (Foto: Stephen Lam/San Francisco Chronicle vía AP)

¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DEL NIÑO A LAS COSTAS DE CALIFORNIA?

El Niño puede elevar temporalmente el nivel del mar frente a California y aumentar la fuerza del oleaje, especialmente cuando coincide con mareas altas y tormentas. Esa combinación incrementa el riesgo de inundaciones costeras y erosión de las playas, señala el Servicio Meteorológico Nacional - Oficinas de Pronóstico del Tiempo de California.

Principales efectos

Inundaciones costeras: el agua puede alcanzar calles, viviendas, negocios, estacionamientos y otras zonas bajas cercanas al mar, sobre todo durante mareas altas.

el agua puede alcanzar calles, viviendas, negocios, estacionamientos y otras zonas bajas cercanas al mar, sobre todo durante mareas altas. Olas y marejadas más fuertes: las tormentas pueden generar olas grandes y corrientes peligrosas, con riesgos para bañistas, surfistas, muelles e infraestructura frente al mar.

las tormentas pueden generar olas grandes y corrientes peligrosas, con riesgos para bañistas, surfistas, muelles e infraestructura frente al mar. Erosión de playas: el oleaje se lleva arena y reduce la franja de playa que funciona como barrera natural para absorber la energía de las olas. Eso deja más expuestas casas, caminos, acantilados y vías ferroviarias.

el oleaje se lleva arena y reduce la franja de playa que funciona como barrera natural para absorber la energía de las olas. Eso deja más expuestas casas, caminos, acantilados y vías ferroviarias. Daños en acantilados y laderas: las lluvias intensas y la acción del mar pueden socavar la base de los acantilados y favorecer deslizamientos.

las lluvias intensas y la acción del mar pueden socavar la base de los acantilados y favorecer deslizamientos. Intrusión de agua salada: un nivel del mar más alto puede facilitar que agua salada llegue a acuíferos y otras áreas vulnerables.

En una vista aérea, un vehículo de emergencia circula a través de aguas de inundación costera, en medio de fuertes oleajes y mareas altas provocados por la tormenta tropical Rachel, el 9 de octubre de 2026 en Newport Beach, California (Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP)