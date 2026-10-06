El fenómeno de El Niño podría tener un impacto especialmente fuerte en California durante los próximos meses, por lo que las autoridades de Los Ángeles ya comenzaron a prepararse ante posibles lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra y un aumento del nivel del mar. La recomendación para los residentes es no esperar a que se emita una alerta para tomar medidas.

El patrón climático está asociado con temperaturas oceánicas anormalmente cálidas en el Pacífico oriental. Las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron niveles récord hace más de un mes, una situación que incrementa las probabilidades de que El Niño de este año sea excepcionalmente fuerte.

¿Cómo afectará El Niño al sur de California?

Los años en los que El Niño se presenta con mayor intensidad han estado históricamente relacionados con lluvias abundantes y niveles del mar más elevados en el sur de California. Sin embargo, los científicos advierten que todavía no es posible determinar con precisión cuándo y dónde se producirán los mayores impactos.

Además de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar podría afectar algunas zonas costeras incluso antes de que lleguen las lluvias más intensas. Este fenómeno puede acelerar la erosión de las costas y aumentar la vulnerabilidad de determinadas áreas.

Las autoridades se preparan ante posibles lluvias, inundaciones y deslizamientos. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

¿Por qué este El Niño podría ser tan fuerte?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad extremadamente fuerte. El principal factor detrás de este escenario son las temperaturas inusualmente elevadas de las aguas del Pacífico oriental.

La combinación de un océano más cálido y las características propias de este patrón climático puede favorecer condiciones de mayor humedad y precipitaciones durante los próximos meses.

¿Qué están haciendo las autoridades de Los Ángeles?

Los responsables de gestión de emergencias del condado de Los Ángeles ya están tomando medidas para reducir los posibles daños. Entre ellas se encuentran el refuerzo de la infraestructura destinada al control de inundaciones, el fortalecimiento de las defensas costeras y la preparación de equipos y personal adicional.

Las autoridades también están pidiendo a los residentes que se preparen individualmente antes de que las condiciones meteorológicas se vuelvan peligrosas.

El aumento del nivel del mar también genera preocupación en las zonas costeras. | Crédito: Foto por BILL WECHTER / AFP

¿Cómo prepararse para El Niño?

Jon O’Brien, jefe adjunto de operaciones de emergencia del condado de Los Ángeles, recomendó a la población anticiparse a cualquier emergencia y conocer los riesgos de su zona.

Entre las principales medidas están:

Verificar si la vivienda o las rutas habituales son vulnerables a inundaciones o flujos de escombros.

Registrarse en los sistemas locales de alertas de emergencia.

Tener preparado un plan para abandonar la zona si las autoridades ordenan una evacuación.

Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y las advertencias oficiales.

Prepararse con anticipación y no esperar a que se emita una alerta para actuar.

La llegada de un El Niño potencialmente histórico mantiene en alerta al sur de California. Aunque todavía existe incertidumbre sobre la ubicación y el momento exacto de los mayores impactos, las autoridades consideran que prepararse con anticipación puede reducir los riesgos para las comunidades más expuestas.

Dónde recibir alertas de emergencia ante El Niño en California

Ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos asociados con El Niño, los residentes pueden registrarse en los sistemas oficiales de alertas de emergencia de sus condados y ciudades.

Condado de Los Ángeles

Ciudad de Los Ángeles

Condado de Orange

Condado de Ventura

Condado de Santa Bárbara

Condado de San Bernardino

Condado de Riverside

Recursos estatales y regionales

Conoce qué hacer y dónde recibir alertas de emergencia en California. | Foto de K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune vía Getty Images / The San Diego Union-Tribune

Recursos para prepararse ante El Niño en California

Las autoridades de California ofrecen diferentes recursos en línea para ayudar a los residentes a prepararse ante posibles lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y otras emergencias relacionadas con El Niño. Estos son algunos de los principales:

Condado de Los Ángeles

Ciudad de Los Ángeles

Condado de Orange

Condado de Ventura

Condado de Santa Bárbara

Condado de San Bernardino

Condado de Riverside

Recursos estatales y regionales

Aware CA — Aplicación para teléfonos inteligentes con información y recursos de emergencia.

Incidentes de Cal Fire — Información sobre incendios y otras emergencias.

Mapa de incidentes de Caltrans — Permite consultar incidentes y condiciones en las carreteras de California.