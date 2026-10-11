Si eres estudiante universitario en California y necesitas apoyo para cubrir tus gastos educativos, College Corps puede ser una opción. Este programa ofrece hasta US$10,000 de apoyo económico a quienes cumplan sus requisitos y completen 450 horas de servicio comunitario. Además de ciudadanos estadounidenses, admite a otros estudiantes elegibles, incluidos ciertos dreamers que cumplen las condiciones de la ley AB 540. En esta nota te explicamos en qué consiste, quiénes pueden participar, cómo solicitar una plaza y cuáles son los plazos de postulación.

La ley AB 540 de California permite que ciertos estudiantes no residentes, incluidos algunos estudiantes indocumentados, queden exentos de pagar la matrícula para no residentes en las universidades y colegios públicos del estado. De este modo, pueden pagar la matrícula para residentes, que es más económica.

Algunos estudiantes indocumentados elegibles bajo AB 540 pueden participar en College Corps. La admisión depende de los requisitos del campus, la matrícula a tiempo completo y las condiciones de elegibilidad (Foto: Gavin Newsom / Instagram)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA COLLEGE CORPS?

College Corps es un programa de California que ofrece hasta US$10,000 de apoyo económico a estudiantes universitarios que completen 450 horas de servicio comunitario durante un año académico. Su objetivo es ayudarles a cubrir gastos educativos y de manutención mientras colaboran con organizaciones de su comunidad. También admite a ciertos estudiantes indocumentados —conocidos como dreamers— que cumplen los requisitos de la ley estatal AB 540.

Los estudiantes seleccionados, llamados fellows, realizan actividades de servicio a través de una universidad o colegio participante. Las tareas pueden incluir apoyo a estudiantes de educación básica, distribución de alimentos y proyectos ambientales, entre otras áreas. No consiste simplemente en registrar horas de voluntariado por cuenta propia y pedir después el dinero: la participación se organiza mediante el programa del campus, publica California Volunteers.

Así funciona College Corps

El funcionamiento general de este programa de California es el siguiente:

1. Solicitar una plaza en el programa de una institución participante.

2. Ser seleccionado y cumplir los requisitos académicos y financieros.

3. Participar durante todo el año académico y completar 450 horas de servicio.

4. Recibir apoyo para manutención durante la participación y un premio educativo vinculado al cumplimiento de los requisitos.

¿Cómo se distribuyen los US$10.000?

La distribución de los US$10,000, bajo el esquema general publicado por el sistema de universidades estatales de California, es el siguiente:

Componente Monto máximo Finalidad Apoyo para manutención US$7,000 Ayudar con los gastos de vida durante el periodo de servicio. Premio educativo US$3,000 Apoyar los costos educativos al completar el programa. Total US$10,000 Apoyo combinado para educación y manutención.

De acuerdo con ello, no son US$10,000 entregados de una sola vez al inscribirse ni una tarifa salarial por hora. El monto está ligado a la participación y al cumplimiento de las condiciones del programa; las modalidades para estudiantes AB 540 pueden tener requisitos adicionales, precisa The California State University.

¿Quiénes pueden participar de College Corps?

California Volunteers establece estos requisitos generales:

Estar inscrito a tiempo completo como estudiante de pregrado en un campus participante.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos, residente permanente legal o estudiante elegible bajo AB 540.

Comprometerse a participar durante todo el año académico.

Necesitar trabajar para pagar los estudios o demostrar necesidad económica, por ejemplo, mediante elegibilidad para Pell Grant, Cal Grant o Middle Class Scholarship .

. Cada institución puede añadir condiciones. Por ejemplo, Cal Poly Pomona exige mantener una buena situación académica y una matrícula de al menos 12 unidades por semestre; otras instituciones también establecen requisitos de edad o promedio académico, según el sitio web de la Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona.

¿Qué dreamers admite?

No es suficiente con que te identifiques como dreamer, debes cumplir las condiciones del campus. Por ejemplo, algunas solicitan una California Dream Act Application —CADAA— completa para el año académico correspondiente, además de necesidad económica.

Se recomienda consultar cómo pagan el “premio educativo”. Algunas instituciones lo canalizan mediante el California Dreamer Service Incentive Grant (DSIG) y exigen condiciones adicionales, como recibir Cal Grant B y presentar una solicitud específica. No debe suponerse que todos los estudiantes AB 540 reciben el premio por el mismo mecanismo, señala Hancock College.

Los participantes colaboran en proyectos de apoyo escolar, alimentación y medioambiente mientras reciben ayuda para cubrir sus gastos (Foto: Gavin Newsom / Instagram)

Guía para solicitar el programa College

Para solicitar College Corps, debes postularte a través de tu universidad o colegio participante. Cada campus administra su convocatoria, es decir, el programa no tiene una única solicitud estatal para todos los estudiantes. A continuación, los pasos que debes seguir

1. Comprueba que tu institución participa

Consulta la página de College Corps de California Volunteers y busca la información de tu campus. También puedes localizarla en el sitio oficial de tu institución buscando “College Corps”.

2. Revisa los requisitos de elegibilidad

Antes de completar la solicitud, comprueba que cumples las condiciones generales:

Estar inscrito a tiempo completo como estudiante de pregrado.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos, residente permanente legal o estudiante elegible bajo AB 540.

Poder participar durante todo el periodo de servicio.

Cumplir las condiciones de necesidad económica y los requisitos adicionales de tu campus.

Si eres estudiante indocumentado, revisa específicamente los requisitos para participantes AB 540 y California Dream Act. No basta con tener DACA o identificarse como dreamer.

3. Verifica que la convocatoria esté abierta

Busca el ciclo académico, la fecha límite y el estado de las solicitudes en la página de tu institución. Las fechas no son iguales para todos los campus.

4. Prepara la información que solicite el campus

Revisa el formulario y reúne los documentos requeridos para acreditar tu matrícula, elegibilidad y situación económica. No hay una lista universal de documentación que aplique a todos los campus; por lo tanto, debes utilizar la que publique tu institución.

5. Completa y envía la solicitud del programa

Accede al enlace de postulación que aparece en la página oficial de College Corps de tu campus y completa todos los campos solicitados. Guarda la confirmación del envío. Recuerda que la solicitud es para obtener una plaza como participante o fellow; por lo tanto, enviar el formulario no garantiza la selección ni el pago del apoyo económico.

6. Sigue el proceso de selección

Revisa tu correo institucional y responde a las solicitudes del equipo de College Corps. El campus te indicará si debes presentar información adicional, participar en una entrevista o completar otros pasos antes de ingresar.

7. Si te seleccionan, confirma las condiciones antes de comenzar

Solicita información sobre:

La organización y las actividades donde realizarás el servicio.

El calendario para completar las 450 horas.

Cómo registrarás las horas y participarás en las actividades del programa.

Cuándo y cómo se entregará el apoyo de manutención.

Los requisitos para recibir el premio educativo, especialmente si participas como estudiante AB 540.

Los plazos de postulación para el siguiente ciclo

Para el siguiente ciclo de College Corps, el año académico 2027–2028, no existe una fecha única de postulación para todo California; ya que cada campus establece su calendario. A continuación, te damos más detalle de las fechas anunciadas por cada institución:

Institución Apertura o inicio de reclutamiento Cierre o información disponible Cal Poly Humboldt 11 de diciembre de 2026 Aceptará solicitudes hasta cubrir las plazas. Prevé llenarlas antes de su feria de asignación de abril; después, los candidatos seleccionados pasarían a una lista de espera. Cuesta College Febrero de 2027 Hasta cubrir las plazas. Entrevistas en abril y notificación a seleccionados en mayo de 2027. San José State University Febrero de 2027 No publica todavía una fecha límite; ofrece un formulario de interés para recibir el aviso de apertura. Fresno State Marzo de 2027 La página indica que el proceso comenzará en marzo y que las comunicaciones se enviarán por correo electrónico; aún no señala el cierre. Moreno Valley College Marzo de 2027 Publica una fecha límite prioritaria del 1 de mayo; conviene confirmar con el campus su aplicación a la convocatoria 2027–2028. UC San Diego Se espera durante el trimestre de invierno de 2027 La fecha exacta y los plazos todavía no están publicados. UC Berkeley Primavera de 2027 No anuncia aún fechas exactas de apertura y cierre. UC Santa Barbara En 2027, sin fecha específica La solicitud todavía no está disponible; se presentará mediante Handshake. San Bernardino Community College District —Crafton Hills College y San Bernardino Valley College— Pendiente de anunciar Ofrece un formulario de interés para avisar cuando abra la convocatoria 2027–2028.