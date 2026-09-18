El helicóptero de NBC que se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un accidente de un autobús podría haberse encontrado en una de las condiciones de vuelo más difíciles para reaccionar ante una emergencia. Expertos consultados sobre el accidente señalaron que la aeronave aparentemente se encontraba a poca altura y con escasa velocidad cuando ocurrió lo que las imágenes y los sonidos del video parecen mostrar como una posible falla mecánica. Esa combinación habría reducido las opciones del piloto para realizar una maniobra de emergencia y recuperar el control del aparato antes de que descendiera rápidamente hacia el suelo.

¿Qué pudo pasar con el helicóptero de NBC?

Una de las hipótesis planteadas por especialistas es que el helicóptero, un Eurocopter AS 350 B2 Ecureuil, pudo encontrarse dentro de una zona conocida en la aviación como la “curva de la muerte” o dead man’s curve. Se trata de una condición teórica representada en la denominada curva de altura-velocidad, en la que un helicóptero tiene muy poca altura, poca velocidad o una combinación de ambas para responder adecuadamente ante una emergencia.

Jeff Guzzetti, exinvestigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA), quien enseña en la USC Viterbi Aviation Safety School, explicó a LA Times que esa situación sería especialmente peligrosa ante un problema durante el vuelo.

“Esa es la peor situación si tienes un problema”, señaló Guzzetti.

La velocidad y la altura exactas que tenía el helicóptero de NBC en el momento del incidente todavía no han sido determinadas. Sin embargo, las imágenes muestran que la aeronave parecía permanecer casi estacionaria a unos cientos de pies sobre el terreno mientras cubría el accidente de un autobús del Metro de Los Ángeles.

Un exinvestigador de la FAA explicó por qué la poca altura y velocidad podían dificultar una maniobra de emergencia. | Crédito: Ethan Swope / AP Photo

¿Por qué la poca altura y velocidad podían ser un problema?

En caso de una falla del motor, los pilotos de helicópteros pueden realizar una maniobra conocida como autorrotación. Esta permite mantener el giro de las palas del rotor utilizando el flujo de aire que atraviesa el sistema mientras la aeronave desciende.

Para ejecutar la maniobra, el piloto reduce la sustentación de manera controlada y utiliza el aire que asciende a través del rotor para conservar su velocidad de giro. Esto puede permitir que el helicóptero realice un aterrizaje de emergencia incluso cuando el motor deja de proporcionar potencia.

El problema aparece cuando la aeronave se encuentra demasiado baja y con poca velocidad. En esas condiciones, el piloto puede no disponer del tiempo o de la altura suficientes para conseguir la rotación necesaria y completar una autorrotación segura.

Jack Cress, ex piloto de helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y profesor de instrucción en investigación de accidentes de helicópteros del programa de Seguridad y Protección de la Aviación de la Universidad del Sur de California (USC), explicó que la aeronave aparentemente estaba en una zona especialmente peligrosa de la curva de altura-velocidad.

“Está en la peor parte de la curva de altura-velocidad. Ese es un lugar peligroso”, afirmó Cress.

¿Qué se escucha en el video del accidente del helicóptero?

Las imágenes del accidente recuperadas por los investigadores también podrían aportar pistas sobre los últimos segundos del vuelo. En la grabación se escucha una alarma y un sonido mecánico que parece disminuir progresivamente, antes de que el helicóptero comience a descender con rapidez.

Guzzetti señaló que en el video puede escucharse un sonido mecánico que parece estar desacelerándose y que podría ser compatible con un cambio repentino ocurrido en la aeronave mientras se encontraba en vuelo estable.

Poco después se escucha a la reportera Eliana Moreno reaccionar ante la situación con un “Uh-oh”. Luego pregunta al piloto George Marciniw si puede elevar nuevamente el helicóptero.

La grabación continúa mientras la aeronave desciende y comienza a presentar movimientos bruscos. Finalmente, el video termina cuando el helicóptero se aproxima al terreno y la transmisión se interrumpe.

¿Qué dijo el NTSB sobre el video del accidente del helicóptero?

Para los investigadores, la grabación es una de las principales evidencias disponibles hasta ahora. Fabian Salazar, investigador encargado del caso por la NTSB, calificó el video como la pieza de evidencia más importante recuperada hasta ese momento.

Salazar explicó que los investigadores pueden escuchar sonidos que son consistentes con cambios en la velocidad del motor, además de tonos que probablemente corresponden a advertencias dirigidas al piloto.

Estos elementos podrían ayudar a determinar qué ocurrió durante los segundos previos al descenso, aunque todavía no establecen por sí mismos cuál fue la causa del accidente.

La NTSB y la FAA continúan examinando los restos del helicóptero y entrevistando a testigos. Los investigadores también revisarán imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en edificios cercanos, los registros de mantenimiento de la aeronave, las condiciones meteorológicas y el entrenamiento del piloto.

¿Quiénes murieron en el accidente del helicóptero?

El accidente provocó la muerte de la reportera de NBC Eliana Moreno y del piloto George Marciniw. También falleció una persona que se encontraba en tierra, Edy Gutierrez Mejia.

Después del impacto se produjo un incendio en el lugar del accidente, por lo que los equipos de bomberos tuvieron que intervenir para controlar y extinguir las llamas.

Las autoridades todavía no han establecido oficialmente qué provocó el accidente. La posibilidad de que el helicóptero se encontrara en una zona crítica de la curva de altura-velocidad es una explicación planteada por especialistas a partir de las condiciones que parecen observarse en el video.

Eliana Moreno falleció en un accidente de helicóptero la noche del martes 15 de septiembre en Los Ángeles. | Crédito: Eliana Moreno / Instagram

George Marciniw, el piloto que también murió, acumulaba más de 30 años de experiencia de vuelo. | Crédito: @whirly_dude / Instagram

¿Cuándo se conocerá la causa del accidente del helicóptero?

La investigación continuará con el análisis de los restos y de la información obtenida de testigos, registros y grabaciones. Los restos del helicóptero serán trasladados posteriormente a una instalación segura para realizar exámenes adicionales.

Salazar indicó que la NTSB espera publicar un informe preliminar aproximadamente 30 días después del accidente. Sin embargo, el informe final, que establecerá la causa probable, podría tardar hasta 18 meses.

Hasta entonces, los investigadores deberán determinar si existió una falla del motor u otro problema mecánico y, en caso de confirmarse, establecer cómo las condiciones de altura y velocidad de la aeronave pudieron influir en la posibilidad de realizar una maniobra de emergencia.