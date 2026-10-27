Las celebraciones de Halloween en California podrían coincidir con lluvias que compliquen los desplazamientos y las actividades al aire libre durante el último fin de semana de octubre. Un sistema de tormentas que avanzará por el Pacífico podría llevar humedad tropical al suroeste de Estados Unidos, con precipitaciones en el sur del estado y riesgos localizados de inundaciones. Aunque el escenario más probable apunta a acumulaciones limitadas en las principales ciudades, la intensidad y la distribución de las lluvias dependerán de cómo evolucionen los sistemas meteorológicos.

Según el pronóstico de AccuWeather, dos tormentas, una procedente de Alaska y otra situada frente a la costa de Washington, podrían atraer humedad tropical hacia el oeste del país. La meteoróloga Lydia Burroughs explicó que la tormenta tropical Olana, cerca de Hawái, también contribuirá a este patrón y que la cantidad de lluvia en el sur de California dependerá de la rapidez con que se combinen los sistemas y la humedad.

Los Ángeles y San Diego están entre las zonas que podrían recibir precipitaciones. | Foto de Grace Hie Yoon/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

¿Qué zonas de California podrían recibir fuertes lluvias durante Halloween?

El sur de California concentra la atención de los meteorólogos ante la posibilidad de que las precipitaciones afecten las actividades previstas para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Las áreas de Los Ángeles, San Diego y Palm Springs podrían registrar lluvias, aunque las cantidades dependerán de la trayectoria y la velocidad del sistema de tormentas.

En el escenario que contempla una evolución más rápida de las tormentas, las principales áreas metropolitanas del sur de California recibirían menos de una pulgada de lluvia, equivalente a 25,4 milímetros. Sin embargo, algunas laderas montañosas orientadas al sur y al oeste podrían acumular entre 1 y 3 pulgadas, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también advierte que todavía existe incertidumbre sobre el momento exacto en que comenzarán las lluvias y cuándo podrían alcanzar su mayor intensidad. Los pronósticos más recientes apuntan a un fin de semana lluvioso en la región, con posibilidad de acumulaciones cercanas a una pulgada en buena parte del territorio al sur de Point Conception.

El fenómeno Pineapple Express podría aumentar el riesgo de inundaciones durante el fin de semana. | Foto de K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune vía Getty Images / The San Diego Union-Tribune

¿Cómo podría afectar el fenómeno Pineapple Express al sur de California?

Uno de los escenarios meteorológicos que analiza AccuWeather contempla la formación de un río atmosférico, una extensa franja de humedad que transporta grandes cantidades de vapor de agua y puede provocar lluvias intensas y nevadas en las montañas.

Si esa corriente de humedad se extiende desde las proximidades de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos, podría convertirse en un fenómeno conocido como Pineapple Express. Su nombre hace referencia al origen tropical de la humedad que alimenta este tipo de sistema.

No obstante, el escenario considerado más probable por AccuWeather contempla que las dos tormentas avancen por la costa del Pacífico sin combinarse completamente. Esto limitaría las precipitaciones en algunas zonas de California, aunque no eliminaría el riesgo de lluvias intensas en sectores específicos.

Una evolución diferente podría hacer que ambos sistemas se unan antes de llegar a la costa y formen una tormenta más grande y lenta. En ese caso, el sur de California podría experimentar precipitaciones más persistentes e inundaciones repentinas de mayor alcance desde el sábado por la tarde hasta el domingo.