Quienes manejan por la Pacific Coast Highway (PCH) en Long Beach —una ruta habitual para ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, llegar al puerto, moverse entre vecindarios costeros o conectar con otras zonas del sur de California— deberán estar atentos a una nueva medida de seguridad vial. El gobernador Gavin Newsom firmó la Senate Bill 1279 (SB 1279), una ley que autoriza a la ciudad a instalar dos sistemas adicionales de control automatizado de velocidad en su tramo de la PCH a partir del 1 de enero de 2027. La norma no abre la puerta a cámaras en cualquier parte de la carretera ni convierte toda la vía en una zona de multas: crea una excepción puntual para Long Beach dentro del programa piloto estatal y mantiene reglas sobre señalización, advertencias, privacidad y uso de las imágenes.

La modificación tiene especial relevancia en una ciudad donde esta arteria combina tráfico local, desplazamientos laborales, comercios, ciclistas, peatones y automovilistas que recorren el corredor costero. Para muchas familias latinas del área de Long Beach y del condado de Los Ángeles, la ruta forma parte de la rutina diaria, ya sea para ir a la escuela, al empleo, a una cita médica o visitar a familiares durante el fin de semana. La ciudad y la oficina de la senadora Lena Gonzalez han señalado que este tramo concentra una proporción considerable de las muertes por choques registradas dentro del municipio.

La SB 1279 fue presentada por la senadora estatal Lena Gonzalez, demócrata de Long Beach, y firmada por Newsom el 27 de septiembre de 2026. La medida amplía la autorización del programa piloto estatal para incluir dos dispositivos adicionales en la Pacific Coast Highway dentro de los límites de la ciudad.

LONG BEACH PODRÁ INSTALAR DOS SISTEMAS MÁS EN LA PCH

El cambio central de la SB 1279 es específico: Long Beach podrá operar hasta dos sistemas adicionales de seguridad de velocidad en la Pacific Coast Highway.

Estos equipos no reemplazan los dispositivos ya permitidos bajo el programa piloto general. Se suman a los 18 sistemas que Long Beach puede instalar en otras calles de la ciudad bajo la legislación estatal vigente.

Ciudad o jurisdicción según población del Censo 2020 Máximo de sistemas permitidos Más de 3 millones de habitantes 125 Entre 800,000 y 3 millones 33 Entre 300,000 y menos de 800,000 18 Menos de 300,000 9 Long Beach en la Pacific Coast Highway 2 adicionales

Hasta ahora, las reglas estatales impedían colocar los equipos del programa piloto en rutas estatales como la PCH. La SB 1279 elimina ese obstáculo únicamente para el segmento que atraviesa Long Beach.

La oficina de la senadora Gonzalez indicó que la Pacific Coast Highway representa alrededor del 20% de las muertes por choques en la ciudad, pese a que ese tramo constituye una porción reducida de la red vial local.

¿DÓNDE PODRÁN COLOCARSE LAS CÁMARAS?

La ley no permite que una ciudad instale controles automatizados de velocidad en cualquier calle sin condiciones. Cada ubicación debe ajustarse a los criterios establecidos en el programa piloto estatal.

Los sistemas pueden utilizarse en lugares como:

Corredores de seguridad que cumplan los requisitos definidos por la normativa.

Calles con un historial elevado de carreras ilegales o exhibiciones de velocidad.

Zonas escolares, bajo condiciones específicas de horario y señalización.

Dos ubicaciones adicionales en la Pacific Coast Highway de Long Beach.

Para colocar un dispositivo en una calle relacionada con carreras o exhibiciones de velocidad, las autoridades deben haber respondido a por lo menos cuatro incidentes distintos durante los dos años previos.

La legislación también exige que las ciudades consideren la diversidad geográfica y socioeconómica al elegir los puntos de instalación. En otras palabras, no deberían concentrar todos los equipos en una sola parte de la ciudad sin una justificación técnica y de seguridad vial.

Por ahora, la autorización legal no significa que Long Beach haya anunciado los dos puntos exactos en la PCH. Los automovilistas deberán revisar los avisos municipales antes de que el programa comience a operar.

Tras la aprobación de una nueva ley en California, se instalarán estas dos cámaras en puntos importantes de la PCH de Long Beach (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DEBEN SABER LOS CONDUCTORES?

El plan incluye requisitos destinados a informar al público antes de que se emitan infracciones.

Las zonas con control automatizado deben contar con señalización visible.

Los avisos deben incluir la frase “Photo Enforced” y el límite aplicable.

La señal debe colocarse a no más de 500 pies antes del dispositivo.

La ciudad debe publicar en internet las calles o tramos donde funcionarán los equipos y los horarios de aplicación.

Los dispositivos deben ser inspeccionados periódicamente y calibrados según las instrucciones del fabricante.

También deben someterse a una calibración anual realizada por un laboratorio independiente.

El sistema debe notificar en tiempo real al conductor cuando detecte una posible infracción.

Esto significa que un automovilista no debería enterarse de la existencia del plan únicamente al recibir una notificación por correo. La ciudad deberá realizar una campaña informativa y difundir las zonas de aplicación antes de comenzar a emitir avisos de infracción.

NO HABRÁ MULTAS DESDE EL PRIMER DÍA

La ley exige etapas previas de información y advertencia antes del inicio formal de las sanciones.

Etapa Qué debe ocurrir Campaña pública inicial La jurisdicción debe informar durante al menos 30 días calendario sobre las ubicaciones, la fecha de inicio y los detalles del programa Período de advertencias Durante los primeros 60 días de operación deben emitirse advertencias en lugar de avisos de infracción Primera infracción menor La primera vez que un vehículo sea detectado entre 11 y 15 mph por encima del límite en una jurisdicción participante debe recibir una advertencia

Los mecanismos se activan cuando detectan vehículos que circulan al menos 11 mph por encima del límite de velocidad publicado. La primera infracción en el rango de entre 11 y 15 mph por encima de lo permitido no tendrá costo. Después de esa advertencia, las sanciones previstas comienzan en 50 dólares y aumentan según el exceso registrado.

Exceso de velocidad Consecuencia indicada para el programa Entre 11 y 15 mph por encima del límite, primera infracción Advertencia sin costo Entre 11 y 15 mph por encima del límite, infracciones posteriores Multa de 50 dólares Entre 16 y 25 mph por encima del límite Multa de 100 dólares 26 mph o más por encima del límite Multa de 200 dólares

Las personas de bajos ingresos que reúnan los requisitos podrán acceder a reducciones, planes de pago o alternativas como servicio comunitario y programas educativos.

¿QUÉ EVIDENCIA PUEDE USAR LA CIUDAD?

Los avisos de infracción deberán contener información concreta sobre el hecho detectado y la regla presuntamente vulnerada.

Información que debe incluir Qué significa Fotografía de la placa Debe captarse la placa trasera del vehículo Parte trasera del vehículo La imagen no debe mostrar la zona de la ventana trasera Norma infringida Debe identificarse la sección aplicable del Vehicle Code Ubicación Debe señalarse el lugar donde se detectó la infracción Fecha y hora Debe indicarse cuándo ocurrió la detección

La persona registrada como propietaria del automóvil, o un conductor identificado por esa persona, podrá revisar y obtener una copia de la evidencia fotográfica.

La normativa establece que los equipos se concentren en la parte posterior de los vehículos. El objetivo es evitar la captura de rostros y limitar la recolección de datos personales.

PRIVACIDAD: IMÁGENES DIFUMINADAS Y SIN RECONOCIMIENTO FACIAL

La SB 1279 incorpora protecciones de privacidad para las fotografías tomadas por los controles automatizados.

Cuando un dispositivo capte de manera inevitable a otros automovilistas, vehículos o peatones que no sean objeto de una infracción, esas imágenes deberán ser difuminadas. Para equipos instalados antes del 1 de enero de 2027, esa obligación se aplicará en la medida en que sea técnicamente posible.

La nueva norma también prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial junto con estos sistemas. Además, las fotografías que no den lugar a un aviso de infracción deberán eliminarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su captura.

En Long Beach, la información divulgada por la oficina de la senadora señala que las imágenes del plan serán compartidas con el Departamento de Obras Públicas de la ciudad y no con agencias policiales.

UNA EXCEPCIÓN LIMITADA PARA LA PCH

Por regla general, el programa estatal no permite operar este tipo de controles en rutas estatales, autopistas, expressways, carreteras federales, interestatales y ciertas vías bajo jurisdicción principal de la California Highway Patrol.

La SB 1279 crea una excepción limitada para Long Beach: la ciudad podrá instalar hasta dos sistemas adicionales de seguridad de velocidad en la Pacific Coast Highway dentro de sus límites.

La autorización no se extiende a toda la PCH de California ni habilita a otras localidades a colocar dispositivos en rutas estatales. Se trata de una medida diseñada para el tramo de Long Beach, donde autoridades estatales y municipales han advertido sobre choques graves y muertes de tránsito.

El gobernador Gavin Newsom le dio luz verde a este proyecto el pasado 27 de septiembre (Foto: AFP)

LAS CÁMARAS NO PODRÁN PERMANECER INDEFINIDAMENTE

Otro punto relevante es que los controles no están pensados como una solución permanente en una misma ubicación sin una evaluación de resultados.

Como regla general, un sistema en un punto concreto no puede operar por más de 18 meses, a menos que alcance metas de reducción de velocidad establecidas por la legislación. Entre los criterios figuran una disminución de la velocidad del percentil 85 o una baja de al menos 20% en el número de vehículos que superan el límite por 10 mph o más.

La normativa también contempla que el control automatizado se combine con obras de seguridad vial y medidas para calmar el tráfico, como:

Carriles para bicicletas.

Extensiones de aceras.

Islas centrales.

Cruces peatonales elevados.

Reducción de carriles.

Rotondas.

Reductores de velocidad.

Círculos de tráfico.

Balizas luminosas en zonas escolares.

Para quienes viven, trabajan o circulan con frecuencia por Long Beach, el cambio más relevante es claro: desde el 1 de enero de 2027, la ciudad tendrá autorización para sumar dos sistemas de seguridad de velocidad en su tramo de la PCH. Antes de que comiencen las multas, deberán instalarse señales, difundirse información pública y cumplirse un período inicial de advertencias.