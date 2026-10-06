Perder la licencia de conducir en California puede afectar mucho más que el trayecto al trabajo. Para miles de familias hispanas que dependen del auto para llegar a un turno temprano, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a citas médicas o movilizarse entre ciudades como Los Ángeles, San José, Fresno, Bakersfield, Sacramento o San Diego, una suspensión puede complicar de inmediato la vida diaria. Por eso, la nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom introduce un cambio relevante para las personas con pagos pendientes de manutención infantil —conocida en inglés como child support— y bajos ingresos: amplía las protecciones relacionadas con la suspensión, retención o negativa de ciertas licencias. La norma no borra la deuda ni elimina la obligación de pagar, pero sí establece una vía de alivio basada en los ingresos y en el condado donde vive la persona.

Newsom firmó la Assembly Bill 2195 (AB 2195) el 18 de septiembre de 2026. La norma modifica disposiciones sobre suspensión de permisos por atrasos en pagos de manutención infantil y será operativa desde el 1 de enero de 2027, o desde una fecha posterior si el sistema estatal todavía no está listo para aplicar los cambios de forma automatizada.

¿QUÉ CAMBIA CON LA AB 2195?

La AB 2195 aborda las consecuencias que puede enfrentar una persona cuando incumple una orden de manutención infantil en un caso manejado por el sistema de child support de California.

Las agencias locales de manutención infantil y el California Department of Child Support Services (DCSS) participan en el cobro y cumplimiento de estas obligaciones. En determinadas circunstancias, la información de un padre o madre con pagos atrasados puede enviarse a organismos que regulan permisos, incluido el California Department of Motor Vehicles (DMV).

La ley aprobada por Newsom mantiene ese mecanismo, pero incorpora una protección económica para algunos obligados con ingresos bajos.

El punto central es que la evaluación no se basará en una cifra única para todo el estado. El límite dependerá del ingreso medio de cada condado.

Punto Qué establece la AB 2195 Umbral de ingresos 70% o menos del ingreso medio para un hogar de una persona Condado aplicable El lugar donde la agencia considera que reside el obligado Fuente de los datos California Department of Housing and Community Development (HCD) Documento de conducir cubierto Licencia no comercial emitida por el DMV Otros permisos Puede solicitarse alivio si se presentan pruebas de ingresos Fecha operativa prevista 1 de enero de 2027 o una fecha posterior, si falta automatización

La norma utiliza los datos más recientes publicados por el California Department of Housing and Community Development para determinar el ingreso medio aplicable en cada jurisdicción. Por ello, el límite económico puede variar entre zonas con costos de vivienda y salarios muy diferentes, como Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Alameda, Santa Clara o Fresno.

La licencia de conducir es un documento clave en California (Foto: Imagen creada por EL Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES PODRÍAN PERDER LA LICENCIA?

La AB 2195 no elimina las sanciones relacionadas con el incumplimiento de una orden de manutención infantil.

Una persona con pagos atrasados todavía puede enfrentar medidas que afecten sus permisos. Sin embargo, la ley protege a determinados obligados de bajos ingresos frente a la inclusión en la lista enviada al DMV para negar, retener o suspender una licencia de conducir no comercial.

En la práctica, esa protección aplica cuando los ingresos anuales están en o por debajo del 70% del ingreso medio para un hogar de una sola persona en el condado correspondiente.

Esto significa que no es correcto afirmar que todos los padres o madres con atrasos de child support perderán automáticamente su documento. Tampoco debe interpretarse que la AB 2195 perdona los montos adeudados.

La regla puede resumirse así:

Una persona con pagos pendientes de manutención infantil puede quedar sujeta al proceso estatal de suspensión o retención de permisos.

Para una licencia de conducir no comercial, existe una protección si los ingresos anuales se ubican en o por debajo del límite aplicable.

El umbral equivale al 70% del ingreso medio de un hogar de una persona en el condado correspondiente.

El cálculo no utiliza un monto idéntico en toda California.

La obligación de pagar child support sigue vigente.

¿CÓMO OBTENER EL ALIVIO?

La manera de acceder a la protección depende del tipo de licencia involucrada.

En el caso de una licencia de conducir no comercial emitida por el DMV, la AB 2195 establece que la información de un obligado que cumpla con el requisito económico no deberá incluirse en la lista enviada a esa entidad para negar, retener o suspender el documento.

Para otros permisos regulados por el estado, la persona deberá presentar pruebas de sus ingresos ante la agencia local de manutención infantil, conocida como local child support agency o LCSA.

El procedimiento puede resumirse de esta manera:

La persona tiene una obligación de manutención infantil y registra pagos pendientes. La agencia local revisa o solicita información sobre sus ingresos. Los montos se comparan con el umbral aplicable en el condado. Si cumple con el límite económico, puede acceder a la protección o al alivio previsto. La deuda de manutención continúa vigente, aunque se conceda una medida favorable respecto de la licencia.

La documentación requerida puede variar según cada caso. En general, el objetivo es demostrar el nivel de ingresos ante la LCSA correspondiente. Para alguien que trabaja por horas, tiene empleos temporales, recibe pagos como contratista independiente o alterna ocupaciones en construcción, limpieza, restaurantes, agricultura, entregas o cuidado de personas, resulta útil conservar comprobantes de pago, formularios fiscales y otros registros laborales.

LICENCIAS INCLUIDAS EN LA LEY

El cambio más significativo de la AB 2195 es que amplía el alivio basado en ingresos a permisos distintos de la licencia de conducir no comercial del DMV.

Tipo de licencia Qué establece la AB 2195 Licencia de conducir no comercial del DMV La persona no deberá incluirse en la lista enviada al DMV si cumple el límite de ingresos Licencias profesionales, ocupacionales u otras cubiertas por la norma Puede obtener alivio si presenta pruebas económicas ante la agencia local de manutención infantil Licencia comercial u otros documentos regulados Pueden estar sujetos a reglas distintas de las previstas para el permiso no comercial Obligación de manutención infantil No se elimina la deuda ni la orden de pago

La diferencia puede ser decisiva para quienes necesitan una certificación profesional u ocupacional para conservar el empleo. Una medida relacionada con estos documentos puede tener efectos serios en actividades donde la autorización estatal resulta necesaria para trabajar.

La norma no debe confundirse con una exención general para cualquier clase de permiso ni con un perdón de obligaciones pendientes. Su objetivo es incorporar un criterio económico y establecer un procedimiento para que ciertos obligados de bajos recursos puedan solicitar alivio.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

Aunque Newsom firmó la AB 2195 el 18 de septiembre de 2026, los cambios no necesariamente estarán disponibles de inmediato.

La norma será operativa el 1 de enero de 2027 o cuando el Department of Child Support Services notifique a la Legislatura de California que el California Child Support Enforcement System puede realizar la automatización necesaria para implementarla, lo que ocurra después.

Por esa razón, la fecha de enero de 2027 debe entenderse como el inicio previsto, pero no como una garantía absoluta de que todos los procesos estarán automatizados ese día.

El gobernador Gavin Newsom le dio luz verde a este proyecto el pasado 18 de septiembre (Foto: AFP)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Newsom firmó la AB 2195 el 18 de septiembre de 2026.

La medida será operativa el 1 de enero de 2027 o más adelante, si el sistema estatal requiere más tiempo para completar la automatización.

La ley no elimina los pagos pendientes de manutención infantil.

Una licencia de conducir no comercial puede quedar protegida si los ingresos anuales no superan el límite aplicable.

El umbral equivale al 70% del ingreso medio para un hogar de una persona en el condado correspondiente.

El monto no es igual en todo California.

Para otras licencias, el obligado debe entregar pruebas de ingresos ante la agencia local de manutención infantil.

También se mantienen vías para lograr un acuerdo con la entidad local o solicitar una revisión judicial de una decisión relacionada con el permiso.

Para los conductores y trabajadores de California, la cifra clave no será una cantidad fija para todo el estado, sino el nivel económico aplicable en el condado donde se considere que residen. Antes de concluir que una suspensión es inevitable —o que la nueva norma elimina una deuda—, conviene revisar el caso con la agencia local de manutención infantil y confirmar qué documentos se deben presentar para solicitar el alivio disponible.