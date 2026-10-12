Hacer la compra del supermercado y organizar las comidas de la semana puede volverse más complicado para quienes dependen de CalFresh en California. Los cambios aprobados por el Congreso y firmados por Donald Trump ampliaron las exigencias laborales para conservar esta asistencia alimentaria y eliminaron excepciones que antes protegían a determinados beneficiarios. Para las familias que usan la tarjeta EBT, la preocupación es concreta: saber si tendrán que comprobar horas de trabajo, presentar información sobre una condición de salud o responder a un aviso del condado para evitar la suspensión de sus beneficios. Ante ese escenario, Gavin Newsom promulgó una norma que busca facilitar la verificación de las circunstancias que permiten mantener el apoyo.

Se trata de la AB 2765, impulsada por el asambleísta Patrick Ahrens y aprobada por el gobernador el 18 de septiembre de 2026. La legislación contempla medidas para jóvenes que están o estuvieron en el sistema de cuidado temporal —conocido como foster care—, personas con determinadas condiciones médicas y otros grupos que podrían reunir los criterios de una excepción.

Sin embargo, la disposición estatal no elimina las exigencias federales ni garantiza que todos sigan recibiendo ayuda. Su alcance consiste en identificar mejor a quienes pueden quedar exentos y agilizar la comprobación del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Miles de familias, incluyendo las inmigrantes, se están quedando sin sus beneficios de CalFresh (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE DE LA LEY DE NEWSOM SOBRE CALFRESH?

La AB 2765 busca reducir las pérdidas de asistencia entre personas que todavía reúnen las condiciones del programa. Para ello, contempla aprovechar información administrativa que permita verificar determinadas excepciones, dentro de los límites establecidos por Washington.

Estos son los principales grupos incluidos y el alcance de las medidas:

Grupo contemplado Qué establece la AB 2765 Jóvenes de hasta 24 años que están o estuvieron en foster care Busca facilitar la verificación de una excepción cuando existe una condición de salud física o conductual documentada que les impide trabajar y se cumplen los criterios correspondientes. Haber pasado por ese sistema no basta por sí solo. Personas con discapacidades del desarrollo atendidas por centros regionales Contempla utilizar datos administrativos para comprobar posibles excepciones, siempre que las normas federales lo permitan y la información esté disponible. Beneficiarios de servicios de apoyo en el hogar y sus cuidadores proveedores Incluye a quienes reciben In-Home Supportive Services (IHSS) y a sus cuidadores para agilizar la comprobación de posibles excepciones. Personas sin hogar o en situación crónica de falta de vivienda Considera a quienes cumplen la definición correspondiente del programa y cuya falta evidente de aptitud física o mental para trabajar haya sido determinada por el condado. Padres u otros integrantes del hogar responsables de hijos de 14 años o más Reconoce que pueden quedar sujetos al límite federal de tiempo. La legislación mantiene la obligación estatal de solicitar exenciones territoriales cuando corresponda, pero no concede una protección automática a estas familias. Jóvenes en cuidado temporal extendido que trabajan al menos 80 horas al mes Establece instrucciones y automatización para reconocer el cumplimiento de las exigencias laborales, una vez habilitados los procesos necesarios.

No todas las categorías de la tabla representan una nueva exención. Algunas corresponden a mecanismos de verificación; otras, al reconocimiento de actividades que permiten conservar los beneficios.

La diferencia importa: alguien puede reunir las condiciones para quedar exento, pero necesita que el condado identifique correctamente su situación. En cambio, otro solicitante podría estar sujeto a las obligaciones y mantener la ayuda porque trabaja o participa en una actividad autorizada.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LOS REQUISITOS FEDERALES DE TRUMP PARA CALFRESH?

El origen de estas modificaciones es H.R. 1, firmada por Donald Trump el 4 de julio de 2025 y promulgada como Public Law 119-21. La legislación reformó SNAP, el programa nacional de asistencia alimentaria que en California se conoce como CalFresh.

Según el Departamento de Servicios Sociales del estado (CDSS), las nuevas exigencias laborales y de participación comunitaria comenzaron a aplicarse el 1 de junio de 2026 para determinados beneficiarios. Su alcance varía según las circunstancias individuales y las exenciones territoriales aprobadas por el Gobierno federal.

Entre los cambios principales figuran los siguientes:

El límite de edad se amplió hasta los 64 años: algunos adultos de entre 55 y 64 que antes quedaban fuera de estas disposiciones ahora pueden estar sujetos a ellas.

La excepción por el cuidado de un hijo dependiente se restringió a menores de 14 años, en lugar de menores de 18.

Se eliminaron las protecciones específicas para determinados exjóvenes de foster care, veteranos y personas sin hogar. Estos grupos todavía pueden quedar exentos por otro motivo, siempre que cumplan los criterios correspondientes.

Por ejemplo, tener un hijo de 15 años ya no permite dar por hecho que el adulto responsable queda fuera del límite de tiempo. La oficina del condado debe revisar si existe otra excepción aplicable o si se cumplen las obligaciones de trabajo o participación.

¿CUÁNTAS HORAS SE NECESITAN PARA CONSERVAR LOS BENEFICIOS?

Las disposiciones conocidas como ABAWD, por las siglas en inglés de Able-Bodied Adults Without Dependents, establecen un máximo de tres meses de CalFresh dentro de un período de tres años para quienes están sujetos a ellas, no satisfacen las exigencias y carecen de una excepción.

Aunque esa denominación hace referencia a adultos sin dependientes, los cambios también pueden alcanzar a padres responsables de hijos de 14 años o más. Por eso, el nombre de la categoría no basta para determinar quién queda incluido.

En términos generales, el cumplimiento puede acreditarse mediante trabajo o actividades autorizadas, con una referencia de 20 horas semanales u 80 mensuales. El CDSS contempla las siguientes opciones:

Empleo remunerado.

Voluntariado o servicio comunitario.

Capacitación laboral o programas de trabajo.

Educación, según las condiciones aplicables.

Una combinación de actividades permitidas.

La AB 2765 no deroga ese límite. Busca mejorar la comprobación de las excepciones y reconocer las circunstancias de quienes siguen siendo elegibles, para evitar que pierdan asistencia por información que no fue identificada a tiempo.

¿CÓMO BUSCA CALIFORNIA EVITAR PÉRDIDAS DE CALFRESH POR PROBLEMAS DE VERIFICACIÓN?

Una parte central de la legislación consiste en aprovechar los registros que ya tienen las agencias públicas. La intención es agilizar la evaluación sin depender exclusivamente de que el beneficiario vuelva a presentar documentación disponible en otras dependencias, siempre que su utilización esté autorizada.

Para una familia que combina el empleo, el cuidado de los hijos y los trámites con el condado, contar con antecedentes completos puede marcar una diferencia. Comprobar una condición médica o reconocer las horas trabajadas permite determinar si corresponde una excepción o si se satisfacen las exigencias.

Entre las medidas contempladas figuran:

Agilizar la comprobación de excepciones mediante información administrativa disponible.

Mantener esas determinaciones hasta, por lo menos, la próxima revisión programada del caso, cuando las disposiciones federales lo permitan.

Completar la automatización necesaria para implementar los cambios y procesar las circunstancias que permiten quedar exento.

Proporcionar instrucciones a los condados para reconocer el cumplimiento entre los jóvenes en cuidado temporal extendido incluidos en la norma.

Generar reportes sobre cuántas personas están sujetas al límite de tiempo, cuántas tienen excepciones y cuántas pierden la asistencia.

Estos mecanismos no sustituyen la evaluación de elegibilidad. Además, algunos dependen de que el estado habilite el intercambio de datos y complete las modificaciones informáticas previstas.

El gobernador Gavin Newsom firmó el 18 de septiembre (Foto: AFP)

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ VIGENTE LA AB 2765 Y QUÉ SIGNIFICA LA FECHA DEL 1 DE OCTUBRE?

Newsom firmó la AB 2765 el 18 de septiembre de 2026. Al tratarse de una norma de urgencia, entró en vigor de inmediato, aunque eso no implica que todos sus procedimientos automatizados comenzaran a funcionar ese mismo día.

La legislación expresa la intención de que ningún beneficiario sea retirado de CalFresh por las exigencias laborales ABAWD derivadas de H.R. 1 antes del 1 de octubre de 2026 o de completar las tareas administrativas previstas, lo que ocurra más tarde. Entre ellas figuran la automatización inicial y las funciones necesarias para gestionar excepciones.

Por tanto, esa fecha no debe interpretarse como una cancelación general ni como una garantía de continuidad para todos. El planteamiento se refiere a obligaciones específicas y está formulado como intención legislativa; su efecto en cada caso debe contrastarse con los avisos del condado.

A partir del 15 de enero de 2027, el CDSS deberá comenzar a presentar informes al menos semestrales sobre personas sujetas a las reglas, exentas o retiradas del programa por los cambios federales. Los datos tendrán que proteger la identidad de los beneficiarios.

Estos reportes permitirán seguir la aplicación de las medidas, pero no equivalen a una ampliación automática de la elegibilidad ni a la restitución de la ayuda.

LA LEY TAMBIÉN MODIFICA UNA ASIGNACIÓN DE CALWORKS

Además de las disposiciones alimentarias, la AB 2765 introduce un cambio en CalWORKs, que ofrece asistencia económica y otros beneficios a familias de bajos ingresos. La modificación corresponde al límite de una asignación para necesidades especiales recurrentes, no al monto habitual de CalFresh.

El factor utilizado para calcular ese máximo mensual pasa de US$10 a US$15 por cada integrante elegible. Entre los gastos contemplados figuran dietas especiales recomendadas por un médico en determinadas circunstancias, transporte, lavandería, servicios domésticos, teléfono y servicios públicos.

Concepto Antes Con la AB 2765 Factor por cada integrante elegible US$10 US$15 Fórmula del límite mensual Integrantes elegibles × US$10 Integrantes elegibles × US$15 Ejemplo con cuatro integrantes elegibles US$40 al mes US$60 al mes

Para un hogar con cuatro miembros que cumplen las condiciones, el máximo resultante aumenta US$20. Esto no supone un pago adicional automático: se trata del límite de una ayuda particular, sujeta a los criterios correspondientes.

Tampoco representa un incremento directo de los beneficios alimentarios. CalWORKs y CalFresh son programas distintos, aunque ambos puedan apoyar a una misma familia.

¿QUÉ DEBEN REVISAR QUIENES RECIBEN CALFRESH EN CALIFORNIA?

Para quienes usan la tarjeta EBT, la pregunta más útil no es solamente si pertenecen a uno de los grupos mencionados, sino qué disposición se aplica a su caso. También importa comprobar que la oficina del condado tenga los antecedentes necesarios para realizar la evaluación.

Si recibes asistencia o ayudas a un familiar con sus trámites, ten presentes estos puntos:

Revisa los avisos sobre obligaciones laborales, documentación y recertificación. La firma de la ley no elimina esas gestiones.

Consulta si una condición de salud física o mental permite una excepción y cómo debe acreditarse.

Si recibes IHSS, eres cuidador o estuviste en foster care, pregunta cuáles son los criterios correspondientes a tu situación.

Si tu hijo menor tiene 14 años o más, verifica si debes satisfacer las exigencias o si existe otra circunstancia que te permita quedar exento.

Si trabajas, estudias o haces voluntariado, averigua qué actividades cuentan y cómo se registran.

Para obtener orientación, puedes comunicarte con la oficina de servicios sociales de tu condado o llamar a la línea de ayuda de CalFresh al 1-877-847-3663. Las solicitudes también pueden presentarse mediante BenefitsCal.

La AB 2765 establece mecanismos para comprobar mejor las circunstancias de quienes siguen siendo elegibles, pero no reemplaza las disposiciones federales. La continuidad del apoyo dependerá de la evaluación individual, de las excepciones aplicables o del cumplimiento de las obligaciones correspondientes