Al hacer las compras de la semana en California, revisar la fecha de un paquete de tortillas, una bolsa de pan o algo para la lonchera puede parecer suficiente para decidir si llevarlo a casa. Sin embargo, las palabras que acompañan ese dato también importan: una indicación sobre calidad no equivale a una advertencia relacionada con seguridad. Esa diferencia está detrás del sistema de etiquetado estatal, cuyo alcance acaba de precisar el gobernador Gavin Newsom mediante una nueva ley. Para quienes abastecen su despensa en el supermercado o pasan por el mercado latino del vecindario, conocer estas expresiones permite entender mejor qué dice cada empaque.

Se trata de la Assembly Bill 2779, conocida como AB 2779, que entró en vigor el 18 de septiembre de 2026. Su principal cambio consiste en excluir expresamente a los suplementos dietéticos de las exigencias uniformes para identificar fechas en productos alimenticios.

La medida no creó un sistema distinto. Modificó el alcance de las disposiciones establecidas por la AB 660, aplicables a determinados comestibles fabricados desde el 1 de julio de 2026, y mantuvo la separación entre los conceptos de calidad y seguridad.

Con esta ley podrás encontrar algunos cambios al momento de hacer las compras en supermercados (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ CAMBIÓ CON AB 2779?

La disposición modifica la sección 82001 del Código de Alimentos y Agricultura de California. Ese apartado regula cómo deben presentarse las fechas cuando un fabricante, procesador o minorista decide incluirlas, o está obligado a hacerlo por otra exigencia legal.

La novedad es que los suplementos dietéticos quedan fuera de la definición de alimento para consumo humano utilizada en esta sección. Esa exclusión no significa que estén exentos de cualquier otra regulación.

Para los artículos cubiertos, las expresiones autorizadas son las siguientes:

Tipo de fecha o producto Expresiones previstas Qué comunica Fecha de calidad “BEST if Used by” o “Best if Used by”; “BEST if Used or Frozen by” o “Best if Used or Frozen by” Una referencia relacionada con la calidad del alimento. Fecha de seguridad “USE by” o “Use by”; “USE by or Freeze by” o “Use by or Freeze by” Una indicación relacionada con la seguridad del alimento. Producto demasiado pequeño para incluir la expresión completa de calidad, o determinadas bebidas “BB” La referencia de calidad en formato abreviado. Producto demasiado pequeño para incluir la expresión completa de seguridad “UB” La indicación de seguridad en formato abreviado.

Las abreviaturas no son intercambiables. “BB” corresponde a calidad y “UB” a seguridad, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

En español, “Best if Used by” puede entenderse como “preferentemente consumir antes de”. En cambio, “Use by” comunica un límite relacionado con la seguridad. Estas traducciones ayudan a interpretar el mensaje, pero no sustituyen las expresiones en inglés previstas legalmente.

¿CÓMO INTERPRETAR CADA FECHA?

Frente al refrigerador o la despensa, una duda habitual es si corresponde desechar lo comprado apenas pasa el día impreso en el envase. Para entender esa información, primero hay que identificar qué clase de referencia aparece junto al número.

La sección 82001 establece que sus disposiciones no prohíben ni deben interpretarse como un motivo para desalentar la venta, donación o utilización de un alimento después de su fecha de calidad. Asimismo, permite que un establecimiento minorista entregue gratuitamente productos que no estén etiquetados conforme a ese apartado.

Esto no garantiza que cualquier artículo pueda consumirse sin importar sus condiciones de conservación. Tampoco autoriza a tratar una indicación de seguridad como equivalente a otra vinculada con calidad.

Por ejemplo, al revisar un paquete de tortillas para la comida familiar, conviene mirar la frase que acompaña el dato impreso. “Best if Used by” se refiere a calidad; “Use by”, a seguridad. Leer únicamente el día y el mes deja fuera esa distinción.

¿TODOS DEBEN LLEVAR UNA FECHA?

No. Esta sección no obliga por sí misma a incorporarla cuando ninguna otra disposición lo exige. Su función es establecer cómo debe presentarse una referencia de calidad o seguridad en los artículos sujetos a sus reglas.

También permite añadir mecanismos para consultar información del producto por internet.

¿QUÉ PASA CON “SELL BY”?

California mantiene la prohibición de vender u ofrecer alimentos cubiertos por estas disposiciones, fabricados desde el 1 de julio de 2026, que muestren la frase “sell by”. Sus etiquetas tampoco pueden presentar fechas de calidad o seguridad mediante términos distintos de los autorizados.

Existe una excepción para referencias de venta expresadas mediante códigos que no resulten fácilmente legibles para los consumidores y que omitan esa expresión en inglés.

Al hacer las compras, estas son las diferencias que conviene recordar:

Calidad: “Best if Used by” y sus variantes autorizadas.

Seguridad: “Use by” y sus alternativas permitidas.

Abreviaturas: “BB” y “UB”, respectivamente, cuando se cumplen las condiciones previstas.

“Sell by”: no puede aparecer como frase visible en los alimentos cubiertos.

¿QUÉ PRODUCTOS QUEDAN FUERA?

El cambio específico de la AB 2779 afecta a los suplementos dietéticos. Para determinar cuáles pertenecen a esa categoría, el texto remite a la definición federal recogida en la sección 321(ff) del Título 21 del Código de Estados Unidos.

Por ello, no corresponde asumir que una vitamina u otro artículo clasificado legalmente dentro de ese grupo debe adoptar las mismas expresiones exigidas para los alimentos sujetos a la sección 82001.

El sistema también contempla exclusiones para estas categorías:

Fórmula infantil.

Huevos y huevos pasteurizados con cáscara.

Cerveza y otras bebidas de malta.

Este cuadro explica el alcance de las principales disposiciones:

Producto o categoría Qué establece la normativa Suplementos dietéticos La AB 2779 los excluye de la definición de alimento para consumo humano utilizada en esta sección. Fórmula infantil No está sujeta a este apartado. Huevos y huevos pasteurizados con cáscara No están sujetos a estas disposiciones. Cerveza y otras bebidas de malta Quedan fuera de las exigencias de esta sección. Vino, bebidas destiladas y productos elaborados a base de estas Pueden mostrar determinadas fechas de producción, elaboración, embotellado o empaquetado. Alimentos preparados o reempacados en supermercados Pueden llevar “packed on” si también presentan una fecha de calidad o seguridad conforme a las reglas.

Las excepciones para fórmula infantil, huevos y bebidas de malta ya formaban parte del sistema anterior. La aclaración sobre suplementos dietéticos es la novedad incorporada por esta ley.

En el caso del vino y los destilados, la autorización para mostrar determinados datos de producción no debe confundirse con una exclusión general.

“PACKED ON” EN COMIDA PREPARADA

Quienes compran comida preparada en el supermercado pueden encontrar la expresión “packed on”, que informa cuándo fue empacado el producto.

Desde el 1 de julio de 2026, una tienda de comestibles puede utilizar esa frase en artículos preparados o reempacados dentro de sus instalaciones, siempre que también incluya una fecha de calidad o seguridad conforme a la normativa. Ningún dato sustituye al otro.

La definición de estos establecimientos abarca negocios que venden enlatados, productos secos, frutas, verduras, carnes, pescado y aves. Además, comprende áreas de elaboración sin propietario independiente, como la panadería, el deli y los mostradores de mariscos.

Así, al llevar algo del deli para resolver la cena o elegir pan recién empacado, pueden aparecer dos referencias distintas: el momento de envasado y la indicación correspondiente a calidad o seguridad.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR?

La AB 2779 entró en vigor el 18 de septiembre de 2026, tras su firma y registro ante el secretario de Estado de California. Fue incorporada como el capítulo 311 de las leyes estatales de ese año.

Su aplicación inmediata fue posible porque incluyó una cláusula de urgencia. El texto justificó esa decisión en la necesidad de facilitar la implementación y reducir alteraciones para la industria alimentaria.

Para entender el calendario, conviene distinguir estos momentos:

1 de julio de 2026: punto de referencia para los alimentos fabricados desde ese día y cubiertos por las exigencias generales.

18 de septiembre de 2026: entrada en vigor de la AB 2779, que aclaró la exclusión de los suplementos dietéticos.

El gobernador Gavin Newsom laprobó esta ley el 18 de septiembre y entró en vigor inmediatamente (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBEN RECORDAR LOS CONSUMIDORES?

Al abastecer la despensa, resulta más útil identificar las palabras junto a cada fecha que memorizar el número de la ley. Estos son los puntos esenciales: