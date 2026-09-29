California dio un nuevo paso para reconocer la historia, la presencia y las contribuciones de los pueblos indígenas que habitaron este territorio mucho antes de la creación del estado. El gobernador Gavin Newsom firmó la AB 1841, una norma que convierte el Native American Day en una jornada estatal remunerada para ciertos empleados públicos, aunque su aplicación general todavía depende de que la Legislatura apruebe los fondos necesarios. La medida fue promulgada el viernes 25 de septiembre de 2026, durante la celebración del California Native American Day, y tendrá especial relevancia para trabajadores, sindicatos públicos y familias que siguen de cerca el calendario laboral, escolar y de servicios en Los Ángeles, San Diego, Sacramento, San Francisco, Fresno o San Bernardino o en cualquier otro rincón.

Para buena parte de la comunidad latina que vive en el estado —incluidas familias mexicanas, centroamericanas, sudamericanas y de otras raíces migrantes— hay una advertencia importante: la medida no otorga automáticamente un día libre pagado a todos los empleados ni obliga a los negocios privados a cerrar, así que es mejor informarse hasta el más mínimo detalle.

La iniciativa fue impulsada por el asambleísta James C. Ramos, demócrata de San Bernardino y primer indígena de California elegido para la Asamblea estatal. La disposición busca reconocer la contribución de las comunidades nativas a la cultura, la historia y la identidad californiana, al tiempo que abre la puerta a que el cuarto viernes de septiembre tenga un nuevo peso dentro del calendario laboral público.

¿CUÁNDO SERÁ EL NUEVO FERIADO DE CALIFORNIA?

La AB 1841 establece que el Native American Day se celebrará cada año el cuarto viernes de septiembre.

Dato Lo que establece la ley Nombre del feriado Native American Day Fecha Cuarto viernes de septiembre Próxima fecha Viernes 24 de septiembre de 2027 Legislación AB 1841 Autor Asambleísta James C. Ramos, demócrata de San Bernardino Firma del gobernador 25 de septiembre de 2026 Beneficiarios directos Empleados estatales, sujeto a asignación presupuestaria Trabajadores de unidades de negociación Pueden negociar el descanso remunerado en sus acuerdos laborales

La fecha cobra importancia porque California ya reconocía esta conmemoración, aunque no funcionaba como un descanso pagado regular para la mayoría del personal estatal. Hasta ahora, quienes deseaban ausentarse podían usar ocho horas de vacaciones, licencia anual, tiempo compensatorio o crédito de feriado personal.

Con la nueva disposición, el Estado sienta las bases para que el cuarto viernes de septiembre pase a formar parte de los descansos remunerados. Sin embargo, el beneficio general para funcionarios públicos solo entrará en vigor cuando los legisladores asignen los recursos requeridos y se cumplan las condiciones administrativas.

El Native American Day en California es una fecha muy importante para un sector de la población (Foto: California Native American Day)

¿QUIÉNES PODRÁN TENER EL DÍA LIBRE PAGADO?

Este es el punto que más interesa a trabajadores y familias que quieren saber si habrá cambios en sus horarios, oficinas públicas o servicios estatales: la AB 1841 no crea automáticamente un descanso con sueldo para toda persona empleada en California.

El alcance puede resumirse así:

Empleados del Estado de California: son los principales beneficiarios contemplados por la norma, pero el descanso pagado depende de una asignación presupuestaria aprobada por la Legislatura.

son los principales beneficiarios contemplados por la norma, pero el descanso pagado depende de una asignación presupuestaria aprobada por la Legislatura. Trabajadores estatales cubiertos por convenios sindicales: las unidades de negociación pueden incorporar la fecha como descanso remunerado dentro de sus memorandos de entendimiento o contratos colectivos.

las unidades de negociación pueden incorporar la fecha como descanso remunerado dentro de sus memorandos de entendimiento o contratos colectivos. Empleados del sector privado: la ley no obliga a restaurantes, supermercados, tiendas, empresas de construcción, oficinas, compañías de limpieza, negocios familiares ni otros empleadores privados a conceder la jornada libre o pagarla.

la ley no obliga a restaurantes, supermercados, tiendas, empresas de construcción, oficinas, compañías de limpieza, negocios familiares ni otros empleadores privados a conceder la jornada libre o pagarla. Trabajadores a tiempo parcial: la aplicación dependerá de las reglas laborales del California Department of Human Resources, conocido como CalHR, y de la clasificación de cada empleado.

En la práctica, una persona contratada por una compañía privada en Los Ángeles, Orange County, Riverside, San Diego, Bakersfield, Sacramento o el Área de la Bahía no obtiene de manera automática permiso con sueldo por la firma de esta legislación.

Por ejemplo, una trabajadora de una cafetería en East Los Angeles, un empleado de supermercado en San José o un obrero de construcción en el Inland Empire no tendría derecho a pago adicional ni a descanso obligatorio bajo la AB 1841, salvo que su empresa o convenio laboral incluya ese beneficio.

¿QUÉ OCURRE SI UN EMPLEADO ESTATAL TIENE QUE TRABAJAR?

La legislación también considera los casos de funcionarios que deben presentarse durante una fecha oficial debido a la naturaleza de sus labores. Esto puede incluir puestos vinculados con seguridad pública, emergencias, hospitales estatales, mantenimiento de infraestructura, servicios correccionales u operaciones que no pueden detenerse por completo.

En esas situaciones, la jornada realizada puede generar pago o crédito de feriado, según la clasificación laboral, el acuerdo sindical aplicable y las normas de CalHR.

Además, la AB 1841 autoriza a las unidades de negociación estatal a incorporar específicamente el cuarto viernes de septiembre como día libre con sueldo dentro de sus acuerdos laborales. Por ello, el efecto final para ciertos grupos podría depender de los memorandos de entendimiento que regulan sus condiciones de empleo.

Para el personal público, la recomendación práctica es revisar el memorando de entendimiento de su unidad laboral, comunicarse con recursos humanos o consultar al sindicato para confirmar si la fecha ya fue incluida en el contrato.

¿POR QUÉ CALIFORNIA CREÓ ESTE FERIADO?

La nueva categoría del Native American Day forma parte de una política más amplia de California para reconocer los daños históricos cometidos contra los pueblos originarios y fortalecer la relación entre el gobierno estatal y las tribus nativas.

Newsom firmó la AB 1841 junto con otras medidas centradas en prioridades tribales, entre ellas normas sobre educación superior indígena, protección de menores, seguridad pública en territorios tribales, conservación y asuntos de gobierno a gobierno.

La oficina del gobernador explicó que el conjunto de iniciativas busca visibilizar el aporte de las comunidades nativas a la cultura y la identidad californiana. El mensaje adquiere un significado especial en un territorio marcado por la diversidad, donde conviven pueblos indígenas, comunidades latinas históricas, migrantes recién llegados y familias de distintos orígenes.

“AB 1841 reconoce el profundo papel que las comunidades nativas han desempeñado en la formación de la cultura y la identidad del estado”, dijo el asambleísta James C. Ramos, autor de la legislación.

La medida también se inserta en un proceso iniciado por Newsom en 2019, cuando emitió una disculpa formal por la participación del Estado de California en atrocidades cometidas contra pueblos indígenas. Ahora, la AB 2115 amplía ese reconocimiento al formalizar una disculpa de la Legislatura y del sistema judicial estatal.

LAS OTRAS LEYES FIRMADAS POR NEWSOM

La creación del descanso fue parte de un paquete de proyectos firmados el 25 de septiembre de 2026 para avanzar prioridades de las tribus de California.

Entre las disposiciones destacadas figura la AB 2507, que convierte en permanente la Governor’s Office of Tribal Affairs, creada por Newsom en 2022. El proyecto también fortalece los mecanismos para que las agencias estatales consulten con los gobiernos tribales.

La administración estatal indicó, además, que California ha trabajado con tribus en la devolución de más de 100,000 acres de tierra, la preservación cultural, el manejo de recursos naturales, la conservación y proyectos vinculados con prácticas tradicionales de prevención de incendios.

El gobernador Gavin Newsom firmó esta ley el pasado 25 de octubre (Foto: AFP)

LO MÁS IMPORTANTE PARA TRABAJADORES

Si quieres saber si el Native American Day será un día libre con sueldo para ti, la respuesta depende principalmente de tu lugar de trabajo.

Si trabajas para el Estado de California, podrías acceder al beneficio cuando la Legislatura apruebe los fondos necesarios para aplicarlo.

Si perteneces a una unidad estatal sindicalizada, el sindicato puede negociar la fecha como descanso pagado dentro de su convenio laboral.

Si trabajas para un empleador privado, la AB 1841 no exige que la compañía te otorgue el día libre ni que lo pague.

El próximo Native American Day será el viernes 24 de septiembre de 2027.

La firma de la AB 1841 no significa que todos los comercios cerrarán ni que cada trabajador californiano recibirá un nuevo día de descanso. El cambio principal es el reconocimiento oficial de la conmemoración y el marco legal para que pueda transformarse en una jornada pagada para funcionarios estatales cubiertos por la norma.

Para millones de residentes hispanos de California, especialmente quienes trabajan en oficinas estatales, escuelas públicas, tribunales, agencias de servicios sociales u organismos vinculados al gobierno, será importante seguir las próximas decisiones presupuestarias en Sacramento y los anuncios de CalHR. Ahí se definirá cuándo este cambio pasará de ser una ley firmada a un beneficio efectivo en la nómina y el calendario laboral.