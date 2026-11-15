Una importante grieta apareció en un acantilado de la costa de California, justo debajo de uno de los hoteles de lujo más conocidos de la zona. La fractura se encuentra cerca de The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, en Dana Point, lo que genera preocupación por la posibilidad de que parte del terreno se desprenda y caiga sobre un sendero costero utilizado diariamente por residentes, turistas y surfistas.

El youtuber local Craig Whetter, de Breaking Even TV, registró la abertura y mostró la separación que atraviesa el acantilado con vista a Salt Creek Beach. En las imágenes advirtió sobre el peligro que representa para quienes transitan por el lugar.

“Hay una nueva grieta en la ciudad, damas y caballeros, y está justo encima de ese sendero de Salt Creek Point”, comentó. “Está justo encima de un sendero muy, muy concurrido que la gente utiliza durante todo el día... está poniendo a muchas personas en peligro”.

La preocupación aumentó ante la llegada de nuevos episodios de lluvias intensas y fuertes marejadas. Los especialistas y residentes temen que el agua de lluvia penetre en la abertura, sature el suelo y aumente el peso sobre el acantilado. Al mismo tiempo, el impacto constante de las olas podría desgastar la arena que sostiene la base de la formación rocosa y favorecer un desprendimiento.

La fractura amenaza un concurrido sendero costero utilizado por residentes, turistas y surfistas para acceder a Salt Creek Beach. (Foto: Breaking Even TV / YouTube)

El sendero de Salt Creek Point está bajo amenaza por la erosión

El camino situado debajo del acantilado permite acceder a varios sectores populares entre los surfistas, conocidos como The Point, Middles y Gravels. Por esa razón, la posibilidad de un derrumbe representa un riesgo no solo para quienes visitan la playa, sino también para las personas que utilizan habitualmente esta ruta para caminar o practicar deportes acuáticos.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la profundidad de la grieta ni han publicado una evaluación geológica que determine si el terreno presenta un riesgo estructural para el hotel de lujo ubicado en la parte superior. Tampoco se reveló si la fractura podría provocar un desprendimiento en los próximos días.

Otra emergencia por erosión preocupa al condado de Orange

Según el New York Post, este incidente se suma a otro problema de erosión costera registrado en octubre en el condado de Orange. Una grieta de aproximadamente 360 pies de longitud y dos pies de ancho apareció debajo de la Pacific Coast Highway, cerca de El Morro, dentro del parque estatal Crystal Cove.

Los daños obligaron a cerrar carriles en dirección sur y motivaron un proyecto de estabilización de emergencia valorado en US$4 millones. Los trabajadores utilizaron grandes sacos de arena y lonas para proteger las históricas cabañas de playa situadas debajo del terreno afectado.

Las condiciones meteorológicas también podrían complicar la situación en Dana Point. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias y fuertes ráfagas de viento para el condado de Orange desde el viernes 13 de noviembre. Además, los pronósticos advertían sobre la llegada de mareas reales (King Tides) entre el 22 y el 27 de noviembre, un fenómeno que eleva considerablemente el nivel del agua y podría intensificar la erosión en la base de los acantilados que ya presentan signos de inestabilidad.