La celebración de Halloween en Estados Unidos ofrece distintas alternativas para quienes buscan disfraces, dulces y experiencias de terror. Cada año, ciudades de todo el país se preparan para el 31 de octubre con actividades para niños, fiestas temáticas y atracciones para adolescentes y adultos. Sin embargo, la variedad de opciones y las condiciones para disfrutar de esta fecha cambian según el destino, un factor que puede influir en los planes de las familias y los visitantes durante una de las celebraciones más populares del otoño.

Según el estudio de WalletHub, plataforma estadounidense de finanzas personales que elabora comparaciones y rankings, analizó las 100 ciudades más grandes del país para determinar cuáles ofrecen las mejores condiciones para celebrar Halloween. Según el informe, Nueva York ocupó el primer lugar, mientras que tres ciudades de California consiguieron entrar en el top 10: Los Ángeles, Anaheim y San Francisco. La clasificación, citada también por N+ Univision, evaluó aspectos como la disponibilidad de tiendas de disfraces y dulces, las opciones de entretenimiento y las condiciones para recorrer los vecindarios a pie.

¿Por qué Los Ángeles es una de las mejores ciudades para Halloween?

Los Ángeles destacó por la variedad de establecimientos que permiten organizar la celebración y conseguir los artículos necesarios para el 31 de octubre. Según el ranking, la ciudad tiene una alta disponibilidad de tiendas de artículos para fiestas y lugares donde comprar calabazas en relación con su población.

Además, ocupa el séptimo lugar nacional en tiendas de disfraces per cápita y el décimo en tiendas de dulces por habitante. Esta oferta facilita que residentes y visitantes encuentren disfraces, decoraciones y golosinas para fiestas temáticas o para la tradicional búsqueda de dulces.

Los Ángeles ocupa el segundo lugar entre las mejores ciudades para celebrar Halloween en Estados Unidos. | Crédito: Pexels

¿Qué otras ciudades de California están entre las mejores para Halloween?

Además de Los Ángeles, Anaheim y San Francisco consiguieron un lugar entre las diez ciudades mejor posicionadas en la clasificación general de WalletHub. Sus resultados sitúan a California como uno de los estados con más representantes en la parte alta del ranking.

Anaheim — séptimo lugar nacional

56,85 puntos

La ciudad se ubicó entre los diez primeros destinos del país para celebrar Halloween, según la puntuación general del estudio.

San Francisco — noveno lugar nacional

54,28 puntos

Completó la lista de ciudades californianas dentro del top 10, por delante de Newark, Nueva Jersey, que ocupó el décimo puesto.

Anaheim y San Francisco también figuran entre los mejores destinos para Halloween, según WalletHub. | Crédito: Pexels

¿Cuáles son las 10 mejores ciudades para celebrar Halloween en EE.UU.?

La clasificación general de WalletHub quedó encabezada por Nueva York, seguida de Los Ángeles. Estos son los diez primeros puestos del estudio:

Puesto Ciudad y estado Puntuación 1 Nueva York, Nueva York 71,22 2 Los Ángeles, California 61,11 3 Jersey City, Nueva Jersey 60,58 4 Las Vegas, Nevada 58,76 5 Chicago, Illinois 58,46 6 Miami, Florida 57,73 7 Anaheim, California 56,85 8 Boston, Massachusetts 56,03 9 San Francisco, California 54,28 10 Newark, Nueva Jersey 54,04

Fuente: WalletHub, Best Cities for Halloween.