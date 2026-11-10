Si tomas la 101 en Los Ángeles para regresar del trabajo, visitar a la familia o moverte entre Hollywood y el Valle de San Fernando, revisa tu recorrido antes de salir esta semana. Caltrans anunció restricciones nocturnas en el Cahuenga Pass que afectarán carriles, conexiones y accesos desde el lunes 9 de noviembre hasta la mañana del sábado 14. Las labores abarcarán el corredor comprendido entre Highland Avenue y la autopista estatal 170, además de los enlaces con la 134 y Ventura Freeway. Aunque no habrá una clausura total y continua, durante determinadas horas solo quedará habilitada una vía de circulación hacia el norte.

El Departamento de Transporte de California concentrará las intervenciones en las noches del lunes, jueves y viernes. No hay cierres nocturnos programados para el martes 10 ni el miércoles 11 debido al feriado del Día de los Veteranos, conocido en Estados Unidos como Veterans Day.

Vista de automóviles en la autopista 101 de Los Ángeles, California. (Foto: AFP)

¿QUÉ TRAMOS DE LA 101 TENDRÁN CIERRES Y A QUÉ HORA?

El programa contempla reducciones en ambos sentidos entre Highland Avenue y la SR-170. La mayor afectación ocurrirá rumbo al norte, donde podrían bloquearse hasta cuatro carriles durante algunas horas de la madrugada.

Noches del lunes 9 y jueves 12 de noviembre

Tramo afectado Carriles que podrían cerrar Horario 101 norte, de Highland Avenue a la SR-170 Hasta 3 De 10 p.m. a 6 a.m. del día siguiente Mismo segmento Hasta 4 De 2 a.m. a 4 a.m. del martes 10 y viernes 13 101 sur, de la SR-170 a Highland Avenue Hasta 2 De 9 p.m. a 5 a.m. del día siguiente

Noche del viernes 13 y mañana del sábado 14 de noviembre

Tramo afectado Carriles que podrían cerrar Horario 101 norte, de Highland Avenue a la SR-170 Hasta 3 Del viernes a las 10 p.m. al sábado a las 9 a.m. Mismo segmento Hasta 4 Sábado, de 4 a.m. a 5 a.m. 101 sur, de la SR-170 a Highland Avenue Hasta 2 Del viernes a las 10 p.m. al sábado a las 8 a.m.

La circulación hacia el norte quedará limitada a un carril entre las 2 a.m. y las 4 a.m. del martes y viernes. Para el sábado, esa condición está prevista de 4 a.m. a 5 a.m.; quienes entren temprano a trabajar o salgan de madrugada deberán considerar un margen adicional.

¿QUÉ CONEXIONES ENTRE AUTOPISTAS ESTARÁN CERRADAS?

Los conectores también tendrán bloqueos completos en determinadas franjas. Esto afectará a quienes necesiten cambiar entre Hollywood Freeway, Ventura Freeway, la 134 y la 170.

Conector afectado Noches del lunes 9 y jueves 12 Noche del viernes 13 y madrugada del sábado 14 101 norte —Hollywood Freeway— hacia 101 norte —Ventura Freeway— De 11:59 p.m. a 6 a.m. del día siguiente Sábado, de 1 a.m. a 7 a.m. 101 sur —Hollywood Freeway— hacia la SR-134 este De 11:59 p.m. a 6 a.m. del día siguiente De 11:59 p.m. a 7 a.m. del sábado 101 sur —Ventura Freeway— hacia 101 sur —Hollywood Freeway— De 11:59 p.m. a 6 a.m. del día siguiente De 11:59 p.m. a 7 a.m. del sábado SR-170 sur hacia 101 sur —Hollywood Freeway— De 10 p.m. a 5 a.m. del día siguiente De 11 p.m. a 6 a.m. del sábado

Que la autopista permanezca abierta no significa que todas sus conexiones estén disponibles. Si acostumbras utilizar alguno de estos enlaces, presta atención a los letreros de desvío antes de llegar al intercambio.

¿CUÁLES SERÁN LOS DESVÍOS PARA LOS CONDUCTORES?

Caltrans estableció recorridos alternativos según el punto de procedencia y el destino. Las indicaciones llevan por calles cercanas hasta una incorporación habilitada.

Conexión que necesitas Ruta alternativa anunciada De Hollywood Freeway hacia Ventura Freeway, por la 101 norte Salir en Vineland Avenue; avanzar al norte por esa avenida, girar al oeste en Moorpark Street y continuar hacia el norte por Tujunga Avenue hasta la entrada correspondiente. De Hollywood Freeway hacia la SR-134 este Tomar la salida de Vineland Avenue; dirigirse al norte por esa avenida y después al este por Riverside Drive hasta el acceso señalado. De Ventura Freeway hacia Hollywood Freeway, por la 101 sur Usar la salida de Vineland Avenue; seguir al este por Riverside Drive y luego al sur por la primera avenida hasta reincorporarse. De la SR-170 sur hacia la 101 sur Continuar por la SR-134 este, salir en Cahuenga Boulevard y avanzar hacia el sur por esa calle; después, tomar Lankershim Boulevard hasta la entrada indicada.

Conviene revisar el trayecto antes de arrancar, especialmente si viajas de noche entre Hollywood y el Valle. Como también habrá restricciones temporales en rampas, sigue la señalización instalada durante las obras.

¿QUÉ ENTRADAS Y SALIDAS PODRÍAN CERRAR?

El aviso incluye accesos cercanos a Universal City y otros puntos del Cahuenga Pass. Algunos bloqueos comenzarán desde las 7 p.m., antes de que se reduzca la capacidad de los carriles principales.

Rampas de entrada afectadas

Sentido Accesos incluidos en el aviso 101 norte Cahuenga Boulevard; Universal Studios Boulevard; Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive; Ventura Boulevard y Moorpark Street. 101 sur Barham Boulevard; Universal Studios Boulevard; Ventura Boulevard y Vineland Avenue.

Las calles mencionadas pueden contar con incorporaciones distintas según la dirección desde la cual llegues. Por ello, esta relación no implica que todos los puntos quedarán inhabilitados simultáneamente.

Entre los horarios que conviene tener presentes figuran:

Ventura Boulevard hacia la 101 norte: cierres desde las 7 p.m.; la restricción correspondiente al viernes podría prolongarse hasta las 11:59 a.m. del sábado.

Moorpark Street hacia la 101 norte: de 8 p.m. a 6 a.m. en las jornadas del lunes y jueves; para el viernes, desde las 8 p.m. hasta las 10 a.m. del sábado.

Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive, desde el oeste hacia la 101 norte: de 10 p.m. a 6 a.m. en las jornadas del lunes y jueves; para el viernes, desde las 11 p.m. hasta las 11:59 a.m. del sábado.

Rampas de salida afectadas

101 norte: Barham Boulevard, Universal Studios Boulevard/W.C. Fields Drive, Lankershim Boulevard, Ventura Boulevard y Vineland Avenue.

101 sur: Highland Avenue, Lankershim Boulevard y Vineland Avenue.

SR-134 este: Riverside Drive.

Durante la mañana del sábado, algunas salidas podrían continuar bloqueadas después de que se restablezca la circulación en los carriles principales. El calendario contempla restricciones hasta las 11:59 a.m. en los accesos de Ventura Boulevard y Vineland Avenue desde la 101 norte; esta última calle también figura para el sentido opuesto, mientras que Riverside Drive aparece entre las afectaciones de la SR-134 este.

¿POR QUÉ SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS EN EL CAHUENGA PASS?

Las intervenciones pertenecen a un proyecto de rehabilitación de $24.3 millones destinado a prolongar la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones de circulación. La construcción está a cargo de Chumo Construction Inc., con una conclusión prevista para el verano de 2029.

Ese plazo corresponde al programa completo, no a los bloqueos anunciados para esta semana. Las tareas incluyen:

Rehabilitación del asfalto en carriles, rampas y acotamientos.

Reparación y reemplazo de losas de concreto.

Sustitución de barreras de seguridad, bordillos y otros elementos de protección.

Renovación de líneas y marcas viales.

Adecuación de rampas de banqueta en 23 ubicaciones para cumplir con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, conocida como ADA.

Caltrans también advirtió sobre posibles molestias por ruido, vibraciones y polvo en viviendas o negocios cercanos mientras avancen las labores.

¿DÓNDE CONSULTAR EL TRÁFICO ANTES DE SALIR?

Caltrans recomienda revisar QuickMap antes de iniciar el viaje. La plataforma oficial permite consultar las condiciones de las carreteras y comprobar las afectaciones vigentes en la zona.

Si tu recorrido incluye el Cahuenga Pass durante estas jornadas:

Sal con tiempo adicional para afrontar posibles demoras.

Sigue los paneles electrónicos y letreros de desvío.

Reduce la velocidad cerca de las cuadrillas.

Comprueba la disponibilidad de la entrada o salida que necesitas, además del estado de la autopista.

La programación puede modificarse por el clima o por necesidades operativas. Si planeas circular el sábado por la mañana, recuerda que algunas rampas tienen restricciones previstas hasta cerca del mediodía.