Un histórico parque de diversiones de California se prepara para despedirse de sus visitantes después de cinco décadas de funcionamiento. California’s Great America, ubicado en la ciudad de Santa Clara, tendrá su última temporada durante 2027, antes de cerrar definitivamente sus puertas. La noticia fue anunciada el viernes 6 de noviembre por Six Flags Entertainment Corporation, empresa que confirmó el fin de las actividades de esta atracción.

Desde su inauguración en 1976, el establecimiento recibió a decenas de millones de personas y se convirtió en un punto de encuentro para familias y aficionados a las atracciones mecánicas. Su apertura coincidió con las celebraciones del bicentenario de Estados Unidos y durante los últimos 50 años ofreció montañas rusas, juegos familiares y diferentes actividades recreativas.

¿Cuándo será el último día de California’s Great America?

De acuerdo con el anuncio de la compañía, 2027 será la temporada de despedida del parque. Su último día de funcionamiento está previsto para el Día del Trabajo (Labor Day), que se celebra en septiembre en Estados Unidos. La administración invita a los visitantes a aprovechar esta última oportunidad para disfrutar de sus instalaciones antes del cierre definitivo.

Entre sus principales atractivos se encuentran las montañas rusas, las áreas de entretenimiento familiar Planet Snoopy, destinada a los más pequeños, y el parque acuático South Bay Shores. Según el sitio web oficial, durante su temporada de despedida los visitantes podrán disfrutar de estas experiencias con una sola entrada.

¿Por qué cerrará el histórico parque de diversiones?

El cierre está relacionado con la situación del terreno donde funciona California’s Great America. En 2022, Cedar Fair, antiguo propietario del parque, vendió las 112 acres de la propiedad al desarrollador inmobiliario Prologis por 310 millones de dólares. Como parte del acuerdo, consiguió un contrato de arrendamiento que permitió mantener las operaciones hasta 2028.

Sin embargo, después de la fusión entre Cedar Fair y Six Flags en 2024, la compañía decidió no ampliar el contrato de alquiler. Esta decisión determinó el final de las actividades del establecimiento antes de que concluyera el plazo inicialmente previsto. Además, el parque ya había cancelado algunos espectáculos en vivo y eventos festivos de temporada durante el año anterior, según Los Angeles Times.

Dave Vosejpka, administrador de California’s Great America, destacó el significado que tuvo el establecimiento para la comunidad durante estas cinco décadas.

“Durante más de cinco décadas, este parque temático de Santa Clara ha reunido a personas, creado tradiciones familiares y servido como escenario de recuerdos inolvidables”, señaló en un comunicado tras conocerse el cierre.

El directivo también explicó el propósito de la última temporada: “La temporada de despedida es una oportunidad para que generaciones de visitantes del Área de la Bahía regresen, pasen tiempo con familiares y amigos, y vuelvan a disfrutar de las atracciones y tradiciones que han convertido al parque de Santa Clara, California, en una parte tan significativa de la comunidad”.