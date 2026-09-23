El huracán Polo bajó a categoría 4 este miércoles 23 de septiembre, pero continúa siendo una tormenta muy potente frente a la costa del Pacífico de México. Aunque no se espera que toque tierra en California, las marejadas que genera podrían traer oleaje alto, inundaciones costeras y erosión a playas del sur del estado durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana. ¿Qué zonas están más expuestas y qué riesgos debes tomar en cuenta? Te lo explicamos.

Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) del huracán Polo, que alcanzó este martes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, redujo su categoría al día siguiente (EFE/ NOAA). / NOAA

¿CUÁL ES EL RIESGO DE INUNDACIONES COSTERAS Y EROSIÓN EN EL SUR DE CALIFORNIA?

El riesgo para el sur de California no es que el huracán Polo toque tierra, sino que sus marejadas del sur generen oleaje alto, corrientes de resaca peligrosas, inundaciones costeras localizadas y erosión de playas entre finales de esta semana y comienzos de la próxima. Aunque Polo bajó de categoría 5 a categoría 4, sigue siendo un ciclón muy intenso; el impacto exacto dependerá de su trayectoria, fuerza y duración, precisa The New York Times.

RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA

Debido a la coincidencia entre el oleaje impulsado por Polo y las mareas especialmente altas previstas hacia el lunes y martes, puede llevar agua a zonas normalmente secas cerca de la costa, como estacionamientos de playa, paseos marítimos, accesos costeros, carreteras bajas y áreas próximas a lagunas o desembocaduras.

El Servicio Meteorológico Nacional había indicado que los impactos periféricos más probables en partes del sur de California serían precisamente las inundaciones y la erosión costeras, aunque existe bastante incertidumbre. Por el momento, no se prevén condiciones marinas peligrosas antes del domingo, pero el panorama podría cambiar con la llegada de los oleajes del sur.

RIESGO DE EROSIÓN

Las olas grandes pueden remover arena con rapidez, socavar la base de dunas, taludes y acantilados, y afectar escaleras, muros de contención, senderos y otras estructuras cercanas a la playa. El riesgo aumenta en playas orientadas al sur y en sectores que ya hayan sufrido pérdida de arena o daños por oleajes y mareas recientes.

Cabe precisar que la erosión no requiere que haya lluvias fuertes en Los Ángeles o que Polo llegue a California: basta con que un oleaje persistente y energético alcance la costa durante varias mareas altas. Según los pronósticos, el principal impacto local será marítimo; en tanto, la probabilidad de lluvia en el condado de Los Ángeles se mantenía baja, se lee en Los Angeles Times.

Otros peligros

Corrientes de resaca: pueden ser fuertes o potencialmente mortales incluso si el mar parece manejable desde la orilla.

pueden ser fuertes o potencialmente mortales incluso si el mar parece manejable desde la orilla. Oleaje peligroso: las olas pueden golpear rocas, muelles, escolleras y zonas costeras sin aviso, por lo que se deben evitar áreas expuestas y no caminar sobre rompeolas.

las olas pueden golpear rocas, muelles, escolleras y zonas costeras sin aviso, por lo que se deben evitar áreas expuestas y no caminar sobre rompeolas. Cambios rápidos: la magnitud del oleaje puede modificarse si cambia la trayectoria de Polo o se suman otros sistemas y marejadas del Pacífico, precisa CBS News.

Revisa los avisos de las autoridades locales antes de visitar la playa y evita entrar al agua si se emiten alertas por oleaje alto o corrientes de resaca (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ PLAYAS Y CONDADOS DEL SUR DE CALIFORNIA ESTÁN MÁS EXPUESTOS?

Las zonas más expuestas son las playas orientadas al sur y suroeste de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, especialmente aquellas que ya perdieron arena o registraron daños por marejadas recientes.

Condados más expuestos

Condado Sectores y playas con mayor exposición Riesgo principal Los Ángeles Malibú, Santa Monica Bay, Long Beach y otras playas abiertas al sur o suroeste Oleaje, corrientes de resaca y posibles inundaciones en zonas bajas. En Long Beach, el pronóstico apunta a mareas de hasta 7 pies y olas de 4 a 6 pies, con el pico esperado durante la mañana del lunes y martes. Orange Laguna Beach, Dana Point y el litoral sur del condado Es uno de los tramos más vulnerables porque ya reportó fuerte erosión, daños a viviendas e infraestructura y una emergencia local por condiciones costeras recientes. San Diego Carlsbad y las playas de la franja norte y central del condado que reciben oleaje del sur Oleaje alto, corrientes de resaca, erosión y acumulación de agua cerca de la costa, sobre todo durante las mareas altas. Carlsbad ya había emitido alertas o tomado medidas por erosión y pérdida de arena.

Playas señaladas con mayor riesgo

A continuación, las comunidades costeras que son especialmente susceptibles ante una nueva marejada relacionada con Polo:

Malibú, en el condado de Los Ángeles.

Long Beach, en el condado de Los Ángeles, donde se espera una combinación particularmente sensible de olas y mareas altas.

Laguna Beach, en el condado de Orange.

Dana Point, en el condado de Orange.

Carlsbad, en el condado de San Diego, publicó Patch.

OJO: esto no significa que sean las únicas playas afectadas, pues el patrón de oleaje previsto favorece impactos en cualquier tramo de litoral que mire hacia el sur o suroeste, mientras que las calas más protegidas pueden experimentar un impacto comparativamente menor.

¿Por qué esas zonas?

El oleaje generado lejos de California por un huracán puede viajar largas distancias y entrar desde el sur. Cuando alcanza playas y bahías con esa orientación, las olas tienen mayor capacidad de penetrar, elevar el nivel del agua cerca de la orilla y mover grandes cantidades de arena.

El riesgo se agrava porque el oleaje de Polo podría coincidir con las mareas altas de principios de semana. El Servicio Meteorológico Nacional de San Diego advirtió que esa combinación puede causar erosión adicional e inundaciones costeras localizadas, en especial en las playas orientadas al sur.

We are monitoring swell associated with Hurricane Polo that will bring elevated surf early next week. This may combine with our high tides nearing 7ft to cause additional coastal erosion and localized flooding, especially for south-facing beaches. #cawx https://t.co/MOoThFWyel — NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 22, 2026

Los días que se debe tener mayor atención

La ventana de mayor atención se concentra en lunes y martes, con las condiciones más fuertes previstas alrededor de la mañana en Long Beach; después, el oleaje debería comenzar a disminuir por la tarde. Aun así, la trayectoria y evolución de Polo pueden modificar el pronóstico, señala LaIst.

RECOMENDACIONES

Revisa los avisos del National Weather Service local y de las autoridades de tu ciudad o condado antes de ir a la playa.

No nades ni entres al agua si hay advertencias de oleaje alto o corrientes de resaca.

Mantente lejos de muelles, rocas, acantilados y estacionamientos o caminos bajos cercanos al mar cuando suba la marea.

No conduzcas por calles o zonas costeras inundadas.

Si vives o tienes un negocio junto a la playa, asegura objetos sueltos y sigue las indicaciones locales sobre cierres o posibles afectaciones.