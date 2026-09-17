Una jueza federal ordenó a los agentes de inmigración modificar la forma en que realizan arrestos sin orden judicial en el sur de California. La decisión establece que ICE y otros agentes federales no pueden detener a una persona sin una orden simplemente porque exista una sospecha de que permanece ilegalmente en Estados Unidos. Antes de realizar un arresto de este tipo, deberán determinar si existen razones concretas para considerar que la persona podría escapar antes de que sea posible obtener una orden judicial. La medida representa un cambio en el procedimiento que deberán seguir los agentes en Los Ángeles y otras zonas del sur de California.

¿Qué ordenó la jueza federal sobre los arrestos de ICE?

Según informó LAist, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong determinó que los agentes de inmigración deben realizar un análisis individualizado del riesgo de fuga antes de efectuar un arresto sin orden judicial.

En su resolución, la magistrada señaló que existe evidencia suficiente de una práctica continua de realizar arrestos sin orden judicial sin cumplir con ese requisito. Según la decisión, los agentes deben contar con causa probable tanto para considerar que una persona se encuentra ilegalmente en el país como para determinar que probablemente escapará antes de que puedan obtener una orden.

La jueza también ordenó que los agentes documenten los hechos específicos y particulares que sustentan su conclusión de que una persona podría escapar antes de que se obtenga una orden.

ICE deberá justificar en California el riesgo de fuga antes de ciertos arrestos. | Crédito: Blake Fagan / AFP / BLAKE FAGAN

¿Qué cambia para ICE desde ahora?

A partir de la orden, los agentes no deberían limitarse a indicar de manera general que una persona podría escapar. Tendrán que dejar constancia de los hechos concretos que llevaron a esa conclusión antes de realizar un arresto sin orden.

Esto significa que el análisis del riesgo de fuga deberá hacerse antes del arresto, y no después de que la persona ya haya sido trasladada para comprobar su situación migratoria.

La resolución también establece que no basta con que una persona se encuentre presuntamente en el país sin autorización para justificar por sí sola un arresto sin orden. El riesgo de fuga debe estar respaldado por circunstancias específicas.

¿Qué deberán evaluar los agentes antes de detener a alguien?

La jueza no estableció una lista cerrada de factores que los agentes deban revisar en todos los casos. Sin embargo, el punto central de la orden es que la evaluación debe ser individualizada y estar respaldada por hechos concretos.

Los abogados que impulsaron la demanda habían planteado que el análisis podía considerar vínculos de una persona con la comunidad, como tener vivienda, empleo o familia. Frimpong no ordenó que esos elementos específicos fueran obligatorios en cada arresto, pero sí dejó establecido que cualquier conclusión sobre un posible riesgo de fuga debe estar sustentada en hechos particulares.

¿La orden significa que ICE ya no puede hacer arrestos sin una orden judicial?

No. La decisión no elimina la posibilidad de realizar arrestos sin orden judicial cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley federal.

Lo que cambia es el procedimiento. Para efectuar uno de estos arrestos, los agentes deben tener causa probable de que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y, además, de que existe un riesgo de que escape antes de que pueda conseguirse una orden.

Por ello, la resolución no equivale a una prohibición absoluta de los arrestos sin orden, sino que impone límites sobre cuándo y cómo pueden efectuarse.

La nueva orden establece qué deberá documentar ICE en California antes de detener a una persona. | Crédito: AP Foto/Ryan Murphy / Ryan Murphy

¿Cuándo comienza a aplicarse la orden?

El gobierno federal solicitó que la entrada en vigor se retrasara dos semanas para evaluar si apelaría la decisión. La jueza Frimpong rechazó esa solicitud y sostuvo que el gobierno no podía argumentar un perjuicio legal por verse obligado a cumplir con la ley.

Por lo tanto, la orden establece cambios inmediatos en la manera en que los agentes deben justificar los arrestos sin orden judicial en el área cubierta por el caso.

¿Qué deberán hacer los agentes antes de un arresto sin orden?

El nuevo procedimiento puede resumirse en tres puntos:

Antes del arresto Qué exige la orden Situación migratoria Debe existir causa probable de que la persona está ilegalmente en EE.UU. Riesgo de fuga Los agentes deben realizar una evaluación individualizada antes del arresto Justificación Deben documentar los hechos específicos que sustentan ese riesgo

La decisión de Frimpong llega después de que abogados de organizaciones demandantes presentaran evidencia obtenida durante el proceso judicial, incluidos videos de cámaras corporales, declaraciones y comunicaciones de agentes. La jueza concluyó que existía evidencia suficiente para determinar que la práctica de realizar arrestos sin evaluar adecuadamente el riesgo de fuga probablemente violaba las normas federales.