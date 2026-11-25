Las comunidades costeras del sur de California se preparan para enfrentar una semana de mareas reales (“King tides”) que podrían provocar inundaciones, daños en estructuras y erosión de las playas. Aunque se esperan temperaturas ligeramente superiores al promedio para el feriado de Acción de Gracias, las condiciones del océano mantienen en alerta a las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió avisos por posibles inundaciones costeras desde el condado de Ventura hasta Orange County.

¿Cuándo alcanzarán su nivel máximo las mareas?

El periodo de mayor preocupación será durante las mañanas del miércoles al viernes, cuando se pronostica que las mareas alcancen sus puntos más altos. La situación genera inquietud porque las zonas costeras ya sufrieron los efectos de fuertes oleajes el mes pasado, que llegaron a causar daños en algunas viviendas y estructuras.

La meteoróloga de NBC4, Melissa Magee, explicó: “Estamos vigilando ese gran oleaje proveniente del oeste, que está provocando olas más altas de lo habitual en toda la región”.

En Orange County, las mareas podrían alcanzar entre 7 y 8 pies de altura, mientras que en las playas del condado de Los Ángeles podrían superar los 8 pies.

Magee advirtió que las principales amenazas son las inundaciones costeras, los daños estructurales cuando el agua retroceda y la erosión de las playas; sin embargo, señaló que el nivel de la marea comenzará a disminuir durante el viernes.

Las mareas podrían alcanzar entre 7 y 8 pies en Orange County y superar los 8 pies en playas del condado de Los Ángeles. (Foto de archivo por DAVID MCNEW / AFP)

¿Qué zonas están en riesgo y cuáles son las recomendaciones?

El NWS advirtió que existe un riesgo moderado de inundaciones marinas capaces de causar daños en sectores costeros bajos y vulnerables, especialmente durante las horas de marea alta. Entre las áreas que requieren mayor atención se encuentran las playas y zonas cercanas a Santa Monica, Palos Verdes y Malibu, además de carreteras y estructuras próximas al mar. Además, podría producirse una erosión significativa de la costa.

Las autoridades alertaron, además, sobre el peligro de ahogamiento debido a las fuertes corrientes de resaca y las grandes olas, que pueden arrastrar a las personas desde las playas o las rocas. El oleaje también podría voltear pequeñas embarcaciones cerca de la costa. En los puertos, las mareas excepcionalmente altas podrían dañar los muelles y provocar que el agua del mar ingrese a sectores bajos, como Naples, en Long Beach.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó proteger las propiedades expuestas a inundaciones con sacos de arena o barreras, así como prever más tiempo para los desplazamientos debido a posibles cierres de carreteras. Asimismo, pidió mantenerse alejado de espigones rocosos, vías inundadas y estacionamientos afectados por el agua.