Si manejas todos los días por Los Ángeles, ya sea rumbo al trabajo por la 101, en la hora pico de la 405 o en un recorrido por Boyle Heights, Pico-Union o el Valle, esta es una buena noticia que te interesará. Existe una herramienta nueva para saber dónde están los radares de velocidad que la ciudad empezó a colocar en sus calles. Se llama Polis Assist y acaba de sumar alertas en tiempo real que avisan al usuario cuando se aproxima a uno de esos equipos.

Esta información llega justo cuando el Departamento de Transporte (LADOT) activó su sistema automatizado de detección. El plan contempla 125 cámaras y multas de hasta US$500 para quienes superen los límites. Por ahora rige un período de advertencias, así que nadie recibe todavía un cobro en el buzón. Aun así, conocer la ubicación de los aparatos ayuda a ir preparado y, sobre todo, a bajarle al acelerador en las calles donde viven miles de inmigrantes hispanos.

Según el LADOT, 125 nuevas cámaras van a empezar a emitir multas desde el 2027 (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN QUE ALERTA SOBRE LAS CÁMARAS DE VELOCIDAD EN LOS ÁNGELES?

Polis Assist nació como una app gratuita para encontrar estacionamiento y esquivar infracciones de parquímetro, un dolor de cabeza que conoce quien haya dado vueltas buscando lugar. Ahora la plataforma agregó avisos con la ubicación de los radares de la ciudad angelina.

De acuerdo con la empresa, la idea es entregar datos útiles al conductor antes de que alcance el equipo.

“Las cámaras de velocidad tienen que ver con la seguridad, y nosotros apoyamos eso”, afirmó Dennis Baker, fundador y director ejecutivo de POLIS ASSIST. “Pero una multa que llega por correo semanas después no hace que nadie esté más seguro en ese momento. Una advertencia antes de llegar a la cámara sí lo hace”.

La app no exige abrir una cuenta. Según la compañía, se descarga sin costo para iPhone y iPad desde la App Store de Apple.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS MULTAS DE LAS NUEVAS CÁMARAS DE VELOCIDAD?

El sistema automatizado angelino arrancó el 26 de octubre de 2026, con una etapa inicial de avisos para quien rebase el máximo permitido. En los primeros 60 días de operación de cada cámara, el conductor que se pase recibirá una notificación preventiva en lugar de una sanción.

Al concluir ese plazo, comenzarán los cobros. Ojo: el conteo corre por separado según el aparato, desde su activación, de modo que no todos empezarán a penalizar a la vez. El programa prevé hasta 125 unidades en distintas vialidades. Las autoridades esperan tenerlas todas funcionando antes de que cierre 2026.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD?

El monto varía según cuánto se pase el conductor del tope fijado en cada calle. De acuerdo con el programa oficial de seguridad vial, las sanciones son estas:

Exceso de velocidad Multa Entre 11 y 15 mph por encima del límite US$50 Entre 16 y 25 mph por encima del límite US$100 26 mph o más por encima del límite US$200 100 mph o más US$500

Para los conductores de Los Ángeles, es importante conocer dónde se encuentran estas nuevas cámras (Foto: Getty Images)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS 125 CÁMARAS DE VELOCIDAD DE LOS ÁNGELES?

LADOT publicó un mapa con las ubicaciones previstas para los equipos. Ahí puedes revisar calles y tramos donde serán instalados, por ejemplo antes de planear la ruta del fin de semana o el trayecto escolar.

Mapa oficial de las cámaras de velocidad de Los Ángeles: https://speedcameras.lacontroller.app/