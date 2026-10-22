Si este fin de semana te toca cruzar de El Valle al Westside para trabajar, visitar a la familia o reunirte a comer el domingo, revisa tu recorrido antes de subirte al carro. La autopista 405 tendrá restricciones por obras en el paso de Sepúlveda, con tres carriles disponibles hacia el sur entre Ventura Boulevard y Mulholland Drive. El operativo comenzará la noche del viernes 23 de octubre y terminará, según lo previsto, durante la madrugada del lunes 26. Para quienes dependen de esta conexión entre el Valle de San Fernando y el oeste de Los Ángeles, conviene salir con anticipación y comprobar qué accesos permanecerán abiertos.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) recomienda buscar rutas alternativas y considerar el transporte público. No habrá un cierre total de la vía: las principales limitaciones afectarán la circulación hacia el sur, aunque también quedará inhabilitada la salida a Getty Center Drive en sentido norte.

La 405 es una carretera muy utilizada en Los Ángeles (Foto: AFP) / APU GOMES

¿QUÉ TRAMO DE LA AUTOPISTA 405 TENDRÁ RESTRICCIONES?

La intervención se concentrará entre Ventura Boulevard y Mulholland Drive durante un periodo programado de 55 horas. En ese sector, los vehículos que avancen hacia el sur deberán compartir tres carriles, por lo que resulta importante revisar las condiciones antes de salir.

Detalle Información Inicio previsto Viernes 23 de octubre de 2026, a las 10 p. m. Finalización estimada Lunes 26 de octubre de 2026, a las 5 a. m. Duración programada 55 horas Tramo afectado Entre Ventura Boulevard y Mulholland Drive Sentido con reducción Sur Carriles disponibles Tres Circulación hacia el norte Sin reducción de carriles por este operativo; cierre de la salida a Getty Center Drive

Los horarios corresponden a la hora local de Los Ángeles. Caltrans advierte que el calendario y el alcance de las restricciones pueden cambiar por condiciones meteorológicas o necesidades operativas.

¿QUÉ ENTRADAS Y SALIDAS ESTARÁN CERRADAS?

Además de reducir el espacio disponible para circular, el operativo afectará varias rampas. Estos son los puntos que debes revisar al organizar tu viaje:

Ventura Boulevard: cierre de la entrada a la I-405 en dirección sur.

Valley Vista Boulevard/Sepulveda Boulevard: suspensión del acceso y la salida correspondientes al sentido sur.

Getty Center Drive: cierre de la salida de la I-405 en dirección norte.

Si utilizas alguno de estos enlaces para llegar al trabajo o visitar a familiares, comprueba el trayecto completo. Una incorporación inhabilitada puede obligarte a buscar otro punto de ingreso, aunque el resto del recorrido permanezca disponible.

Mapa de los ajustes de este fin de semana en la 405 de Los Ángeles (Foto: Caltrans)

¿QUÉ ALTERNATIVAS PUEDES CONSIDERAR PARA CRUZAR EL PASO DE SEPÚLVEDA?

Caltrans aconseja evaluar otras rutas y opciones de transporte público, pero no establece un único desvío para todos los conductores. La elección dependerá del origen, el destino y las condiciones que encuentres antes de comenzar el viaje.

Sepulveda Boulevard es una posibilidad de superficie que puedes valorar según tus necesidades. Sin embargo, no conviene asumir que permitirá ahorrar tiempo: la llegada de vehículos procedentes de la autopista podría aumentar la congestión en las calles cercanas.

Alternativa Cuándo puede servir Qué debes comprobar Sepulveda Boulevard Si conecta tu punto de partida con el destino sin utilizar el sector restringido. El tráfico y la continuidad del trayecto; no dar por hecho que será más rápida. Otra ruta según tu destino Si permite evitar la zona intervenida o llegar a una entrada abierta. Las condiciones del recorrido completo y los accesos disponibles. Transporte público Si las conexiones permiten completar el desplazamiento sin depender de la 405. Los horarios de fin de semana, los transbordos y el último servicio de regreso.

Antes de abandonar la vía principal, compara las opciones disponibles. Un camino aparentemente más corto no siempre representa una ventaja si también acumula demoras.

¿CÓMO CONSULTAR EL TRÁFICO ANTES DE SALIR?

QuickMap, la herramienta oficial de Caltrans, permite revisar las condiciones de circulación y los cierres vigentes en California. Puedes consultarla antes de manejar para comprobar si hubo modificaciones en el programa anunciado.

Estas medidas pueden ayudarte a organizar el desplazamiento:

Revisa el sector intervenido: ubica la I-405 entre Ventura Boulevard y Mulholland Drive. Comprueba tus accesos habituales: identifica si alguna rampa necesaria figura entre las restricciones. Compara el trayecto completo: considera las calles que utilizarías para incorporarte o salir. Calcula tiempo adicional: evita ajustar demasiado la llegada al trabajo, una cita o una reunión familiar. Verifica las condiciones antes del regreso: confirma si el operativo continúa activo o presenta cambios.

¿POR QUÉ HABRÁ OBRAS EN LA 405?

Los trabajos forman parte del proyecto de rehabilitación del pavimento del paso de Sepúlveda, entre Van Nuys y Westwood. La iniciativa cuenta con una inversión aproximada de 143,7 millones de dólares y busca mejorar la seguridad, favorecer la movilidad y prolongar la vida útil de la superficie.

La intervención completa abarca desde Victory Boulevard hasta Wilshire Boulevard, un corredor más extenso que el sector restringido durante este fin de semana. Además de reparar y reemplazar secciones deterioradas, contempla mejoras en barreras de seguridad, señalización y rampas peatonales accesibles.

Las viviendas y los negocios cercanos podrían experimentar ruido, vibraciones y polvo mientras avancen las labores, según advirtió Caltrans.