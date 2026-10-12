Cruzar de Oakland a San Francisco para llegar al trabajo, acudir a una cita o visitar a familiares puede llevar a buscar una alternativa cuando aparece el tráfico en el acceso al Bay Bridge. Sin embargo, la vía situada en el extremo derecho, que permite evitar la plaza de peaje, no está disponible para cualquier automóvil ni funciona bajo las mismas condiciones durante toda la jornada. La California Highway Patrol (CHP) anunció una campaña de vigilancia para hacer cumplir esas restricciones y advirtió que circular indebidamente fuera de los períodos autorizados entre semana puede costar US$490 o más.

El anuncio, publicado el 9 de septiembre de 2026 por la Metropolitan Transportation Commission (MTC), señala que la fiscalización se retomaría ese mes con apoyo de Caltrans y la Bay Area Toll Authority (BATA). No se trata de una nueva ley: las autoridades buscan hacer respetar los requisitos relacionados con el tipo de vehículo, la cantidad de ocupantes y las franjas de acceso.

Para quienes viajen desde Florida y tengan previsto manejar por el Área de la Bahía, conocer estas condiciones también resulta útil. Antes de incorporarse al tramo reservado, deben comprobar si tienen autorización: encontrarlo despejado no significa que puedan tomarlo como un atajo.

El Bay Bridge está bajo la mira de las autoridades en California (Foto: AFP) / ALAIN EVEN

¿QUÉ CONDUCTORES PUEDEN UTILIZAR EL CARRIL ESPECIAL DEL BAY BRIDGE?

La restricción corresponde al carril para autobuses y vehículos compartidos ubicado en el extremo derecho del acceso al puente en dirección oeste, hacia San Francisco. Este permite pasar por un costado de la plaza de peaje, pero su disponibilidad depende del día y la hora.

De lunes a viernes, durante los períodos establecidos, pueden circular buses, motocicletas y automóviles con al menos tres personas, una modalidad conocida en Estados Unidos como carpool. Fuera de esas franjas, únicamente tiene autorización el transporte colectivo señalado.

Estas son las condiciones detalladas en el comunicado oficial:

Tipo de vehículo ¿Cuándo puede utilizar el carril? Autobuses Todos los días, a cualquier hora. Motocicletas De lunes a viernes, de 5 a. m. a 10 a. m. y de 3 p. m. a 7 p. m. Automóviles compartidos con tres o más ocupantes De lunes a viernes, de 5 a. m. a 10 a. m. y de 3 p. m. a 7 p. m. Automóviles con uno o dos ocupantes No están autorizados a utilizar esta vía.

Las franjas corresponden a la hora local de California. Un detalle que conviene considerar al organizar el recorrido: los sábados y domingos, exclusivamente los autobuses pueden utilizar ese acceso durante toda la jornada. La excepción para motocicletas y carpool no se extiende al fin de semana.

¿QUÉ USO DEL CARRIL PUEDE COSTAR US$490 O MÁS?

La CHP advirtió que los conductores citados por circular indepidamente fuera de los períodos autorizados entre semana están sujetos a una multa de US$490 o más. El comunicado no presenta esa cantidad como una tarifa única para cualquier incumplimiento ni desglosa el importe correspondiente a cada posible infracción.

Entre las conductas que contravienen las condiciones anunciadas se encuentran:

Entrar con un automóvil particular fuera del horario permitido. Por ejemplo, al mediodía o después de las 7 p. m., cuando el paso está reservado a los autobuses.

Circular con menos de tres personas durante las franjas habilitadas para carpool. Viajar con un solo acompañante no cumple el requisito.

Utilizar la vía en motocicleta fuera de los períodos autorizados. La excepción para este tipo de transporte también depende de la hora.

Acceder durante el fin de semana sin conducir un autobús. Ni los autos compartidos ni las motocicletas tienen permiso los sábados y domingos.

La diferencia es importante: llevar tres ocupantes no habilita el ingreso a cualquier hora. Un automóvil que cumple ese requisito durante la mañana deja de estar autorizado cuando termina la franja correspondiente.

¿POR DÓNDE SE ACCEDE Y QUÉ SEÑALES DEBEN REVISAR LOS CONDUCTORES?

El carril puede alcanzarse desde la Interestatal 80 (I-80), la Interestatal 880 (I-880) y West Grand Avenue. Quienes se aproximan al Bay Bridge por esas rutas deben revisar los letreros antes de incorporarse al extremo derecho.

El teniente Ed Clarke, del área de Oakland de la CHP, señaló que las indicaciones en los puntos de entrada son claras y muestran el mensaje “Buses Only”, que significa “solo autobuses”. También explicó que numerosos conductores han dejado de respetar esa regla de manera constante en los últimos años.

La campaña se concentra en ese acceso hacia San Francisco. Por ello, no debe interpretarse como una modificación general de las condiciones de circulación del puente: el anuncio identifica específicamente la vía que permite evitar la plaza de peaje por su costado derecho.

Antes de tomarla, deben coincidir tres aspectos: la categoría de transporte habilitada, el número de personas a bordo cuando se trata de carpool y el horario correspondiente. Que haya poca congestión no modifica las restricciones.

Miles de personas usan a diario el Bay Bridge (Foto: AFP) / TAYFUN COSKUN

¿POR QUÉ LA CHP ANUNCIÓ UNA VIGILANCIA MÁS ESTRICTA?

La California Highway Patrol, Caltrans y BATA explicaron que el refuerzo de los controles busca reducir los incumplimientos, mejorar el respeto a la señalización y mantener disponible el carril para sus usuarios autorizados. El cambio anunciado está en la fiscalización, no en la creación de nuevos requisitos.

El comunicado también aborda la transición al cobro de peajes en movimiento, conocido como open-road tolling. Ese sistema permitirá retirar las antiguas cabinas y evitar que los conductores tengan que reducir la velocidad para atravesar los espacios estrechos entre ellas.

Según lo informado en septiembre de 2026 por Doanh Nguyen, director interino del Distrito 4 de Caltrans y comisionado de BATA, esa tecnología estaba prevista para debutar en el Richmond-San Rafael Bridge en 2027. La referencia no establece una fecha de estreno para el Bay Bridge ni elimina las restricciones del acceso reservado a buses y carpool.

Para planificar el cruce hacia San Francisco, las motocicletas y los autos con tres o más personas solo tienen permiso en las franjas señaladas de lunes a viernes. En cualquier otro momento, incluidos los fines de semana, esa vía es exclusiva para autobuses.