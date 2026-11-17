Los católicos del área de Los Ángeles podrán visitar a la Madre Peregrina del 23 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, durante un recorrido que abarcará templos en San Gabriel, East LA y Downtown. Esta reproducción tridimensional de la Virgen de Guadalupe llegará con una programación que incluye espacios de oración, experiencias de veneración y la celebración de Las Mañanitas en la catedral angelina. Para quienes deseen organizar una salida familiar o participar en las actividades religiosas, la Arquidiócesis publicó las fechas correspondientes a cada sede, aunque los horarios de acceso deberán consultarse con las parroquias anfitrionas.

La pieza no debe confundirse con la imagen original conservada en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Se trata de una escultura de tamaño real que realiza una peregrinación internacional para acercar esta devoción a distintas comunidades.

¿QUÉ IGLESIAS VISITARÁ LA MADRE PEREGRINA EN LOS ÁNGELES?

El itinerario comenzará en la Misión de San Gabriel Arcángel, continuará en Nuestra Señora del Rosario de Talpa y concluirá en la catedral del centro de la ciudad. Estas son las fechas publicadas por la Arquidiócesis:

Iglesia o templo Ubicación Fechas de visita en 2026 Misión de San Gabriel Arcángel —Mission San Gabriel Arcángel— San Gabriel Del 23 de noviembre al 3 de diciembre Nuestra Señora del Rosario de Talpa —Our Lady of the Rosary of Talpa Catholic Church— Este de Los Ángeles Del 4 al 7 de diciembre Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles —Cathedral of Our Lady of the Angels— Downtown Los Ángeles Del 9 al 13 de diciembre

Antes de acudir a Talpa, conviene prestar atención al calendario: algunas publicaciones periodísticas sitúan el cierre de esa parada el 8 de diciembre, pero la programación oficial establece el día 7. Tampoco detalla una actividad para la jornada siguiente.

Las fechas de la tabla corresponden a la permanencia de la escultura en cada recinto, no a un horario continuo de acceso. Para planear el traslado, será necesario revisar los avisos de la sede elegida y confirmar cuándo se permitirá el ingreso.

La imagen de la MAdre Peregrina fue creada por Jorge Ismael Rodríguez López (Foto: Arquidiócesis de Los Ángeles)

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ DURANTE LA VISITA?

La Misión de San Gabriel Arcángel y la parroquia de Talpa ofrecerán una experiencia de veneración de aproximadamente 50 minutos. De acuerdo con la información difundida por las autoridades religiosas, el encuentro combinará música, momentos de recogimiento y un relato sobre las apariciones guadalupanas.

El programa incluirá:

Acompañamiento musical.

Narración de las apariciones.

Rezo de una decena del rosario.

Un mensaje del papa León XIV.

Además, los asistentes podrán escribir sus peticiones en listones que posteriormente serán llevados a la Basílica de Guadalupe. Ese gesto permitirá que las intenciones recogidas durante el recorrido lleguen al santuario mexicano.

LAS MAÑANITAS SERÁN EL 11 DE DICIEMBRE EN LA CATEDRAL DE LOS ÁNGELES

La última etapa coincidirá con Las Mañanitas, previstas para el viernes 11 de diciembre en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. La celebración reunirá a los fieles en vísperas de la festividad guadalupana, con una serenata y una misa de medianoche.

Entre las actividades anunciadas figuran:

Festejos en Cathedral Plaza, la explanada del recinto.

Rezo del rosario.

Una serenata tradicional dedicada a la Virgen.

Celebración eucarística presidida por el arzobispo José H. Gomez.

El oficio religioso dará paso al sábado 12 de diciembre, fecha central de esta conmemoración para la comunidad católica. La Madre Peregrina permanecerá en el templo hasta el día siguiente, cuando finalizará su estancia en la arquidiócesis.

¿QUIÉN CREÓ LA ESCULTURA Y CUÁL ES EL MOTIVO DE SU RECORRIDO?

El artista Jorge Ismael Rodríguez López de Lara elaboró en Ciudad de México esta representación tridimensional de Nuestra Señora de Guadalupe. Su peregrinación internacional busca acercar la devoción a quienes no pueden trasladarse al santuario del Tepeyac.

Según la Arquidiócesis angelina, el itinerario ha incluido 16 ciudades estadounidenses, además de destinos en Filipinas, Japón, Portugal y España. La institución señala que más de 300,000 fieles han tenido la oportunidad de venerar la pieza durante ese trayecto.

La llegada ocurre en el Año Jubilar Guadalupano de 2026, que recuerda el medio siglo de la dedicación de la nueva basílica y los 495 años de las apariciones, según la tradición católica. También forma parte de los preparativos espirituales para el quinto centenario, previsto en 2031.

El arzobispo José H. Gomez expresó su alegría por recibir esta representación y destacó la oportunidad de fortalecer la esperanza y la unidad entre las comunidades de fe. Para los residentes del área angelina, el recorrido ofrecerá tres sedes donde participar antes de su conclusión, el 13 de diciembre.