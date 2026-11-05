Quienes utilizan las líneas 204 y 754 para ir al trabajo, asistir a clases o acudir a una cita médica en Los Ángeles tendrán una nueva alternativa de movilidad sobre Vermont Avenue. Metro inició el 21 de octubre de 2026 la construcción de un corredor de 12.4 millas con carriles exclusivos para autobuses, estaciones renovadas y mejoras peatonales entre Sunset Boulevard y 120th Street. La intervención conectará comunidades como East Hollywood, Koreatown y distintos vecindarios del sur del condado, donde este transporte forma parte de la rutina cotidiana. Aunque las unidades rápidas todavía no están en servicio, la agencia busca ponerlas en circulación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

El proyecto Vermont Transit Corridor BRT, siglas en inglés de autobús de tránsito rápido, busca agilizar los desplazamientos por una de las principales arterias del condado. Actualmente, esta ruta registra alrededor de 38,000 abordajes diarios; para 2045, la autoridad calcula que superará los 66,200. Ambas cifras representan subidas a las unidades, no necesariamente personas distintas.

¿EN QUÉ TRAMO DE VERMONT AVENUE ESTARÁN LOS CARRILES EXCLUSIVOS?

El recorrido abarcará desde Sunset Boulevard, en el extremo norte, hasta 120th Street, en el área de Athens. Los espacios reservados para autobuses estarán ubicados a los costados de la avenida y funcionarán durante todo el día.

La zona de influencia comprende comunidades como Los Feliz, East Hollywood, Koreatown, Westlake, Pico-Union, University Park, Exposition Park, Vermont-Slauson, Vermont Vista, Westmont y West Athens. A lo largo del trayecto se encuentran viviendas, comercios, planteles educativos e instalaciones médicas.

Característica Detalle Nombre del proyecto Vermont Transit Corridor BRT Extensión 12.4 millas Extremo norte Sunset Boulevard Extremo sur 120th Street, en el área de Athens Estaciones que se mejorarán 26 Ubicación de las paradas renovadas 13 intersecciones principales Líneas actuales 204 y 754 Meta de puesta en servicio Para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028

El calendario anunciado constituye un objetivo de ejecución. Hasta ahora, no se ha establecido una fecha definitiva de inauguración.

Este es el mapa de la nueva bus lane que tendrá Vermont Avenue (Foto: LA Metro)

¿QUÉ INCLUYE LA REMODELACIÓN?

La intervención no se limita a reservar espacio sobre el pavimento. El modelo combina infraestructura vial, áreas de espera y medidas destinadas a reducir las demoras durante el ascenso de pasajeros.

Entre las mejoras anunciadas figuran:

Renovación de 26 estaciones, distribuidas en 13 intersecciones principales.

Estructuras que proporcionarán sombra y protección frente a las condiciones del tiempo.

Pantallas con información de llegadas en tiempo real.

Iluminación reforzada y botones de llamada de emergencia.

Rampas accesibles en las banquetas.

Cruces peatonales mejorados.

Extensiones de acera, conocidas como bus bulb-outs, para ampliar las zonas de espera y acortar las distancias al atravesar la calle.

También se contempla el abordaje por todas las puertas. Con esta medida, Metro busca agilizar el ingreso y disminuir la permanencia de las unidades en cada parada.

Los carriles exclusivos, por su parte, permitirán evitar parte de los retrasos causados por el tráfico general. El beneficio esperado será especialmente relevante durante las horas de mayor circulación.

¿CUÁNTO TIEMPO PODRÍAN AHORRAR LOS PASAJEROS?

La agencia calcula una reducción de 17 minutos entre Sunset Boulevard y la autopista 105, equivalente al 24% del tiempo de viaje utilizado como referencia. Esa estimación corresponde al segmento señalado: no significa que cualquier desplazamiento tendrá el mismo ahorro.

Indicador Situación de referencia Proyección de Metro Abordajes diarios Aproximadamente 38,000 Más de 66,200 para 2045 Ahorro entre Sunset Boulevard y la autopista 105 Servicio de referencia 17 minutos Reducción del tiempo en ese tramo Duración empleada en la comparación 24%

Estas cifras expresan resultados previstos por la autoridad de transporte. Su cumplimiento podrá evaluarse cuando entre en operación el nuevo sistema.

Una vista aérea de Vermont Avenue en Los Ángeles (Foto: LA Metro)

¿QUÉ CONEXIONES OFRECERÁ CON OTRAS RUTAS DE LOS ÁNGELES?

El corredor facilitará los transbordos hacia las líneas ferroviarias B, C, D y E, además de enlazar con más de 13 rutas de autobuses que circulan de este a oeste. Así, los usuarios podrán continuar sus trayectos hacia destinos fuera de Vermont Avenue.

Entre los puntos de interés atendidos por esta vía se encuentran:

Los Angeles City College.

Kaiser Permanente Sunset.

University of Southern California, conocida como USC.

Exposition Park.

California Science Center.

Natural History Museum of Los Angeles County.

California African American Museum.

Lucas Museum of Narrative Art.

La zona también reúne 88 escuelas y 375 instituciones religiosas, según Metro. El alcance de las obras incluye, por tanto, desplazamientos relacionados con la educación, el empleo, la atención médica y las actividades comunitarias.

Durante la planificación participaron agrupaciones como CIELO, la Honduran Chamber of Commerce y Vamos Vermont, junto con otras organizaciones vecinales. Su intervención aporta una conexión concreta con las comunidades del corredor, incluidas las hispanohablantes.

Así se vería una bus stop cuando se concluya el proyecto en Vermont Avenue (Foto: LA Metro)

¿CÓMO SE FINANCIA EL PROYECTO?

La iniciativa recibió en septiembre de 2026 una subvención federal de $149.9 millones mediante el programa Small Starts de la Federal Transit Administration. El financiamiento también contempla recursos de Measure M, aprobada por los votantes del condado en 2016 para respaldar inversiones de transporte.

El apoyo de Washington se suma a las aportaciones destinadas a desarrollar una alternativa de movilidad sobre esta avenida. Para informar el costo total, resulta necesario consultar el presupuesto vigente y distinguirlo de las asignaciones anunciadas en etapas anteriores.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A FUNCIONAR EL NUEVO SERVICIO?

La ceremonia de inicio de obras se celebró el miércoles 21 de octubre de 2026. Metro mantiene como meta poner en funcionamiento el corredor para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, aunque todavía no existe un día confirmado de apertura.

Su ubicación tendrá relevancia durante la competencia internacional. Vermont Avenue bordea el sector oeste de Exposition Park, donde se encuentran el Los Angeles Memorial Coliseum y el BMO Stadium, instalaciones previstas para el evento.

Más allá de esa cita deportiva, la infraestructura está planteada como una mejora permanente para los residentes. El objetivo consiste en ofrecer recorridos más ágiles, paradas accesibles y conexiones útiles durante todo el año.

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE QUIENES UTILIZAN LAS LÍNEAS 204 Y 754?

El arranque de la construcción no significa que los carriles exclusivos ya estén disponibles. Las personas que se desplazan por Vermont Avenue deberán consultar los avisos oficiales de Metro para conocer el avance de los trabajos y cualquier modificación que se anuncie en sus rutas habituales.