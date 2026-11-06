Para quienes viven en el Valle de San Fernando y cruzan la autopista 405 rumbo al trabajo, a clases en UCLA o a una cita médica en el Westside, los embotellamientos pueden complicar buena parte del día. Frente a esa situación, LA Metro impulsa el Sepulveda Transit Corridor, un proyecto de transporte subterráneo que uniría Van Nuys con Expo/Sepulveda mediante siete estaciones. El recorrido tomaría aproximadamente 20 minutos, frente a los 40 a 80 que, según la agencia, puede demandar ese desplazamiento en carro. Sin embargo, su apertura todavía no tiene fecha: la propuesta continúa bajo revisión ambiental y las obras aún no comienzan.

La junta directiva del organismo seleccionó en enero de 2026 la Alternativa 5 Modificada como opción preferida. Su trazado contempla aproximadamente 12 millas de extensión, atravesaría el paso de Sepulveda e incluiría acceso al campus de la Universidad de California en Los Ángeles.

Como parte del proceso, las autoridades reciben comentarios ciudadanos hasta el 18 de noviembre. La consulta incluye encuentros virtuales y presenciales con interpretación al español, una facilidad para los residentes que prefieren expresar sus dudas en ese idioma.

Este es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en la actualidad (Foto: LA Metro)

¿POR DÓNDE PASARÍA LA NUEVA LÍNEA DE SUBWAY DE LA METRO?

La ruta completa enlazaría Van Nuys Metrolink, en el Valle de San Fernando, con Expo/Sepulveda, en el Westside. Entre ambos extremos atendería destinos como Ventura Boulevard, UCLA y el corredor de Wilshire, además de facilitar transbordos hacia otros servicios regionales.

Estas son las siete ubicaciones previstas, ordenadas de sur a norte. Las denominaciones corresponden al plan seleccionado y no representan necesariamente sus nombres comerciales definitivos.

N.º Estación o ubicación prevista Conexión o destino 1 Expo/Sepulveda Transbordo a la E Line 2 Santa Monica Boulevard Acceso al corredor del mismo nombre 3 Wilshire/Westwood Enlace con la D Line 4 UCLA Gateway Plaza Entrada al campus universitario 5 Ventura Boulevard Servicio al corredor comercial 6 G Line, en Van Nuys Boulevard Conexión con esa ruta y el futuro tren ligero del East San Fernando Valley 7 Van Nuys Metrolink Acceso al sistema ferroviario regional

La conexión con la G Line está prevista en Van Nuys Boulevard, no en Sepulveda. Esa ubicación también permitiría vincular el subway con el futuro tren ligero del East San Fernando Valley.

Para quienes combinan distintos medios de transporte, los enlaces ampliarían las opciones de movilidad entre el norte del condado y otros destinos angelinos. El objetivo es ofrecer una alternativa al automóvil para desplazamientos laborales, académicos o personales.

Mapa de la nueva línea de subway que llegaría a Los Ángeles (Foto: LA Metro)

¿CUÁNTO DURARÍA EL VIAJE ENTRE EL VALLE DE SAN FERNANDO Y EL WESTSIDE?

La estimación oficial sitúa el trayecto completo en aproximadamente 20 minutos. Como referencia, Metro señala que cubrir esa distancia en carro puede tomar entre 40 y 80, dependiendo del tráfico.

Medio de transporte Tiempo de referencia entre Van Nuys Metrolink y Expo/Sepulveda Futuro subway Aproximadamente 20 minutos Automóvil Entre 40 y 80 minutos, según la congestión

Estas cifras corresponden a una proyección, no a mediciones de un servicio en funcionamiento. Tampoco equivalen al tiempo total desde la casa hasta el destino final, pues cada usuario tendría que considerar sus accesos, esperas y transbordos.

Además de reducir la duración del recorrido, la propuesta busca ofrecer mayor regularidad al atravesar el paso de Sepulveda. Para una persona que debe llegar puntualmente a su turno o entrar a clases, esa previsibilidad puede resultar tan importante como el ahorro frente al volante.

La 405 es una de las vías más congestionadas de Los Ángeles (Foto: AFP)

¿CADA CUÁNTO PASARÍAN LOS TRENES?

El diseño contempla unidades automatizadas que circularían por un túnel de perforación única, conocido en inglés como single-bore tunnel. Durante las horas pico, la frecuencia prevista sería de dos minutos y medio.

Ese intervalo forma parte de las características planteadas para atender la demanda entre ambas zonas. No constituye todavía un horario definitivo ni una prestación disponible para los pasajeros.

¿LAS SIETE ESTACIONES ABRIRÍAN AL MISMO TIEMPO?

La entrada en funcionamiento de todo el trazado no está definida. Metro también identificó un posible segmento inicial de aproximadamente 8.4 millas entre Wilshire/Westwood y la G Line, en Van Nuys Boulevard.

Esa primera fase permitiría cruzar del Valle al Westside con enlaces hacia las líneas D y G. Su desarrollo dependería de los recursos disponibles y de las decisiones pendientes sobre ejecución.

Por ello, el mapa de siete paradas debe entenderse como la propuesta completa, no como una garantía de inauguración simultánea.

¿CUÁNDO COMENZARÍA A FUNCIONAR?

Todavía no existe una fecha definitiva de apertura ni un calendario actualizado para construir la infraestructura. Permanecen pendientes distintas etapas de evaluación ambiental, diseño y financiamiento.

La selección de enero representó un avance administrativo, pero no autorizó por sí sola el comienzo de las obras. Actualmente, la participación ciudadana permite presentar observaciones sobre aspectos como las instalaciones de mantenimiento, las ubicaciones previstas y los posibles impactos en las comunidades cercanas.

REUNIONES DE NOVIEMBRE: FECHAS, SEDES Y PARTICIPACIÓN EN ESPAÑOL

La ronda de encuentros públicos comenzó el 4 de noviembre de 2026 con una sesión virtual. El calendario también incluye actividades presenciales en Culver City, Westwood, Van Nuys y Sherman Oaks.

Todos los horarios corresponden a la hora local de Los Ángeles.

Fecha Modalidad o sede Dirección Horario 4 de noviembre Reunión virtual por Zoom Acceso desde la página oficial del proyecto 12:00 p. m. a 1:00 p. m. 7 de noviembre Culver City Veterans Memorial Building, salón de usos múltiples 4117 Overland Ave., Culver City 3:00 p. m. a 5:00 p. m. 10 de noviembre Westwood United Methodist Church 10497 Wilshire Blvd., Los Ángeles 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 14 de noviembre Marvin Braude Constituent Center 6262 Van Nuys Blvd., Los Ángeles 10:00 a. m. a 12:00 p. m. 16 de noviembre Sherman Oaks East Valley Adult Center 5056 Van Nuys Blvd., edificio B, Sherman Oaks 5:30 p. m. a 7:30 p. m.

Habrá interpretación al español en todas las sesiones. Quienes necesiten adaptaciones de accesibilidad deberán solicitarlas con al menos 72 horas de anticipación.

Los residentes pueden presentar sus comentarios por las siguientes vías:

Correo electrónico: sepulvedatransit@metro.net.

Teléfono: 213-922-7375.

Correo postal: Peter Carter, Project Manager, Metro, One Gateway Plaza, Mail Stop 99-22-6, Los Angeles, CA 90012.

En línea, mediante los canales oficiales de la iniciativa.

Durante los encuentros de participación pública.

El plazo para enviar observaciones termina el 18 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la consulta ofrece a los vecinos una oportunidad para plantear preguntas sobre el recorrido y sus posibles efectos antes de que avance la siguiente etapa.