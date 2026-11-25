Ya no solo debes alistar maletas y coordinar todo sobre la cena. Quienes preparan una visita a sus familiares por Thanksgiving deberán sumar una precaución a los preparativos que todos los años se realizan: comprobar que todos viajen seguros. La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) anunció un operativo estatal que comenzará el miércoles 25 de noviembre y terminará el domingo 29. Sus prioridades serán el uso del cinturón, la protección infantil y la detección de conductas peligrosas al volante.

El despliegue forma parte del Thanksgiving Holiday Enforcement Period (HEP), un periodo especial de vigilancia destinado a prevenir accidentes durante las celebraciones. Los oficiales prestarán atención a comportamientos que puedan poner en riesgo a conductores, pasajeros y otros usuarios de las vías, por lo que se te pide conducir siguiendo las reglas.

¿CUÁNDO COMIENZA EL OPERATIVO DE LA CHP POR THANKSGIVING EN CALIFORNIA?

La agencia confirmó que los controles comenzarán a las 6:00 p. m. del miércoles 25 de noviembre y concluirán a las 11:59 p. m. del domingo 29. Serán aproximadamente 102 horas de supervisión, desde las salidas previas a Thanksgiving hasta el regreso del fin de semana. El dispositivo tendrá alcance estatal y pondrá especial énfasis en comprobar que todos los ocupantes utilicen correctamente sus sistemas de seguridad.

Detalle Fecha y horario Inicio Miércoles 25 de noviembre, a las 6:00 p. m. Finalización Domingo 29 de noviembre, a las 11:59 p. m. Duración aproximada 102 horas Cobertura Carreteras de todo California

La Patrulla de Carreteras de California ha confirmado un operativo exhaustivo en todo el estado para prevenir los accidentes (Foto: CHP)

¿QUÉ INFRACCIONES Y CONDUCTAS ESTARÁN EN LA MIRA DE LOS AGENTES?

Una de las prioridades será verificar el uso correcto del cinturón de seguridad. La revisión no se limitará a quien maneja: también comprenderá a los acompañantes.

El comisionado de la California Highway Patrol, Sean Duryee, hizo énfasis en que la seguridad durante los desplazamientos depende de todos los ocupantes. “Cada persona que viaja en el vehículo tiene un papel para llegar a casa sana y salva: abróchense el cinturón, aseguren a los niños en los asientos adecuados y tomen decisiones responsables al volante”, señaló.

Estas son las principales conductas que estarán bajo vigilancia:

Conducir sin cinturón de seguridad: los oficiales comprobarán que tanto el automovilista como sus acompañantes estén correctamente sujetos.

Transportar niños sin la protección adecuada: los bebés y menores pequeños deben utilizar sillas infantiles o elevadores ( booster seats ) apropiados para su edad y tamaño. El dispositivo de sujeción para adultos, por sí solo, no ofrece el resguardo necesario en estas etapas.

) apropiados para su edad y tamaño. El dispositivo de sujeción para adultos, por sí solo, no ofrece el resguardo necesario en estas etapas. Manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas: las patrullas también buscarán detectar a personas cuyas capacidades estén alteradas por el consumo de sustancias.

Otras prácticas peligrosas: el personal vigilará comportamientos que puedan comprometer la integridad de quienes circulan por las vías del estado.

¿QUÉ RECOMIENDA LA CHP A QUIENES VIAJARÁN CON NIÑOS?

Si el plan es pasar Thanksgiving con los abuelos, tíos u otros familiares, conviene revisar la silla infantil antes de salir. La recomendación resulta especialmente importante para bebés y menores pequeños, quienes necesitan sistemas de retención apropiados para su edad y tamaño.

No basta con ubicarlos en la parte trasera del auto y colocarles un cinturón convencional. También hay que comprobar la instalación y el ajuste del equipo correspondiente.

Quienes tengan dudas pueden comunicarse con una oficina local de la CHP para solicitar orientación de un técnico certificado en seguridad de pasajeros infantiles. El directorio oficial permite localizar sedes por ciudad, condado o código postal.