Tener que trabajar durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias puede ser algo que te deprime, pues no pasarás tiempo con tus seres queridos. Sin embargo, cuando hay “chamba” hay que aprovecharla al máximo, pues ese dinero seguramente te ayudará a ti y a toda tu familia, incluso a quienes se quedaron en tu país de origen. Lo malo es que hay una noticia relacionada con el transporte que no te agradará en lo absoluto: si planeas tomar Commuter Express para moverte por Los Ángeles en Thanksgiving, revisa los horarios antes de salir ya que hay suspensiones de servicio que te caerán como agua fría.

La situación también merece atención entre los pasajeros que viajan por San Pedro y Long Beach. En ese corredor, las obras del puente Vincent Thomas motivaron un desvío que obliga a comprobar dónde abordar. Por su parte, quienes se desplazan entre Downtown, Hollywood y el Valle de San Fernando deben consultar las restricciones correspondientes a su itinerario. ¿Quieres saber más sobre esto?

La mayoría de líneas de Commuter Express no funcionarán en el Día de Acción de Gracias (Foto: LADOT)

CAMBIOS PARA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Fecha Servicio de Commuter Express Miércoles 25 de noviembre Todas las rutas operarán con sus horarios habituales. Jueves 26 de noviembre Solo funcionará la ruta 142, con horario de día festivo. Viernes 27 de noviembre Operarán únicamente las rutas 142 y 422, con sus horarios vigentes.

LA 142 FUNCIONA EN FERIADOS, PERO TIENE UN CAMBIO DE RECORRIDO

La ruta 142 conecta San Pedro con Long Beach y mantiene operaciones durante todo el año. Esa característica la diferencia de otras líneas que dejan de circular en Thanksgiving.

No obstante, los usuarios deben prestar atención al desvío anunciado por las obras del puente Vincent Thomas, con inicio el 7 de noviembre de 2026. Antes de dirigirte al punto habitual de abordaje, comprueba si hubo modificaciones y localiza la alternativa correspondiente.

Para organizar ese trayecto:

Consulta el horario del día en que viajarás.

Verifica dónde debes subir.

Revisa el itinerario de regreso.

Considera las conexiones necesarias para llegar a tu destino.

LA 422 NO CIRCULA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

El calendario regular de la 422 establece operaciones de lunes a viernes, excepto durante determinados feriados, entre ellos Thanksgiving. Tampoco contempla salidas los sábados ni domingos.

Quienes necesiten utilizarlo el viernes 27 de noviembre deben comprobar cualquier aviso extraordinario antes de organizar sus actividades. El horario ordinario, por sí solo, no confirma las condiciones previstas para esa jornada.