El Los Angeles Police Department (LAPD) avanza con una nueva etapa de vigilancia tecnológica en una ciudad donde el auto forma parte de la rutina diaria: desde quien toma la 405 para llegar al trabajo, hasta las familias que recorren el Valle de San Fernando, South L.A., East L.A. o el corredor de Wilshire. Según NBC, la Policía de Los Ángeles aprobó un acuerdo de 10 años con Axon Enterprise que incluye más de 1,600 dispositivos vinculados a patrullas con capacidad para leer matrículas automáticamente. Además, el departamento realizará una prueba de tres meses con equipos instalados en postes de alumbrado público, aunque todavía no se han revelado las calles ni los vecindarios donde comenzará el programa.

La decisión reaviva un debate con especial peso en una metrópoli extensa, diversa y altamente dependiente del automóvil. Para muchos residentes, incluido un amplio sector de la comunidad latina, conducir es indispensable para llegar al turno de madrugada, llevar a los hijos a clases, trabajar como repartidor o visitar a familiares durante el fin de semana. Por eso, la implementación de estos sistemas plantea preguntas sobre seguridad pública, privacidad, recolección de registros y acceso institucional a esa información.

El contrato de 10 años con Axon está valorado en aproximadamente US$235 millones y forma parte de una renovación más amplia de tecnología policial. El plan contempla sistemas de lectura automática de placas, dispositivos Taser, cámaras corporales, almacenamiento digital y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.

MÁS DE 1,600 EQUIPOS EN PATRULLAS DEL LAPD

El acuerdo contempla más de 1,600 dispositivos conectados a vehículos de patrulla del LAPD con capacidad para operar como lectores automáticos de matrículas.

En términos sencillos, la tecnología puede captar la imagen de un automóvil que pasa frente al lente y utilizar software para interpretar la placa. No es necesario que un oficial intercepte primero al conductor para que se genere un registro.

El propósito es ayudar a los investigadores a ubicar o identificar unidades relacionadas con indagaciones, incluidos reportes de robos u otros hechos bajo investigación. La función busca automatizar tareas que antes exigían una revisión manual por parte de los agentes.

Elemento Qué puede hacer el sistema Matrículas Leer automáticamente las placas de los autos que entran en el campo visual Vehículos Registrar rasgos visibles de la unidad detectada, según la herramienta utilizada Ubicación Asociar el hallazgo con el lugar y el momento en que fue identificado Imágenes Generar un archivo visual vinculado a la lectura Inteligencia artificial Analizar autos, peatones y otros objetos visibles, dependiendo de la función activada

Una lectura de placa no significa, por sí sola, que una persona haya cometido un delito. El mecanismo puede registrar vehículos que circulan normalmente por avenidas como Sepulveda, Vermont, Olympic, Sunset Boulevard o por las calles locales de distintos barrios angelinos. La pregunta relevante es qué sucede si ese dato coincide con una alerta o aparece relacionado con una investigación.

1,600 vehículos de LAPD contarán con esta tecnología (Foto: LAPD)

HARÁN UNA PRUEBA EN POSTES DE LUZ

Otra de las novedades es el programa piloto denominado Axon Lightpost. El Board of Police Commissioners autorizó al LAPD a realizar una prueba gratuita de tres meses para colocar dispositivos de vigilancia en algunos postes de alumbrado público.

La instalación estará a cargo de Ubicquia, subcontratista de Axon. El sistema se colocaría en la parte superior de infraestructura existente y utilizaría la electricidad disponible en ese mobiliario urbano.

Estas unidades incorporarían reconocimiento automático de matrículas y funciones de inteligencia artificial capaces de detectar automóviles, placas, peatones y otros objetos dentro de su campo visual.

Aspecto Lo que se sabe hasta ahora Tipo de programa Piloto de vigilancia en postes de alumbrado público Duración Tres meses Costo para el LAPD Sin costo durante el periodo de prueba Tecnología Lectura automática de matrículas e inteligencia artificial Empresa principal Axon Enterprise Instalación Ubicquia, subcontratista de Axon Ubicaciones Pendientes de anunciar Alimentación eléctrica Infraestructura existente de alumbrado público

Por ahora, los documentos describen las ubicaciones como “TBA”, siglas en inglés de to be announced o “por anunciar”. En otras palabras, el departamento aún no ha divulgado qué postes, intersecciones, calles o zonas recibirán las primeras unidades.

Para conductores, repartidores, trabajadores de construcción, familias que hacen trayectos diarios y residentes que dependen del carro para movilizarse por el condado, ese será uno de los datos más importantes cuando se anuncie la fase operativa. La atención estará centrada en las áreas elegidas y en los criterios usados para seleccionar cada punto.

EL DEBATE POR PRIVACIDAD Y ERRORES

La expansión ocurre después de una revisión de la Office of Inspector General (OIG) del LAPD sobre el uso de lectores automáticos de placas. El análisis examinó el funcionamiento de esta herramienta entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, con atención a recuperación de autos robados, arrestos, supervisión, contratos y prácticas para compartir información.

El informe generó preocupación por fallas en alertas relacionadas con vehículos reportados como robados. Durante el periodo analizado, la auditoría vinculó el sistema con 337 recuperaciones, pero también documentó 161 detenciones de conductores cuyos automóviles no eran robados. Varias de esas alertas se asociaron con datos incorrectos o desactualizados en bases de información usadas por las autoridades.

Ese antecedente cobra relevancia en Los Ángeles, una ciudad marcada por desplazamientos extensos, controles de tránsito y una relación históricamente compleja entre las instituciones y comunidades inmigrantes. Para numerosas familias hispanas, una parada vehicular puede ser una experiencia estresante, en especial si el conductor enfrenta barreras de idioma, tiene un horario laboral exigente o teme que el encuentro escale sin una verificación adecuada.

La Comisión de Policía aprobó recomendaciones para reforzar la supervisión de datos de ALPR, mejorar el registro de las intervenciones y suspender nuevas implementaciones hasta recibir mayor participación pública. La nueva etapa con Axon confirma que el LAPD continuará evaluando estas herramientas bajo un escenario de mayor vigilancia ciudadana.

En todo Estados Unidos hay mucha polémica por las cámaras que leen matrículas (Foto: Pexels)

¿QUÉ PASARÁ CON LA INFORMACIÓN?

El manejo de los registros obtenidos es uno de los ejes centrales del debate. Según documentos vinculados a la renovación con Axon, la información generada por el LAPD, incluidos los datos de ALPR, seguirá siendo propiedad de la Ciudad de Los Ángeles y de la institución policial.

El acuerdo contempla almacenamiento en la plataforma Axon Evidence, dentro de Microsoft Azure Government Cloud, con medidas de cifrado. También establece que la compañía no puede entregar el material a terceros, incluidas agencias gubernamentales o empresas privadas, sin autorización de la Policía de Los Ángeles y sin cumplir las normas estatales y federales aplicables.

La discusión, por lo tanto, no termina con saber cuántos equipos habrá en las calles. También incluye interrogantes sobre el tiempo de conservación de cada registro, las personas autorizadas para revisarlo, la verificación de alertas antes de detener a un conductor y los controles disponibles frente a posibles usos indebidos.

Qué datos se almacenan después de una lectura.

Durante cuánto tiempo se conserva cada archivo.

Qué unidades policiales pueden consultar la información.

Cómo se verifica que una alerta sea correcta antes de una intervención.

En qué circunstancias el material puede compartirse con otras agencias.

Qué mecanismos existen para auditar posibles irregularidades.

EL CONTRATO SUMA OTRAS TECNOLOGÍAS

La renovación con Axon va más allá de los lectores de matrículas. Incluye el reemplazo de miles de cámaras corporales utilizadas por agentes, nuevos Taser, almacenamiento de evidencia digital en la nube y herramientas de inteligencia artificial.

Una de ellas es Draft One, una función diseñada para utilizar audio y transcripciones provenientes de cámaras corporales con el fin de generar un primer borrador de informe policial. El despliegue por fases está previsto para enero de 2028, luego de un programa de prueba y de la implementación del contrato.

Por ahora, el dato más concreto para quienes viven, trabajan o conducen en Los Ángeles es que más de 1,600 dispositivos con capacidad ALPR estarán asociados a patrullas. Paralelamente, el LAPD ensayará unidades instaladas en postes de alumbrado durante tres meses, pero aún falta conocer las calles y áreas específicas donde se iniciará ese proyecto.