Quienes cruzan entre el Valle de San Fernando y el Westside conocen bien esa incertidumbre: salir con anticipación no siempre garantiza llegar a tiempo. Un embotellamiento puede retrasar la entrada al trabajo, complicar la recogida de los niños en la escuela o dejar pendiente una visita familiar. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, conocida como LA Metro, evalúa cuatro alternativas para Sepulveda Pass, entre la I-10 y la US-101. Las posibilidades van desde conservar la configuración actual hasta incorporar espacio para viajes compartidos o habilitar ExpressLanes, donde los automovilistas que circulan solos podrían pagar por acceder.

La propuesta no contempla cobrar por utilizar toda la autopista: los carriles generales continuarían siendo gratuitos. Tampoco existe una decisión definitiva. Metro y el Departamento de Transporte de California, Caltrans, mantienen las opciones bajo revisión antes de determinar cuál seguirá adelante.

La 405 es una de las carreteras más congestionadas de California (Foto: AFP) / APU GOMES

¿CUÁLES SON LAS CUATRO ALTERNATIVAS PARA SEPULVEDA PASS?

El proyecto busca ofrecer tiempos de traslado más previsibles y facilitar la movilidad por este corredor. Según la agencia, el espacio destinado actualmente al carpool no siempre proporciona la confiabilidad esperada.

La evaluación compara tres intervenciones con un escenario sin construcción. Estas son sus principales diferencias:

Alternativa Cambio propuesto ¿Permitiría pagar para entrar sin acompañantes? Sin construcción Conservar la configuración existente, sin ejecutar las modificaciones del proyecto. No incorporaría esa posibilidad. Convertir el carpool en ExpressLane Transformar el carril para vehículos compartidos de cada sentido en uno de acceso administrado. Sí. Habilitar dos ExpressLanes por dirección Convertir el espacio actual de carpool y agregar otro contiguo. Sí. Ampliar la capacidad para viajes compartidos Incorporar un segundo carril de carpool por sentido, sin introducir peajes. No.

Ninguna de estas posibilidades representa todavía una autorización para comenzar obras.

1. Mantener la configuración actual

El escenario sin construcción sirve como referencia para comparar los efectos de las demás propuestas. Bajo esta opción, no se ejecutarían las modificaciones contempladas por el proyecto ni se convertiría el carpool en una vía de peaje.

Su inclusión permite evaluar las diferencias entre intervenir el corredor y conservar la infraestructura existente.

2. Convertir el carpool en ExpressLane

La segunda alternativa transformaría el carril reservado para vehículos compartidos de cada sentido en un ExpressLane. Los automovilistas sin acompañantes podrían pagar por utilizarlo, mientras que quienes cumplan los requisitos de ocupación tendrían acceso gratuito.

Las condiciones específicas de funcionamiento siguen en estudio. Por ello, todavía no corresponde dar por definitivas las reglas aplicables a este tramo.

3. Incorporar otro ExpressLane por sentido

Esta propuesta combinaría la conversión del carpool existente con la construcción de un carril adicional. Así, habría dos ExpressLanes en cada dirección.

El uso sería opcional: quienes no deseen pagar podrían permanecer en las vías generales, sin peaje. La diferencia frente al escenario anterior estaría en la capacidad disponible dentro del espacio de acceso administrado.

4. Agregar capacidad para carpool sin introducir peajes

La cuarta posibilidad conservaría el carril actual para viajes compartidos y añadiría otro en cada sentido. Ambos quedarían destinados a usuarios que cumplan las condiciones correspondientes.

A diferencia de las opciones con ExpressLanes, esta alternativa no permitiría comprar el acceso al conducir sin acompañantes.

¿TODA LA AUTOPISTA 405 TENDRÍA PEAJE?

No. Los peajes se limitarían a los ExpressLanes si finalmente se selecciona alguna de las dos alternativas que los contemplan. La circulación por los carriles generales seguiría siendo gratuita.

También conviene distinguir ambos conceptos. El carpool está destinado a vehículos compartidos; los ExpressLanes pueden admitir, además, a conductores que viajan solos mediante un cobro. Cumplir las condiciones de ocupación permitiría acceder sin costo, conforme a las disposiciones que se aprueben.

La descripción del proyecto contempla acceso gratuito, sujeto a los requisitos aplicables, para:

Automóviles con la cantidad exigida de ocupantes.

Unidades de vanpool utilizadas para traslados grupales.

Autobuses.

Motocicletas.

¿CUÁNTO COSTARÍA UTILIZAR LOS EXPRESSLANES?

Todavía no hay una tarifa definitiva para Sepulveda Pass. Metro continúa evaluando las políticas de operación, por lo que no es posible calcular cuánto pagaría una persona por recorrer este segmento.

El modelo previsto contempla precios variables según las condiciones del tráfico. La finalidad es administrar la demanda y ofrecer desplazamientos más previsibles, no garantizar una autopista libre de embotellamientos.

Como referencia, el sistema existente de Metro ExpressLanes anunció un máximo de 3.20 dólares por milla a partir del 16 de marzo de 2026. Los mínimos informados fueron de 35 centavos durante las horas pico y de 10 centavos fuera de esos períodos. Tales cantidades no constituyen una aprobación para la futura infraestructura de la 405.

La 405 podría sufrir algunos cambios con la finalidad de reducir el tráfico (Foto: AFP)

¿QUÉ EFECTOS PODRÍAN TENER LAS OBRAS EN LOS ALREDEDORES?

Convertir un carril existente implica una intervención distinta de construir otro. Por eso, la comparación no se limita a cuántos vehículos podrían circular: también debe considerar las consecuencias sobre las comunidades cercanas, la seguridad y el medioambiente.

El borrador ambiental permitirá revisar esos efectos y conocer las medidas propuestas para evitarlos o reducirlos. Hasta disponer de los estudios correspondientes, no conviene presentar los beneficios previstos como resultados comprobados.

Para los residentes del Valle y el Westside, esa revisión será una oportunidad de examinar cómo cada escenario podría influir en sus recorridos cotidianos y plantear inquietudes antes de la decisión final.

¿CUÁNDO SE DECIDIRÁ QUÉ ALTERNATIVA SEGUIRÁ ADELANTE?

Metro prevé publicar a finales de 2026 el borrador del informe de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, identificados en inglés como Draft Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement. El calendario está sujeto a cambios.

Después se abrirá una consulta de al menos 60 días. Durante ese período, la comunidad podrá revisar los documentos, participar en audiencias y presentar observaciones mediante los canales habilitados.

Etapa Situación o calendario previsto Evaluación de alternativas y preparación de estudios En desarrollo. Publicación del borrador ambiental Prevista para finales de 2026. Audiencias y recepción de comentarios Después de difundirse los documentos, con un período mínimo de 60 días. Elaboración del informe final y selección de alternativa El cronograma sitúa esta fase en 2027–2028. Inicio de construcción Sin fecha confirmada.

El proceso también contempla reuniones vecinales y otras actividades de participación. Las observaciones podrán enviarse por correo electrónico, mensaje de voz o por escrito, conforme a las instrucciones que publique la agencia.

La junta de Metro recomendará una alternativa a Caltrans. A este último organismo le corresponderá aprobar el documento ambiental final y seleccionar la opción que continuará.

¿ES EL MISMO PROYECTO QUE EL TREN DE SEPULVEDA?

No. El I-405 Sepulveda Pass ExpressLanes Project analiza modificaciones en la autopista, mientras que el Sepulveda Transit Corridor plantea una conexión ferroviaria entre el Valle de San Fernando y el Westside. Aunque atienden necesidades de movilidad en la misma zona, son iniciativas distintas.

Por ahora, no hay una conversión a carriles de peaje aprobada. El siguiente hito será la publicación del borrador ambiental, que permitirá conocer la comparación técnica y presentar comentarios sobre el futuro de este corredor.