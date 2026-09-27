Conducir bajo los efectos del alcohol en California puede tener consecuencias más graves para quienes reincidan. El gobernador Gavin Newsom firmó la llamada Ley Braun, una nueva norma que obliga a los jueces a advertir a ciertos infractores sobre el riesgo de enfrentar cargos más severos —incluso de asesinato— si vuelven a manejar intoxicados y causan la muerte de otra persona. La medida forma parte de un paquete de leyes que también endurece sanciones contra conductores con varias condenas por DUI (Driving Under the Influence). ¿Cuáles son las sanciones? A continuación te lo detallamos.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es imperdonable, especialmente cuando resulta en la pérdida de una vida. Hoy estamos creando leyes más estrictas y exigiendo mayor responsabilidad a quienes las infringen. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras más vidas se pierden y más familias quedan marcadas para siempre por quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas”, señaló Newsom.

El paquete también refuerza las consecuencias en casos de choques fatales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY BRAUN?

La llamada Ley Braun —el proyecto SB 907, firmado por el gobernador Gavin Newsom el 25 de septiembre de 2026— busca endurecer las consecuencias para conductores reincidentes que manejan bajo los efectos del alcohol o drogas en California.

SB 907 se enfoca especialmente en casos en los que una acusación de DUI se negocia o se reduce a un delito menor. En esas situaciones, el juez deberá dejar constancia de que la persona fue informada de que:

Conducir bajo la influencia es extremadamente peligroso para la vida humana.

Si vuelve a conducir intoxicada y mata a otra persona, podría ser acusada de un delito más grave, incluido asesinato, precisa el sitio web de la Oficina del Gobernador de California.

Cabe precisar que la ley no crea una pena automática de asesinato para cualquier caso de DUI. Para presentar y sostener ese cargo, la fiscalía debe probar los elementos legales correspondientes ante un tribunal.

La norma lleva el nombre de Braun Levi, un estudiante de 18 años y tenista de alto nivel que murió atropellado en mayo de 2025 en Manhattan Beach por un presunto conductor reincidente bajo los efectos del alcohol.

Sanciones del paquete

Newsom firmó la Ley Braun junto con otras tres normas dirigidas a reincidentes por DUI. Algunas sanciones y cambios provienen de ese paquete legislativo, no exclusivamente de SB 907.

Norma Cambio o sanción principal SB 907 — Ley Braun Exige la advertencia judicial a personas con cargos de DUI reducidos; una muerte causada en un DUI posterior puede dar lugar a acusaciones más graves, incluido asesinato AB 1546 Endurece las penas penales para reincidentes; determinadas tercera, cuarta o quinta infracciones dentro de 10 años pueden enfrentar cargos de delito grave, según el historial y las circunstancias AB 1685 Sube de 2 a 3 los puntos del DMV por condenas de homicidio vehicular y homicidio vehicular grave cometidos mientras se conduce intoxicado AB 1687 Amplía las facultades para revocar licencias de reincidentes; en ciertos casos con cuatro o más condenas que califican en 10 años, la revocación puede llegar a seis años

La información oficial del gobernador confirma que el paquete establece sanciones penales más duras para reincidentes, períodos más largos de revocación de licencias y mayores obligaciones de instalar un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock device), que impide arrancar el vehículo si detecta alcohol.

También amplía hasta seis años el tiempo durante el cual el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puede revocar la licencia de una persona con cuatro o más condenas que cumplan los criterios dentro de un período de 10 años.

Por ejemplo:

Una persona cuyo DUI se redujo a una falta menor deberá recibir la advertencia de la Ley Braun. Si después maneja intoxicada, causa un choque mortal y la fiscalía reúne los elementos necesarios, podría enfrentar un cargo de asesinato en segundo grado.

Un conductor con múltiples DUI en un período de 10 años puede enfrentar una acusación por delito grave, cárcel o prisión, pérdida de la licencia durante más tiempo y la obligación de usar un dispositivo de bloqueo de encendido.

Quien sea condenado por homicidio vehicular mientras conduce intoxicado acumulará tres puntos, en vez de dos, en su historial del DMV.