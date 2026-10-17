La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la disposición de la ley californiana No Vigilantes Act que exigía a los agentes federales sin uniforme, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exhibir una identificación visible con el nombre de su agencia y su nombre o número de placa durante los operativos. El tribunal consideró que California probablemente se excedió en sus facultades al tratar de imponer reglas sobre cómo actúan las autoridades federales, lo que podría contradecir la Cláusula de Supremacía de la Constitución. ¿Qué argumentos presentó la corte y cuál fue la respuesta del estado? Te lo explicamos a continuación.

California pierde batalla judicial por ley que obligaba a ICE a mostrar nombre o número de placa (Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP)

¿QUÉ ARGUMENTÓ EL TRIBUNAL PARA BLOQUEAR LA LEY?

Los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito señalaron que la Sección 10 de No Vigilantes Act se aplicaba expresamente a agentes federales y controlaba su conducta al ejecutar operativos de cumplimiento de la ley. Según la corte, los estados no pueden imponer ese tipo de reglas a las operaciones federales, aun cuando la norma también alcance a agentes estatales, salvo que el Congreso haya autorizado esa regulación.

“En resumen, si una ley estatal regula directamente la conducta gubernamental de los Estados Unidos sin autorización del Congreso, es nula independientemente de si las actividades reguladas son esenciales para las funciones u operaciones federales, e independientemente del grado en que la ley estatal interfiera con dichas funciones u operaciones”, escribió el tribunal.

La decisión no afirma que identificar a los agentes sea una mala práctica ni analiza si la medida era conveniente: se centra en quién tiene autoridad constitucional para imponerla.

Por tal motivo, el Noveno Circuito consideró que el gobierno federal probablemente triunfaría en su demanda y ordenó al tribunal de primera instancia dictar una orden judicial preliminar que impida a California aplicar ese requisito contra Estados Unidos, sus agencias y agentes.

La No Vigilantes Act fue promulgada en septiembre de 2025 y la exigencia de identificación ya había sido suspendida temporalmente durante el litigio, primero en febrero y luego en abril de 2026. La decisión del Noveno Circuito, emitida el 14 de octubre de 2026, ordena mantener bloqueada su aplicación mediante una medida cautelar mientras el caso continúa; por lo tanto, no es una resolución definitiva de todos los asuntos de fondo.

En resumen: con esta medida, California no puede exigir actualmente que los agentes federales, incluidos los de ICE, exhiban identificación visible durante redadas u otras operaciones en el estado.

La corte concluyó que el estado probablemente vulneró la Cláusula de Supremacía al intentar regular de forma directa la actuación de funcionarios federales (Foto: ICE / Flikcr)

LA RESPUESTA DE CALIFORNIA

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, lamentó el fallo: “La transparencia y la rendición de cuentas son la base de una buena aplicación de la ley; cuando las fuerzas del orden se niegan a identificarse, se socava nuestra seguridad colectiva. Estamos decepcionados con la decisión y estamos revisando la opinión del tribunal”, publicó The Hill.

La ley fue impulsada en respuesta a la intensificación de las operaciones federales de inmigración y buscaba que los agentes sin uniforme fueran identificables para el público durante acciones de arresto, detención o control de multitudes.