California comienza la semana con contrastes que se notarán tanto en los recorridos diarios como en los planes fuera de la ciudad: Los Ángeles y otras comunidades del sur todavía pueden registrar lluvias, las cumbres de la Sierra Nevada tienen posibilidades de nieve y algunos valles del norte enfrentan madrugadas cercanas o inferiores al punto de congelación. En San Francisco, Sacramento y sectores del Valle Central, el panorama será diferente, con períodos soleados y un aumento progresivo de las temperaturas. Para quienes salen temprano al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o preparan una visita familiar a otra región, consultar únicamente el pronóstico de su vecindario no bastará para anticipar lo que encontrarán al llegar a destino.

De acuerdo con los boletines del Servicio Meteorológico Nacional —NWS, por sus siglas en inglés—, el período del 12 al 18 de octubre de 2026 tendrá un arranque frío en diversas áreas y una tendencia posterior al calentamiento. Sin embargo, las precipitaciones no abarcarán todo el territorio: la oficina de Eureka anticipa condiciones mayormente secas en el noroeste, mientras las dependencias de Sacramento y Reno prevén chubascos en sectores montañosos hasta comienzos del martes.

NORTE DE CALIFORNIA: MAÑANAS FRÍAS Y RIESGO DE HELADAS EN SECTORES DEL INTERIOR

Según la oficina del NWS en Eureka, el cielo despejado y el aire seco favorecieron condiciones de congelación durante la madrugada del lunes en partes de Trinity, el noreste de Mendocino, el norte de Lake y el interior de Humboldt. El aviso se concentró en comunidades específicas, no en la totalidad de esos condados.

Entre los lugares mencionados por los meteorólogos figuran Hayfork Valley, Round Valley —incluido Covelo— y sectores del corredor de la carretera 36. La advertencia correspondía al período nocturno del domingo y las primeras horas del día siguiente, por lo que debe entenderse como un episodio del inicio semanal, no como una alerta vigente durante los siete días.

Más al noreste, el pronóstico regional de Reno contempla mínimas de 18 a 28 °F —aproximadamente de -8 a -2 °C— para la noche del lunes en la zona que incluye Susanville, Portola, Westwood, Sierraville y Loyalton. Después se espera una recuperación gradual, aunque las madrugadas seguirán siendo frías.

La evolución será distinta en el litoral de Humboldt y Del Norte. De acuerdo con Eureka, las temperaturas tenderán a valores más propios de la temporada, con posibles nubes bajas desde el martes y sin lluvias importantes previstas en el período extendido de su boletín.

ÁREA DE LA BAHÍA Y COSTA CENTRAL: SOL, CALENTAMIENTO Y PRECAUCIÓN JUNTO AL MAR

San Francisco comenzará el lunes con tiempo soleado, según el pronóstico del NWS para el condado. Durante el martes y miércoles podrían aparecer nubes matutinas antes de dar paso a cielos más despejados; hacia la segunda mitad del período se anticipa un ambiente cálido.

La tabla publicada por la oficina de San Francisco Bay Area/Monterey muestra diferencias importantes entre localidades. En esa ciudad, la máxima prevista pasa de 65 °F (18 °C) el lunes a 80 °F (27 °C) el viernes; para San José, el cambio sería de 69 °F (21 °C) a 86 °F (30 °C). Las estimaciones corresponden al boletín emitido el domingo 11 y pueden ajustarse con las siguientes actualizaciones.

La Costa Central también tendrá una tendencia al calentamiento, aunque sin alcanzar los mismos registros en todos sus sectores. Según ese documento, Monterey subiría de 63 °F (17 °C) al inicio a 77 °F (25 °C) el viernes; Salinas, de 63 °F a 81 °F (27 °C); y Santa Cruz, de 65 °F (18 °C) a 88 °F (31 °C).

El sol no elimina los peligros marítimos. La previsión de San Francisco consultada incluye un aviso de inundación costera hasta las 3 p. m. del martes 13, hora del Pacífico, además de una declaración por riesgos en las playas hasta las 10 p. m. del lunes. Por eso, una caminata junto al océano exige revisar las advertencias aunque no llueva.

VALLE CENTRAL: UN ARRANQUE FRESCO ANTES DEL REGRESO DEL CALOR

En el Valle Central, las condiciones de las zonas bajas serán diferentes de las previstas para la Sierra. De acuerdo con la oficina de Sacramento, la capital tendrá una máxima cercana a 72 °F (22 °C) el lunes y una tendencia posterior al calentamiento; hacia el viernes y sábado, el boletín del domingo contempla valores alrededor de 86 °F (30 °C).

Stockton y Modesto presentan una evolución similar, con un comienzo templado y registros que podrían situarse entre 78 y 86 °F —aproximadamente de 26 a 30 °C— durante la segunda mitad del período. Esas cifras representan el área de cobertura, no una medición idéntica para cada barrio.

Más al sur, el NWS de Hanford prevé cielo soleado y una máxima de 68 °F (20 °C) el lunes en esa localidad. Los termómetros subirían a 78 °F (26 °C) el miércoles, 87 °F (31 °C) el viernes y 89 °F (32 °C) durante el fin de semana. La mínima posterior a la primera jornada podría bajar a 46 °F (8 °C), una diferencia importante para quienes empiezan su turno antes del amanecer.

Así cambiarán las máximas en distintas localidades

Localidad Lunes 12 Miércoles 14 Viernes 16 San Francisco 65 °F (18 °C) 69 °F (21 °C) 80 °F (27 °C) Oakland 67 °F (19 °C) 73 °F (23 °C) 81 °F (27 °C) San José 69 °F (21 °C) 76 °F (24 °C) 86 °F (30 °C) Santa Rosa 73 °F (23 °C) 81 °F (27 °C) 92 °F (33 °C) Monterey 63 °F (17 °C) 68 °F (20 °C) 77 °F (25 °C) Salinas 63 °F (17 °C) 70 °F (21 °C) 81 °F (27 °C) Hanford 68 °F (20 °C) 78 °F (26 °C) 87 °F (31 °C) Bishop 63 °F (17 °C) 75 °F (24 °C) 80 °F (27 °C) Barstow 66 °F (19 °C) 73 °F (23 °C) 79 °F (26 °C)

Fuente: boletines del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes al Área de la Bahía y Monterey, Hanford y el sureste de California. Son previsiones por localidad, no promedios estatales; las conversiones están redondeadas.

SIERRA NEVADA: ¿DÓNDE PODRÍA NEVAR Y CUÁNTO BAJARÁN LAS TEMPERATURAS?

La posibilidad de nieve no se limita a las montañas del sur. Según la oficina de Sacramento, la Sierra Nevada podría registrar sus primeras acumulaciones medibles de la temporada hasta las primeras horas del martes, con mayores probabilidades a lo largo y al sur de la carretera 50. Su resumen contempla hasta 6 pulgadas —unos 15 centímetros— en los picos más elevados.

Las cantidades y la cota variarán según el sector. La discusión atmosférica de Reno sitúa el nivel de nieve entre 7.000 y 7.500 pies durante la tarde del lunes, con un descenso hacia 6.000 a 6.500 pies por la noche, aproximadamente entre 1.830 y 1.980 metros. Ese informe reconoce incertidumbre sobre las acumulaciones, por lo que no debe interpretarse como una nevada uniforme en toda la cordillera.

En el área de Lake Tahoe, el boletín regional contempla chubascos invernales y mínimas de 18 a 28 °F (-8 a -2 °C) durante la noche del lunes. Para Mono County, donde se encuentran Mammoth Lakes, Bridgeport y Lee Vining, el rango nocturno es aún más bajo: de 13 a 23 °F, aproximadamente entre -11 y -5 °C.

Si tienes previsto viajar a Tahoe, Mammoth o las zonas altas de Yosemite, estas son las principales precauciones ante el frío:

Consultar la previsión específica del destino y su elevación.

Considerar posibles condiciones invernales en los trayectos de montaña.

Proteger a las personas vulnerables y mantener resguardadas a las mascotas.

Cubrir plantas sensibles y revisar tuberías expuestas.

El NWS de Reno recomienda proteger a personas, animales, vegetación y conducciones de agua. Por su parte, la oficina de Hanford advierte que incluso las acumulaciones ligeras pueden dificultar los desplazamientos por la Sierra.

Sierra Nevada es un lugar en California bien marcado por el clima frío y la presencia de nieve (Foto: AFP) / DAVID SWANSON

ESTE DE CALIFORNIA Y DESIERTOS: POSIBLES CHUBASCOS Y FRÍO EN OWENS VALLEY

El este del estado tendrá otro contraste. Según la oficina del NWS en Las Vegas, cuya cobertura incluye parte de esa región, el lunes podrían desarrollarse chubascos y tormentas aisladas, acompañados de ráfagas y un ambiente más fresco de lo habitual. Las condiciones comenzarán a mejorar conforme el sistema se aleje.

En Bishop y sectores de Owens Valley, los meteorólogos señalan la posibilidad de la primera congelación de la temporada el martes por la mañana. La tabla regional contempla una mínima de 27 °F (-3 °C) para esa localidad, seguida de una recuperación de las máximas hasta cerca de 80 °F (27 °C) el viernes.

Death Valley tendrá una evolución diferente: el mismo boletín anticipa una máxima de 81 °F (27 °C) el lunes y 94 °F (34 °C) el viernes. Barstow y Twentynine Palms, por su parte, comenzarían con registros de 66 y 68 °F —19 y 20 °C, respectivamente— antes de acercarse a los 80 °F (27 °C) al cierre laboral.

SUR DE CALIFORNIA: LLUVIAS AL INICIO Y RIESGO DE INUNDACIONES COSTERAS

Los Ángeles todavía puede registrar períodos de lluvia ligera a moderada hasta el lunes por la noche. De acuerdo con la oficina de Los Ángeles y Oxnard, la humedad residual de Rachel y el paso de una vaguada mantendrán los chubascos, junto con una probabilidad baja de tormentas eléctricas.

En Orange County y el Inland Empire, el pronóstico regional también contempla precipitaciones durante la jornada. Para las elevaciones más altas de las montañas de San Bernardino existe la posibilidad de nieve, mientras las comunidades cercanas al mar enfrentarán un peligro distinto: la combinación de mareas elevadas y fuerte oleaje.

Los boletines consultados incluyen avisos de inundación costera para sectores de Los Ángeles, Orange County y San Diego hasta las 2 p. m. del martes 13, hora del Pacífico. Las autoridades meteorológicas advierten que el agua puede alcanzar paseos, calles bajas y propiedades expuestas, además de provocar erosión.

En Long Beach ya se reportaron daños. Según Los Angeles Times, que recoge información municipal, ocho edificios que abarcan 13 direcciones recibieron etiquetas rojas por condiciones inseguras; otra estructura fue señalada con una clasificación amarilla que restringe su uso.

Ante ese escenario, las recomendaciones son:

Alejarse de rompientes, rocas y sectores expuestos.

Evitar entrar al agua mientras persistan las condiciones peligrosas.

Respetar cierres e indicaciones de salvavidas.

Consultar los avisos antes de organizar actividades junto al mar.

El NWS advierte que las olas pueden arrastrar a personas desde la orilla y que las corrientes de retorno representan un peligro para nadadores y surfistas. Una pausa entre rompientes no significa que sea seguro acercarse.

Los Ángeles soportará lluvias durante esta semana (Foto: EFE)

VIENTOS DE SANTA ANA Y CALENTAMIENTO HACIA EL CIERRE DE LA SEMANA

Desde el martes, buena parte del sur tendrá una transición hacia jornadas secas y más cálidas. Según el pronóstico regional, el interior de Orange County podría registrar máximas de 89 a 93 °F (32 a 34 °C) el viernes, mientras el Inland Empire se situaría entre 82 y 89 °F (28 a 32 °C).

La discusión atmosférica de Los Ángeles y Oxnard también anticipa un posible episodio de vientos de Santa Ana de intensidad débil a moderada. Las estimaciones mencionadas en ese documento apuntan a ráfagas cercanas a 40 mph —unos 64 km/h— el viernes por la mañana en Camarillo y Newhall. La eventual emisión de avisos deberá confirmarse con las actualizaciones posteriores.

RESUMEN DEL CLIMA DE CALIFORNIA PARA ESTA SEMANA

Los boletines oficiales muestran un panorama regional, no un único escenario aplicable a todo el territorio:

Norte y noroeste: mañanas frías en sectores interiores, con una recuperación gradual y predominio de condiciones secas.

Área de la Bahía y Costa Central: períodos soleados, calentamiento progresivo y avisos costeros en localidades expuestas.

Valle Central: arranque fresco en zonas bajas y aumento de las máximas durante los días siguientes.

Sierra Nevada: posibles acumulaciones de nieve hasta comienzos del martes, seguidas de tiempo más seco y madrugadas frías.

Este y desiertos: chubascos aislados al inicio, riesgo de congelación en Bishop y posterior recuperación térmica.

Sur: lluvias durante el lunes, peligros junto al mar hasta parte del martes y posible llegada de vientos de Santa Ana hacia el viernes.

Para una salida familiar, un turno temprano o un viaje entre regiones, lo más útil será consultar el pronóstico del destino y las advertencias correspondientes. Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional publican previsiones locales: las condiciones de San Francisco no describen las de Tahoe, del mismo modo que las temperaturas de Los Ángeles no representan las de Bishop o Hanford.