Los conductores de Los Ángeles deben ser más cuidadosos al respetar los límites de velocidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los conductores de Los Ángeles deben ser más cuidadosos al respetar los límites de velocidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
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Quienes manejan a diario por —para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, cruzar el Valle de San Fernando o trasladarse entre South L.A., Koreatown, Boyle Heights y el Westside— deberán tomar en cuenta un cambio que comienza este mes. pondrá en marcha el 26 de octubre de 2026 los primeros dispositivos automatizados de control de velocidad de la ciudad. El plan contempla 125 equipos distribuidos en los 15 distritos del Concejo Municipal. No habrá cobros inmediatos: cada punto tendrá 60 días de advertencias antes de que entren en vigor las sanciones civiles, que pueden ir de US$50 a US$500 según la falta cometida.

La medida abarcará corredores utilizados con frecuencia por la comunidad hispana, entre ellos Figueroa Street, Vermont Avenue, Olympic Boulevard, Van Nuys Boulevard, Slauson Avenue, Florence Avenue y Avalon Boulevard. Para quienes dependen del auto para llegar a un turno, una consulta médica, el supermercado, una actividad escolar o una reunión familiar, la recomendación será clara: respetar siempre la señalización, aun cuando el tránsito avance con rapidez.

LADOT prevé que los 125 equipos estén en funcionamiento antes de que termine 2026. La iniciativa fue autorizada mediante la ley estatal AB 645 y operará como un programa piloto de cinco años.

Estas cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Estas cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS MULTAS?

La primera fase de activación está prevista para el 26 de octubre de 2026, aunque las unidades no iniciarán operaciones de manera simultánea. La agencia municipal busca completar el despliegue antes del cierre del año.

Cada ubicación tendrá su propio plazo de 60 días con avisos escritos. Durante esa etapa, las personas detectadas a 11 mph o más sobre el máximo permitido recibirán una notificación, pero no deberán pagar una multa.

Una vez finalizado ese periodo, las consecuencias dependerán de la velocidad registrada:

Exceso sobre el límite de velocidadConsecuencia después de los 60 días iniciales
11 a 15 mphLa primera infracción recibe una advertencia; las siguientes tienen una multa civil de US$50
16 a 25 mphMulta civil de US$100
26 a 99 mphMulta civil de US$200
100 mph o másMulta civil de US$500

Las penalidades serán civiles y no añadirán puntos al historial de la licencia de conducir. El aviso será enviado al propietario registrado del vehículo, bajo un procedimiento comparable al de una infracción de estacionamiento.

¿A QUÉ VELOCIDAD SE ACTIVAN LAS CÁMARAS?

Los aparatos no reaccionarán ante un exceso mínimo. El programa está diseñado para identificar autos que circulen al menos 11 mph por encima de la cifra indicada en la vía.

Por ejemplo, si una avenida tiene un límite de 35 mph, el sistema podrá registrar una infracción a partir de 46 mph. La regla no cambia: el máximo autorizado continuará siendo el que aparece en los letreros de tránsito.

LADOT informó que las zonas intervenidas tendrán avisos sobre el control fotográfico. Los equipos serán colocados en estructuras ya instaladas, como postes de alumbrado público.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS 125 CÁMARAS DE VELOCIDAD DE LOS ÁNGELES?

La selección se realizó tras revisar estadísticas de exceso de velocidad, choques, cercanía con escuelas y centros de adultos mayores, cruces sin semáforos y otros factores relacionados con la seguridad vial.

Cada ubicación corresponde a un segmento de aproximadamente 0.5 a 3 millas; no necesariamente a una esquina puntual. En cada tramo habrá dispositivos para vigilar ambos sentidos de circulación. El sitio exacto podrá variar de acuerdo con las condiciones técnicas y la infraestructura disponible.

Si alguna zona no resulta apta durante el proceso de montaje, LADOT podrá sustituirla por el siguiente corredor elegible dentro del mismo distrito.

Distrito 1 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
N Figueroa StS Cessna Ln – W Avenue 45
W Washington BlvdS Vermont Ave – S New Hampshire Ave
W 8th StS Hoover St – S Westmoreland Ave
Wilshire BlvdS Park View St – S La Fayette Park Pl
W Olympic BlvdS Hoover St – Elden Ave
S Figueroa StW 23rd St – W Adams Blvd
Beverly BlvWitmer St – Belmont Ave
Cypress AveMacon St – Cazador St

Distrito 2 — 8 ubicaciones

CalleTramo
Magnolia BlvdKlump Ave – Tujunga Ave
Oxnard St Coldwater Canyon Ave – Ethel Ave
Victory Blvd Ventura Canyon Ave – Mammoth Ave
Laurel Canyon Blvd Vanowen St – Archwood St
Sherman Way Costello Ave – N Cedar Rd
Vanowen St Goodland Ave – Morse Ave
Victory Blvd Coldwater Canyon Ave – Ethel Ave
Coldwater Canyon Ave Bassett St – Vanowen St

Distrito 3 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
Sherman Way Vanalden Ave – Calvin Ave
Vanowen St Corbin Ave – Hatillo Ave
Reseda Blvd Victory Blvd – Erwin St
Victory Blvd Los Angeles River – Canby Ave
Reseda Blvd Valerio St – Wyandotte St
Winnetka Ave Strathern St – Arminta St
Ventura Blvd Chalk Hill – Winnetka Ave
Victory Blvd Tampa Ave – Belmar Ave

Distrito 4 — 9 ubicaciones

Calle Tramo
White Oak Ave Ventura Blvd – Margate St
Fountain Ave Hyperion Ave – N Hoover St
Burbank Blvd Sepulveda Blvd – Kester Ave
Victory Blvd Los Angeles River – Newcastle Ave
Sherman Way Zelzah Ave – Lindley Ave
N Western Ave Los Feliz Blvd – Franklin Ave
N Highland Ave Camrose Dr – Franklin Pl
Franklin Ave Tamarind Ave – Cheremoya Ave
Hollywood Blvd Camino Palmero St – N Vista St

Distrito 5 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
W Olympic Blvd 405 Fwy – Greenfield Ave
N Fairfax Ave Waring Ave – Clinton St
S La Cienega Blvd W Olympic Blvd – W Pico Blvd
Melrose Ave N Orange Grove Ave – N Hayworth Ave
W Olympic Blvd Stearns Dr – Alvira St
S La Cienega Blvd Horner St – W 18th St
N La Brea Ave Beverly Blvd – W 1st St
W Olympic Blvd S Sycamore Ave – S La Brea Ave

Distrito 6 — 9 ubicaciones

Calle Tramo
Woodman Ave Nordhoff St – Terra Bella St
Vanowen St Columbus Ave – Firmament Ave
Woodman Ave Strathern St – Roscoe Blvd
Balboa Blvd Archwood St – Orange Line Busway
Sepulveda Blvd Saticoy St – Stagg St
Nordhoff St Cedros Ave – Pacoima Wash
Victory Blvd High Tech Los Angeles East Driveway – Louise Ave
Sherman Way Sherman Cir – Kester Ave
Victory Blvd Cedros Ave – Noble Ave

Distrito 7 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
Van Nuys Blvd De Garmo Ave – Herrick Ave
Polk St Fellows Ave – Glenoaks Blvd
Foothill Blvd Sherman Grove Ave – Newhome Ave
Nordhoff St Pacoima Wash – Noble Ave
Laurel Canyon Blvd Pacoima Wash – Wolfskill St
Sepulveda Blvd Plummer St – Tupper St
Laurel Canyon Blvd Hoyt St – Pinney St
Van Nuys Blvd Laurel Canyon Blvd – 5 Fwy

Distrito 8 — 9 ubicaciones

Calle Tramo
S Figueroa St W Gage Ave – W 68th St
S Normandie Ave W 64th St – W 62nd St
S Western Ave W 53rd St – W 55th St
W Gage Ave Raymond Ave – S Halldale Ave
W Martin Luther King Jr. Blvd S Saint Andrews Pl – S Hobart Blvd
W Florence Ave Haas Ave – 2nd Ave
S Figueroa St W 83rd St – W Manchester Ave
W Florence Ave S Hoover St – S Vermont Ave
S Vermont Ave W 68th St – W Florence Ave

Distrito 9 — 9 ubicaciones

Calle Tramo
E Vernon Ave McKinley Ave – Hooper Ave
W Gage Ave S Figueroa St – S Hoover St
S Figueroa St W 62nd St – W Gage Ave
W Slauson Ave Inskeep Ave – Brentwood St
W Slauson Ave Menlo Ave – S Budlong Ave
S Central Ave E 90th St – E 92nd Ave
S Vermont Ave W 57th St – W 58th Pl
Avalon Blvd E 74th St – E 77th St
E Manchester Ave S Central Ave – Wadsworth Ave

Distrito 10 — 9 ubicaciones

Calle Tramo
S Western Ave W Adams Blvd – W 24th St
W 6th St S Vermont Ave – S Berendo St
S La Cienega Blvd W 18th St – Sawyer St
S La Brea Ave Coliseum St – Veronica St
S La Cienega Blvd Bowesfield St – Coliseum St
W Olympic Blvd Fedora St – Irolo St
Arlington Ave W 18th St – W Adams St
W Washington Blvd S Van Ness Ave – 3rd Ave
W Jefferson Blvd S Bronson Ave – Crenshaw Blvd

Distrito 11 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
Washington Blvd Thatcher Ave – Marr St
S Barrington Ave Santa Monica Blvd – Ohio Ave
Venice Blvd Lincoln Blvd – Pisani Pl
National Blvd 405 Fwy – Webster Middle School
Vista Del Mar City Limit – Culver Blvd
S Slauson Ave Braddock Dr – Culver Blvd
La Tijera Blvd W 74th St – W Manchester Ave
Mulholland Dr Calvena Dr – Corda Dr

Distrito 12 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
Reseda Blvd Superior St – Kinzie St
Nordhoff St Yolanda Ave – Geyser Ave
Nordhoff St Gothic Ave – Petit Ave
Balboa Blvd 118 Fwy – Tulsa St
Tampa Ave Lassen St – Merridy St
Balboa Blvd Lassen St – Plummer St
Valley Circle Blvd Highlander Rd – Victory Blvd
Sesnon Blvd High Glen Way – Reseda Blvd

Distrito 13 — 8 ubicaciones

Calle Tramo
W Sunset Blvd 101 Fwy – N Bronson Ave
W 3rd St S Commonwealth Ave – S Virgil Ave
W Sunset Blvd N McCadden Pl – N Sycamore Ave
W Sunset Blvd N Alvarado St – Rosemont Ave
N Highland Ave Hollywood Blvd – W Sunset Blvd
N Vermont Ave Marathon St – Melrose Ave
Santa Monica Blvd N Normandie Ave – N Hobart Blvd
Riverside Dr Allesandro St – Riverside Ter

Distrito 14 — 8 ubicaciones

CalleTramo
W 7th St S Grand Ave – S Flower St
S San Pedro StE 15th St – E 17th St
S Soto StE 4th St – E 6th St
S San Pedro Winston St – E 6th St
Marengo StLord St – N Mission Rd
E 4th StS Evergreen Ave – S Mott Ave
E 4th StS Boyle Ave – S Pecan St
Huntington Dr Monterey Rd – Topaz St

Distrito 15 — 8 ubicaciones

CallTram
S Central AveE 109th St – E 114th St
N Avalon BlvdE N St – W Sandison St
Wilmington AveE 110th St – E 113th St
Grandee AveE Century Blvd – E 108th St
E Imperial HwyStanford Ave – Avalon Blvd
S Gaffey StW 1st St – W 2nd St
E 103rd StGrandee Ave – Fifth Blvd
Vermont Ave253rd St – 255th St
Mapa con las ubicaciones de las cámaras en Los Ángeles (Foto: LADOT)
Mapa con las ubicaciones de las cámaras en Los Ángeles (Foto: LADOT)

¿QUÉ INFORMACIÓN SE REGISTRARÁ EN LOS SISTEMAS?

LADOT señaló que la tecnología capturará la placa trasera de los automóviles detectados circulando 11 mph o más por encima del máximo permitido. Esa información llegará a la división encargada de Parking Enforcement and Traffic Control, donde se revisará el caso antes de enviar cualquier aviso al dueño registrado.

La ciudad afirma que no recopilará ni compartirá datos personales con autoridades locales, estatales o federales, excepto cuando exista una exigencia legal o una orden judicial. Las imágenes en las que aparezcan peatones, ciclistas u otras personas de forma incidental deberán ser eliminadas.

La política del programa contempla distintos periodos de retención:

  • La información de una placa que no origine una notificación será eliminada dentro de cinco días hábiles
  • Los registros vinculados a una infracción deberán borrarse dentro de los 60 días posteriores a la resolución final.
  • Solo el personal autorizado podrá acceder a los datos recopilados por el sistema.

¿POR QUÉ SE INSTALARÁN ESTOS EQUIPOS?

La ciudad presenta el plan como una medida de seguridad vial. Según LADOT, aproximadamente uno de cada cinco accidentes mortales registrados en Los Ángeles durante 2024 estuvo directamente relacionado con conducir a exceso de velocidad.

Para definir los corredores, la agencia evaluó choques asociados con conducción riesgosa, registros de automóviles que superaban el máximo permitido, cercanía a planteles educativos y centros para adultos mayores, cruces sin control y reportes de carreras ilegales.

El proyecto forma parte de la estrategia Vision Zero, enfocada en disminuir las muertes y lesiones graves en las calles. Desde la perspectiva municipal, el control automatizado busca complementar otras mejoras, como señalización, rediseño vial e infraestructura para peatones.

LO QUE DEBE TENER PRESENTE SI MANEJA EN LOS ÁNGELES

  • Los primeros equipos automatizados entrarán en funcionamiento el 26 de octubre de 2026.
  • LADOT espera completar el despliegue de los 125 sistemas antes de finalizar el año.
  • Los puntos estarán repartidos entre los 15 distritos del Concejo Municipal.
  • Cada sitio tendrá un periodo inicial de 60 días con avisos escritos.
  • El programa detectará vehículos que excedan el máximo permitido por 11 mph o más.
  • La primera falta de entre 11 y 15 mph después del periodo de gracia recibirá otra advertencia.
  • La multa de US$50 para ese rango se aplicará desde la segunda infracción.
  • Superar el límite por 16 mph o más puede derivar en sanciones desde US$100.
  • La penalidad más alta será de US$500 para quienes circulen 100 mph o más por encima de la cifra indicada.
  • Las notificaciones serán civiles y no añadirán puntos a la licencia.
  • Los dispositivos registrarán la placa trasera, no el rostro de quien conduce.
  • El lugar exacto de instalación dentro de cada corredor dependerá de la infraestructura disponible.

La implementación será gradual en toda la ciudad. Que una unidad esté montada o activada no implica que las multas comenzarán a emitirse de inmediato. Primero correrá el periodo de 60 días con advertencias y, en los casos de 11 a 15 mph por encima de la velocidad señalada, habrá un aviso adicional antes de aplicar el cobro de US$50.

La forma más efectiva de evitar una sanción será respetar la señalización en cada vía, sobre todo cerca de escuelas, zonas residenciales, cruces peatonales y avenidas de alto tránsito.

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