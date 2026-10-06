Quienes manejan a diario por Los Ángeles —para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, cruzar el Valle de San Fernando o trasladarse entre South L.A., Koreatown, Boyle Heights y el Westside— deberán tomar en cuenta un cambio que comienza este mes. El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) pondrá en marcha el 26 de octubre de 2026 los primeros dispositivos automatizados de control de velocidad de la ciudad. El plan contempla 125 equipos distribuidos en los 15 distritos del Concejo Municipal. No habrá cobros inmediatos: cada punto tendrá 60 días de advertencias antes de que entren en vigor las sanciones civiles, que pueden ir de US$50 a US$500 según la falta cometida.

La medida abarcará corredores utilizados con frecuencia por la comunidad hispana, entre ellos Figueroa Street, Vermont Avenue, Olympic Boulevard, Van Nuys Boulevard, Slauson Avenue, Florence Avenue y Avalon Boulevard. Para quienes dependen del auto para llegar a un turno, una consulta médica, el supermercado, una actividad escolar o una reunión familiar, la recomendación será clara: respetar siempre la señalización, aun cuando el tránsito avance con rapidez.

LADOT prevé que los 125 equipos estén en funcionamiento antes de que termine 2026. La iniciativa fue autorizada mediante la ley estatal AB 645 y operará como un programa piloto de cinco años.

Estas cámaras serán instaladas en puntos estratégicos de la ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS MULTAS?

La primera fase de activación está prevista para el 26 de octubre de 2026, aunque las unidades no iniciarán operaciones de manera simultánea. La agencia municipal busca completar el despliegue antes del cierre del año.

Cada ubicación tendrá su propio plazo de 60 días con avisos escritos. Durante esa etapa, las personas detectadas a 11 mph o más sobre el máximo permitido recibirán una notificación, pero no deberán pagar una multa.

Una vez finalizado ese periodo, las consecuencias dependerán de la velocidad registrada:

Exceso sobre el límite de velocidad Consecuencia después de los 60 días iniciales 11 a 15 mph La primera infracción recibe una advertencia; las siguientes tienen una multa civil de US$50 16 a 25 mph Multa civil de US$100 26 a 99 mph Multa civil de US$200 100 mph o más Multa civil de US$500

Las penalidades serán civiles y no añadirán puntos al historial de la licencia de conducir. El aviso será enviado al propietario registrado del vehículo, bajo un procedimiento comparable al de una infracción de estacionamiento.

¿A QUÉ VELOCIDAD SE ACTIVAN LAS CÁMARAS?

Los aparatos no reaccionarán ante un exceso mínimo. El programa está diseñado para identificar autos que circulen al menos 11 mph por encima de la cifra indicada en la vía.

Por ejemplo, si una avenida tiene un límite de 35 mph, el sistema podrá registrar una infracción a partir de 46 mph. La regla no cambia: el máximo autorizado continuará siendo el que aparece en los letreros de tránsito.

LADOT informó que las zonas intervenidas tendrán avisos sobre el control fotográfico. Los equipos serán colocados en estructuras ya instaladas, como postes de alumbrado público.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS 125 CÁMARAS DE VELOCIDAD DE LOS ÁNGELES?

La selección se realizó tras revisar estadísticas de exceso de velocidad, choques, cercanía con escuelas y centros de adultos mayores, cruces sin semáforos y otros factores relacionados con la seguridad vial.

Cada ubicación corresponde a un segmento de aproximadamente 0.5 a 3 millas; no necesariamente a una esquina puntual. En cada tramo habrá dispositivos para vigilar ambos sentidos de circulación. El sitio exacto podrá variar de acuerdo con las condiciones técnicas y la infraestructura disponible.

Si alguna zona no resulta apta durante el proceso de montaje, LADOT podrá sustituirla por el siguiente corredor elegible dentro del mismo distrito.

Distrito 1 — 8 ubicaciones

Calle Tramo N Figueroa St S Cessna Ln – W Avenue 45 W Washington Blvd S Vermont Ave – S New Hampshire Ave W 8th St S Hoover St – S Westmoreland Ave Wilshire Blvd S Park View St – S La Fayette Park Pl W Olympic Blvd S Hoover St – Elden Ave S Figueroa St W 23rd St – W Adams Blvd Beverly Blv Witmer St – Belmont Ave Cypress Ave Macon St – Cazador St

Distrito 2 — 8 ubicaciones

Calle Tramo Magnolia Blvd Klump Ave – Tujunga Ave Oxnard St Coldwater Canyon Ave – Ethel Ave Victory Blvd Ventura Canyon Ave – Mammoth Ave Laurel Canyon Blvd Vanowen St – Archwood St Sherman Way Costello Ave – N Cedar Rd Vanowen St Goodland Ave – Morse Ave Victory Blvd Coldwater Canyon Ave – Ethel Ave Coldwater Canyon Ave Bassett St – Vanowen St

Distrito 3 — 8 ubicaciones

Calle Tramo Sherman Way Vanalden Ave – Calvin Ave Vanowen St Corbin Ave – Hatillo Ave Reseda Blvd Victory Blvd – Erwin St Victory Blvd Los Angeles River – Canby Ave Reseda Blvd Valerio St – Wyandotte St Winnetka Ave Strathern St – Arminta St Ventura Blvd Chalk Hill – Winnetka Ave Victory Blvd Tampa Ave – Belmar Ave

Distrito 4 — 9 ubicaciones

Calle Tramo White Oak Ave Ventura Blvd – Margate St Fountain Ave Hyperion Ave – N Hoover St Burbank Blvd Sepulveda Blvd – Kester Ave Victory Blvd Los Angeles River – Newcastle Ave Sherman Way Zelzah Ave – Lindley Ave N Western Ave Los Feliz Blvd – Franklin Ave N Highland Ave Camrose Dr – Franklin Pl Franklin Ave Tamarind Ave – Cheremoya Ave Hollywood Blvd Camino Palmero St – N Vista St

Distrito 5 — 8 ubicaciones

Calle Tramo W Olympic Blvd 405 Fwy – Greenfield Ave N Fairfax Ave Waring Ave – Clinton St S La Cienega Blvd W Olympic Blvd – W Pico Blvd Melrose Ave N Orange Grove Ave – N Hayworth Ave W Olympic Blvd Stearns Dr – Alvira St S La Cienega Blvd Horner St – W 18th St N La Brea Ave Beverly Blvd – W 1st St W Olympic Blvd S Sycamore Ave – S La Brea Ave

Distrito 6 — 9 ubicaciones

Calle Tramo Woodman Ave Nordhoff St – Terra Bella St Vanowen St Columbus Ave – Firmament Ave Woodman Ave Strathern St – Roscoe Blvd Balboa Blvd Archwood St – Orange Line Busway Sepulveda Blvd Saticoy St – Stagg St Nordhoff St Cedros Ave – Pacoima Wash Victory Blvd High Tech Los Angeles East Driveway – Louise Ave Sherman Way Sherman Cir – Kester Ave Victory Blvd Cedros Ave – Noble Ave

Distrito 7 — 8 ubicaciones

Calle Tramo Van Nuys Blvd De Garmo Ave – Herrick Ave Polk St Fellows Ave – Glenoaks Blvd Foothill Blvd Sherman Grove Ave – Newhome Ave Nordhoff St Pacoima Wash – Noble Ave Laurel Canyon Blvd Pacoima Wash – Wolfskill St Sepulveda Blvd Plummer St – Tupper St Laurel Canyon Blvd Hoyt St – Pinney St Van Nuys Blvd Laurel Canyon Blvd – 5 Fwy

Distrito 8 — 9 ubicaciones

Calle Tramo S Figueroa St W Gage Ave – W 68th St S Normandie Ave W 64th St – W 62nd St S Western Ave W 53rd St – W 55th St W Gage Ave Raymond Ave – S Halldale Ave W Martin Luther King Jr. Blvd S Saint Andrews Pl – S Hobart Blvd W Florence Ave Haas Ave – 2nd Ave S Figueroa St W 83rd St – W Manchester Ave W Florence Ave S Hoover St – S Vermont Ave S Vermont Ave W 68th St – W Florence Ave

Distrito 9 — 9 ubicaciones

Calle Tramo E Vernon Ave McKinley Ave – Hooper Ave W Gage Ave S Figueroa St – S Hoover St S Figueroa St W 62nd St – W Gage Ave W Slauson Ave Inskeep Ave – Brentwood St W Slauson Ave Menlo Ave – S Budlong Ave S Central Ave E 90th St – E 92nd Ave S Vermont Ave W 57th St – W 58th Pl Avalon Blvd E 74th St – E 77th St E Manchester Ave S Central Ave – Wadsworth Ave

Distrito 10 — 9 ubicaciones

Calle Tramo S Western Ave W Adams Blvd – W 24th St W 6th St S Vermont Ave – S Berendo St S La Cienega Blvd W 18th St – Sawyer St S La Brea Ave Coliseum St – Veronica St S La Cienega Blvd Bowesfield St – Coliseum St W Olympic Blvd Fedora St – Irolo St Arlington Ave W 18th St – W Adams St W Washington Blvd S Van Ness Ave – 3rd Ave W Jefferson Blvd S Bronson Ave – Crenshaw Blvd

Distrito 11 — 8 ubicaciones

Calle Tramo Washington Blvd Thatcher Ave – Marr St S Barrington Ave Santa Monica Blvd – Ohio Ave Venice Blvd Lincoln Blvd – Pisani Pl National Blvd 405 Fwy – Webster Middle School Vista Del Mar City Limit – Culver Blvd S Slauson Ave Braddock Dr – Culver Blvd La Tijera Blvd W 74th St – W Manchester Ave Mulholland Dr Calvena Dr – Corda Dr

Distrito 12 — 8 ubicaciones

Calle Tramo Reseda Blvd Superior St – Kinzie St Nordhoff St Yolanda Ave – Geyser Ave Nordhoff St Gothic Ave – Petit Ave Balboa Blvd 118 Fwy – Tulsa St Tampa Ave Lassen St – Merridy St Balboa Blvd Lassen St – Plummer St Valley Circle Blvd Highlander Rd – Victory Blvd Sesnon Blvd High Glen Way – Reseda Blvd

Distrito 13 — 8 ubicaciones

Calle Tramo W Sunset Blvd 101 Fwy – N Bronson Ave W 3rd St S Commonwealth Ave – S Virgil Ave W Sunset Blvd N McCadden Pl – N Sycamore Ave W Sunset Blvd N Alvarado St – Rosemont Ave N Highland Ave Hollywood Blvd – W Sunset Blvd N Vermont Ave Marathon St – Melrose Ave Santa Monica Blvd N Normandie Ave – N Hobart Blvd Riverside Dr Allesandro St – Riverside Ter

Distrito 14 — 8 ubicaciones

Calle Tramo W 7th St S Grand Ave – S Flower St S San Pedro St E 15th St – E 17th St S Soto St E 4th St – E 6th St S San Pedro Winston St – E 6th St Marengo St Lord St – N Mission Rd E 4th St S Evergreen Ave – S Mott Ave E 4th St S Boyle Ave – S Pecan St Huntington Dr Monterey Rd – Topaz St

Distrito 15 — 8 ubicaciones

Call Tram S Central Ave E 109th St – E 114th St N Avalon Blvd E N St – W Sandison St Wilmington Ave E 110th St – E 113th St Grandee Ave E Century Blvd – E 108th St E Imperial Hwy Stanford Ave – Avalon Blvd S Gaffey St W 1st St – W 2nd St E 103rd St Grandee Ave – Fifth Blvd Vermont Ave 253rd St – 255th St

Mapa con las ubicaciones de las cámaras en Los Ángeles (Foto: LADOT)

¿QUÉ INFORMACIÓN SE REGISTRARÁ EN LOS SISTEMAS?

LADOT señaló que la tecnología capturará la placa trasera de los automóviles detectados circulando 11 mph o más por encima del máximo permitido. Esa información llegará a la división encargada de Parking Enforcement and Traffic Control, donde se revisará el caso antes de enviar cualquier aviso al dueño registrado.

La ciudad afirma que no recopilará ni compartirá datos personales con autoridades locales, estatales o federales, excepto cuando exista una exigencia legal o una orden judicial. Las imágenes en las que aparezcan peatones, ciclistas u otras personas de forma incidental deberán ser eliminadas.

La política del programa contempla distintos periodos de retención:

La información de una placa que no origine una notificación será eliminada dentro de cinco días hábiles

Los registros vinculados a una infracción deberán borrarse dentro de los 60 días posteriores a la resolución final.

Solo el personal autorizado podrá acceder a los datos recopilados por el sistema.

¿POR QUÉ SE INSTALARÁN ESTOS EQUIPOS?

La ciudad presenta el plan como una medida de seguridad vial. Según LADOT, aproximadamente uno de cada cinco accidentes mortales registrados en Los Ángeles durante 2024 estuvo directamente relacionado con conducir a exceso de velocidad.

Para definir los corredores, la agencia evaluó choques asociados con conducción riesgosa, registros de automóviles que superaban el máximo permitido, cercanía a planteles educativos y centros para adultos mayores, cruces sin control y reportes de carreras ilegales.

El proyecto forma parte de la estrategia Vision Zero, enfocada en disminuir las muertes y lesiones graves en las calles. Desde la perspectiva municipal, el control automatizado busca complementar otras mejoras, como señalización, rediseño vial e infraestructura para peatones.

LO QUE DEBE TENER PRESENTE SI MANEJA EN LOS ÁNGELES

Los primeros equipos automatizados entrarán en funcionamiento el 26 de octubre de 2026.

LADOT espera completar el despliegue de los 125 sistemas antes de finalizar el año.

Los puntos estarán repartidos entre los 15 distritos del Concejo Municipal.

Cada sitio tendrá un periodo inicial de 60 días con avisos escritos.

El programa detectará vehículos que excedan el máximo permitido por 11 mph o más.

La primera falta de entre 11 y 15 mph después del periodo de gracia recibirá otra advertencia.

La multa de US$50 para ese rango se aplicará desde la segunda infracción.

Superar el límite por 16 mph o más puede derivar en sanciones desde US$100.

La penalidad más alta será de US$500 para quienes circulen 100 mph o más por encima de la cifra indicada.

Las notificaciones serán civiles y no añadirán puntos a la licencia.

Los dispositivos registrarán la placa trasera, no el rostro de quien conduce.

El lugar exacto de instalación dentro de cada corredor dependerá de la infraestructura disponible.

La implementación será gradual en toda la ciudad. Que una unidad esté montada o activada no implica que las multas comenzarán a emitirse de inmediato. Primero correrá el periodo de 60 días con advertencias y, en los casos de 11 a 15 mph por encima de la velocidad señalada, habrá un aviso adicional antes de aplicar el cobro de US$50.

La forma más efectiva de evitar una sanción será respetar la señalización en cada vía, sobre todo cerca de escuelas, zonas residenciales, cruces peatonales y avenidas de alto tránsito.