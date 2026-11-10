Los Ángeles podría ampliar su red de servicios de higiene pública con la instalación de más baños, estaciones para lavarse las manos y puntos permanentes de agua potable. Una comisión del Concejo Municipal dio un primer paso al aprobar una propuesta que plantea desarrollar un plan para toda la ciudad, con especial atención inicial en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles.

La iniciativa fue presentada en octubre por las concejalas Nithya Raman y Ysabel Jurado. Tras recibir el respaldo del Comité de Personas sin Hogar y Salud el martes, ahora deberá ser considerada por el pleno del Concejo Municipal. Si obtiene su aprobación, varias dependencias de la ciudad tendrán un plazo de 60 días para presentar recomendaciones sobre cómo ampliar esta infraestructura.

¿Qué servicios públicos contempla el plan para Los Ángeles?

La propuesta solicita que el administrador municipal, el Departamento de Servicios Públicos de Calles, la Oficina de Saneamiento, el Departamento de Agua y Energía y la Junta de Obras Públicas elaboren sus recomendaciones en coordinación con el Metro. Entre las alternativas que deberán analizar figuran las asociaciones entre entidades públicas y privadas, así como la instalación de baños y lavamanos en terrenos municipales o del condado, incluidos espacios cercanos a las entradas de estaciones del transporte público.

Las concejalas también pidieron evaluar cómo aumentar los puntos de hidratación, que permiten rellenar recipientes con agua potable. Para ello, solicitaron información sobre el avance del programa Hydration Station Initiative del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y posibles acuerdos con otras organizaciones.

Además, quieren determinar si los fondos del Programa de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar (HHAP) podrían utilizarse para financiar estas mejoras.

La iniciativa contempla instalar más baños, estaciones para lavarse las manos y puntos de recarga de agua potable, con prioridad inicial en Skid Row. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Skid Row busca garantizar baños públicos permanentes

Jurado, quien representa parte del centro de Los Ángeles, también pidió identificar fuentes de financiamiento estables para mantener los baños públicos de Skid Row, sin que su funcionamiento dependa de cuándo se concrete un proyecto de expansión en toda la ciudad. El documento recuerda que en 2021 Los Ángeles firmó un contrato con Outfront/JCDecaux para instalar hasta 150 baños públicos automatizados. La empresa se encargaba de colocarlos, operarlos y mantenerlos sin costos operativos directos para la ciudad, pero durante el acuerdo solo se instalaron 14 unidades.

Cuando el contrato terminó, el municipio tuvo que reemplazar 13 de esos baños porque eran propiedad de la compañía; sin embargo, las limitaciones presupuestarias desde el año fiscal 2025-2026 redujeron la cantidad de unidades disponibles: actualmente solo funcionan cuatro baños de reemplazo.

La propuesta advierte que esta situación dejó a distintos sectores, especialmente zonas con menor inversión como Skid Row sin acceso constante a servicios sanitarios y agua. También señala que, en 2025, la División de Servicios de Habitabilidad de Saneamiento de Los Ángeles recogió y eliminó más de 70 toneladas de desechos humanos de espacios públicos.

La propuesta busca una solución a largo plazo

Las concejalas sostienen que la falta de baños públicos obliga a muchas personas a depender de los servicios de establecimientos privados y representa una carga para sus propietarios. Para quienes no pueden ingresar a esos negocios, en particular las personas sin hogar, utilizar las calles puede convertirse en la única alternativa. El documento señala que ampliar los baños y las estaciones de lavado de manos contribuiría a mejorar la salud y la seguridad de los residentes.

Durante la pandemia, la ciudad instaló temporalmente baños portátiles y estaciones para lavarse las manos en zonas de campamentos, según las decisiones de las oficinas de los concejales. Ahora, Raman y Jurado buscan establecer una solución permanente.

La moción sostiene que “cumplir con estas responsabilidades requiere un plan integral con financiamiento estable para mantener las instalaciones existentes y ampliar el acceso en toda la ciudad”. Asimismo, plantea designar una dependencia responsable de coordinar la planificación, los fondos, las operaciones y el mantenimiento de estos servicios.