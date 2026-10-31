Los Ángeles cambiará de horario el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora: a las 2:00 a. m., volverá a ser la 1:00 a. m. El ajuste marcará el final del horario de verano y el regreso al horario estándar del Pacífico. Para quienes tengan actividades durante esa madrugada, será importante revisar sus citas, alarmas y turnos, ya que una franja horaria se repetirá.

¿Cuándo es el cambio de horario en Los Ángeles en 2026?

El cambio de horario será durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Aunque algunas personas pueden ajustar sus relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre, la transición oficial ocurrirá a las 2:00 a. m. del domingo.

En ese momento, Los Ángeles dejará el horario de verano del Pacífico, conocido como PDT, y pasará al horario estándar del Pacífico, identificado como PST.

Aspecto Información Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué hacer con el reloj Atrasarlo una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que termina PDT, UTC−7 Horario que comienza PST, UTC−8

¿El reloj se adelanta o se atrasa en noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. La forma más sencilla de recordarlo es que, cuando llegue el momento del cambio, las manecillas deberán retroceder de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Ese retroceso hará que una hora vuelva a transcurrir en el reloj local. Sin embargo, no significa que todas las personas dormirán una hora más: eso dependerá de sus actividades y horarios de descanso.

Para evitar confusiones:

No adelantes el reloj: el ajuste de noviembre es hacia atrás.

Comprueba si tu dispositivo realiza el cambio automáticamente.

Revisa los relojes manuales antes de comenzar tus actividades del domingo.

Confirma las citas o turnos que coincidan con la madrugada del ajuste.

¿Por qué se repetirá la 1:00 a. m. en Los Ángeles?

Durante la madrugada del cambio, el reloj avanzará primero por la franja de la 1:00 a las 2:00 a. m. bajo el horario de verano. Al llegar el momento del ajuste, regresará a la 1:00 a. m., pero ya con el horario estándar.

Por eso, una hora como la 1:30 a. m. aparecerá dos veces, aunque corresponderá a dos momentos distintos.

Momento Hora que mostrará el reloj Horario Antes del cambio 1:30 a. m. PDT, horario de verano Momento del ajuste De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Transición a PST Después del cambio 1:30 a. m., por segunda vez PST, horario estándar

Esta situación merece especial atención en turnos laborales, reservas y actividades nocturnas. Si una confirmación señala la 1:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, conviene preguntar si se refiere a la primera o a la segunda aparición de esa hora.

¿Qué significa que Los Ángeles pase de PDT a PST?

Los Ángeles seguirá dentro de la zona horaria del Pacífico. Lo que cambiará será el horario estacional que utiliza y su diferencia respecto al tiempo universal coordinado, conocido como UTC.

Sigla Significado Cuándo se utiliza Diferencia con UTC PT Hora del Pacífico Referencia general, según la fecha Variable PDT Horario de verano del Pacífico Durante el periodo de horario de verano UTC−7 PST Horario estándar del Pacífico Después del cambio de noviembre UTC−8

La diferencia importa al interpretar invitaciones, reservas y reuniones virtuales. Una cita identificada como “PT” requiere tener en cuenta la fecha; una que indique “PDT” o “PST” especifica el horario estacional.

¿Qué revisar antes del cambio de horario?

La preparación puede concentrarse en dos tareas: comprobar los relojes y revisar las actividades programadas durante la madrugada del domingo.

Teléfonos y computadoras : Comprueba que la configuración de fecha, hora y zona horaria sea correcta. Si utilizas opciones automáticas, revisa la hora después de la transición antes de hacer un ajuste manual.

: Comprueba que la configuración de fecha, hora y zona horaria sea correcta. Si utilizas opciones automáticas, revisa la hora después de la transición antes de hacer un ajuste manual. Despertadores y relojes independientes : Verifica los equipos que no dependen de la configuración de tu teléfono o computadora. Entre ellos pueden estar los relojes de pared, algunos despertadores y el reloj del automóvil.

: Verifica los equipos que no dependen de la configuración de tu teléfono o computadora. Entre ellos pueden estar los relojes de pared, algunos despertadores y el reloj del automóvil. Calendarios y reuniones : Antes de editar una cita, revisa la zona horaria del evento. Si la aplicación ya muestra correctamente la hora local, modificarla manualmente podría cambiar el momento de la reunión.

: Antes de editar una cita, revisa la zona horaria del evento. Si la aplicación ya muestra correctamente la hora local, modificarla manualmente podría cambiar el momento de la reunión. Turnos y actividades de madrugada: Si trabajas o tienes una reserva entre la 1:00 y las 2:00 a. m., confirma cómo se identificará la hora repetida.

Equipo o actividad Qué comprobar Teléfono móvil Fecha, hora y zona horaria configuradas Computadora Zona del Pacífico seleccionada correctamente Reloj de pared Si requiere atrasarse manualmente Reloj del automóvil Si realiza el cambio por sí solo Calendario digital Hora local y zona horaria de cada evento Turno nocturno A qué momento corresponde una hora repetida

¿Otras ciudades de California cambiarán la hora?

Sí. San Diego, San Francisco y Sacramento seguirán el mismo cambio que Los Ángeles. Por ello, estas ciudades mantendrán la misma hora local después del ajuste.

Para una comunicación entre ellas, no será necesario sumar o restar horas: una cita a las 9:00 a. m. en Los Ángeles también será a las 9:00 a. m. en las otras tres ciudades.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles

¿Debo cambiar el reloj el sábado por la noche?

El cambio oficial será el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m. Si tienes un reloj manual y no necesitas utilizarlo durante la madrugada, puedes atrasarlo antes de acostarte el sábado.

¿Mi teléfono cambiará la hora automáticamente?

Dependerá de su configuración. Comprueba que tenga activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria, y verifica el resultado después del cambio.

¿Los Ángeles cambiará de zona horaria?

No. Permanecerá en la zona del Pacífico. El ajuste consiste en pasar del horario de verano, PDT, al horario estándar, PST.

¿Qué hago si tengo una cita a la 1:30 a. m.?

Confirma con el organizador si corresponde a la primera 1:30 a. m., antes del retroceso, o a la segunda, después del ajuste.

¿Cuándo volverá el horario de verano?

De acuerdo con el calendario indicado, Los Ángeles volverá al horario de verano el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes avanzarán a las 3:00 a. m.