Un nuevo proyecto busca que los residentes de Los Ángeles puedan participar en el mantenimiento de los cruces peatonales mediante un programa piloto de voluntariado. La propuesta fue presentada esta semana en el Concejo Municipal y plantea estudiar la posibilidad de que los miembros de la comunidad colaboren en el repintado de estas zonas para mejorar la seguridad de quienes caminan por la ciudad.

La iniciativa llega después de que una organización llamada People’s Vision Zero comenzara a pintar cruces peatonales sin autorización en distintos sectores de Los Ángeles. Sus integrantes decidieron tomar esta medida tras expresar su frustración por la falta de pasos peatonales señalizados cerca de un parque ubicado en las avenidas Stoner y Nebraska.

¿En qué consiste el programa de voluntarios para pintar cruces peatonales?

Jonathan Hale, fundador del grupo, explicó que estas acciones buscan promover una ciudad con mejores condiciones para los peatones. “Nos gustaría ver una sociedad en la que se pueda caminar más, que sea más accesible para las personas y donde la gente tenga más libertad para desplazarse”, declaró a NBCLA.

Hale también señaló que pintar los cruces es una forma de protestar para exigir calles más seguras y una respuesta más efectiva del gobierno local. El activista incluso fue arrestado por realizar estos trabajos sin autorización.

La iniciativa surge después de que el grupo People's Vision Zero pintara pasos peatonales sin autorización para reclamar calles más seguras. (Foto: NBCLA / YouTube)

Sin embargo, después de que un video del incidente se difundiera, tuvo la oportunidad de volver a dialogar con la oficina del alcalde para impulsar una alternativa legal.

¿Qué cambios plantea la propuesta del Concejo Municipal?

Según el medio citado, la concejala Katy Yaroslavsky presentó el miércoles una moción para solicitar al Departamento de Transporte de Los Ángeles que estudie la viabilidad de implementar este programa piloto. La propuesta contempla que los voluntarios se encarguen de volver a pintar los cruces peatonales que ya fueron aprobados por las autoridades, pero no de crear nuevos.

El documento presentado señala: “Si bien la instalación de nuevos cruces peatonales requiere una evaluación profesional de ingeniería, volver a pintar los cruces peatonales existentes y aprobados podría ofrecer una oportunidad adicional para la participación de la comunidad, si se pueden implementar las medidas de seguridad adecuadas”.

La iniciativa también recibió el respaldo de otros defensores de la seguridad vial. Entre ellos está Beverly Shelton, cuyo nieto fue atropellado y murió cuando cruzaba una calle en el norte de California.

“Cuando sales a caminar, pones tu vida en tus propias manos”, manifestó. “Debería ser algo seguro, y no lo es”.

Por ahora, la moción todavía debe someterse a votación y recibir la aprobación correspondiente para avanzar. Hale se mostró optimista sobre la posibilidad de que el proyecto impulse cambios más amplios en la infraestructura de Los Ángeles.

“Creo que hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestras calles sean más seguras. Muchos métodos probados para reducir la velocidad de los automóviles y crear un entorno más amigable para los peatones y ciclistas”, afirmó.