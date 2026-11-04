Los conductores que buscan estacionamiento en Downtown Los Ángeles o dejan el carro junto a una parada de DASH deberán prestar atención a una nueva medida de vigilancia. A partir del lunes 2 de noviembre de 2026, cámaras instaladas en estos autobuses comenzarán a registrar vehículos que ocupen ilegalmente espacios reservados al transporte público. Durante los primeros 60 días, sus propietarios recibirán advertencias por correo; las multas de $293 empezarán el 2 de enero de 2027. El programa no sanciona a cualquier automóvil que circule cerca de una unidad: está dirigido a quienes obstruyan los carriles exclusivos o las áreas destinadas al ascenso y descenso de pasajeros.

La iniciativa busca reducir retrasos y facilitar un acceso seguro al servicio, especialmente para usuarios con movilidad reducida. Aunque la detección será automatizada, personal del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) revisará las imágenes antes de autorizar una sanción.

Los buses DASH tendrán nueva tecnología para evitar que otros conductores ocupen un espacio exclusivo para este transporte (Foto: Getty Images) / MediaNews Group/Los Angeles Dail

¿A QUÉ CONDUCTORES PODRÁN MULTAR LAS CÁMARAS DE DASH?

El programa ABLE, siglas en inglés de Automated Bus Lane Enforcement, identificará posibles infracciones de estacionamiento en lugares señalizados. Su alcance no incluye a quienes simplemente manejen junto a estas unidades.

Las conductas contempladas son:

Estacionarse ilegalmente en un carril exclusivo para autobuses y obstaculizar su circulación.

Ocupar una parada donde esté prohibido dejar el vehículo, impidiendo que los pasajeros aborden o desciendan con seguridad.

La diferencia está entre transitar por una zona y permanecer en un espacio restringido. Para evitar confusiones, resulta fundamental revisar los letreros que regulan el estacionamiento.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS ADVERTENCIAS Y LAS MULTAS DE $293?

El lanzamiento tendrá una etapa informativa de 60 días. Durante ese período, los propietarios registrados recibirán avisos por correo, sin un cobro económico correspondiente a este sistema.

Fecha Qué ocurrirá 2 de noviembre de 2026 Comienza la detección de posibles infracciones y el envío de advertencias por correo. 2 de enero de 2027 Empieza la emisión de multas de $293 por casos verificados.

El inicio de la vigilancia no debe confundirse con el arranque de las sanciones económicas. Aunque las cámaras funcionarán desde noviembre, el cobro anunciado llegará en enero.

¿EN QUÉ ZONAS DE LOS ÁNGELES SE INSTALARÁN LOS DISPOSITIVOS?

El Concejo Municipal autorizó un despliegue de hasta 50 cámaras en autobuses DASH, dividido en dos etapas. La primera contempla 30 equipos para recorridos de Downtown y Pico-Union; posteriormente, otras 20 permitirán ampliar la cobertura.

Las rutas incluidas inicialmente son:

DASH A.

DASH B.

DASH D.

DASH E.

DASH F.

DASH Pico-Union.

La expansión prevista abarcará Crenshaw, Panorama City/Van Nuys, Watts y Wilshire Center/Koreatown. No se trata de una activación simultánea en toda la red municipal.

Etapa Cámaras previstas Zonas o recorridos contemplados Primera 30 Rutas A, B, D, E y F de Downtown, además de Pico-Union. Segunda 20 Crenshaw, Panorama City/Van Nuys, Watts y Wilshire Center/Koreatown.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA Y QUIÉN DECIDE SI CORRESPONDE UNA SANCIÓN?

La tecnología utiliza dos dispositivos orientados hacia el frente, detrás del parabrisas. Uno identifica posibles obstrucciones mediante análisis de imágenes; el otro registra la placa del automóvil involucrado.

El procedimiento contempla tres pasos:

Detección: los equipos captan una posible infracción de estacionamiento. Revisión: personal de LADOT examina el material para determinar si corresponde una sanción. Notificación: una vez validado el caso, se envía el aviso al propietario registrado.

Una fotografía, por sí sola, no equivale a una multa. La decisión requiere intervención humana antes de que se emita el documento correspondiente.

Así funcionará el sistema ABLE en los buses DASH de Los Ángeles (Foto: LA DOT)

Así funcionará el sistema ABLE en los buses DASH de Los Ángeles (Foto: LA DOT)

¿POR QUÉ SE APLICA ESTA MEDIDA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?

Un carro frente a una parada puede impedir que el autobús se acerque a la banqueta. Esa obstrucción dificulta el abordaje y, para quienes utilizan silla de ruedas, podría imposibilitar el despliegue seguro de la rampa.

Los bloqueos también afectan la puntualidad. Cuando un operador necesita esquivar vehículos estacionados ilegalmente, debe realizar maniobras adicionales que pueden retrasar el recorrido.

Para quienes toman DASH rumbo al trabajo, las clases o las compras del día, mantener libres estos espacios tiene una consecuencia práctica: facilitar el viaje y reducir dificultades al subir o bajar.

¿QUÉ OPCIONES EXISTEN SI NO PUEDES PAGAR?

LADOT dispone de programas sujetos a requisitos específicos. Estas alternativas no representan una cancelación automática: su disponibilidad depende de las circunstancias del solicitante y de las condiciones aplicables.

Programa A quién está dirigido y qué permite Installment Payment Plan (IPP) Ofrece pagos en cuotas a quienes cumplen los requisitos económicos establecidos; no elimina la deuda. Community Assistance Parking Program (CAPP) Ayuda a personas sin hogar a resolver multas elegibles mediante servicio comunitario.

La agencia publica los procedimientos en su sección oficial de pago de multas de estacionamiento. También ofrece orientación sobre IPP en el (866) 561-9742 y acerca de CAPP en el (213) 978-4400.

¿SON LAS MISMAS CÁMARAS QUE DETECTAN EXCESO DE VELOCIDAD?

No. Los dispositivos a bordo de DASH buscan identificar vehículos estacionados ilegalmente en carriles exclusivos o paradas. La vigilancia de velocidad corresponde a otro programa, con equipos fijos y reglas distintas.