Los Ángeles propone transformar la movilidad en Westwood Boulevard, una avenida del lado oeste que conecta UCLA, Westwood Village y la red de Metro. Para quienes asisten a clases, se dirigen al trabajo o combinan el tren con un autobús, la iniciativa plantea una mejora concreta: reservar espacio para que las unidades de transporte público avancen sin compartir la vía con el resto del tráfico. El rediseño también contempla ciclovías protegidas e intervenciones para peatones, aunque implicaría ajustes en el estacionamiento y posibles demoras adicionales al manejar durante las horas de mayor circulación.

La propuesta está a cargo del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés) y se denomina Westwood Boulevard Safety and Mobility Project. Su alcance incluye modificaciones en cruces, banquetas y zonas de ascenso de pasajeros, con el propósito de facilitar los desplazamientos entre el campus universitario, los comercios del sector y las conexiones ferroviarias.

¿DÓNDE CONSTRUIRÁN LOS NUEVOS CARRILES PARA AUTOBUSES?

El proyecto abarca aproximadamente 2,2 millas —unos 3,5 kilómetros— de Westwood Boulevard, desde Le Conte Avenue, cerca de UCLA, hasta Exposition Boulevard, junto a la estación Westwood/Rancho Park de la línea E de Metro. Dentro de ese corredor, los carriles exclusivos para autobuses cubrirían 1,1 millas, alrededor de 1,8 kilómetros, entre Santa Monica Boulevard y la universidad.

La distinción es importante: las ciclovías protegidas se extenderían a lo largo del recorrido completo, mientras que el espacio reservado para buses ocuparía únicamente la sección norte. Son dos componentes de una misma intervención, no más de 3 millas destinadas exclusivamente al transporte público.

Estos son los principales datos del plan:

Característica Detalle Avenida intervenida Westwood Boulevard Extremos del proyecto Le Conte Avenue y Exposition Boulevard Longitud total del corredor 2,2 millas, aproximadamente 3,5 km Carriles exclusivos para autobuses 1,1 millas, aproximadamente 1,8 km Tramo reservado para buses Entre Santa Monica Boulevard y UCLA Ciclovías protegidas 2,2 millas a lo largo del corredor Conexión ferroviaria en el extremo sur Estación Westwood/Rancho Park de la línea E de Metro Organismo responsable Departamento de Transporte de Los Ángeles Inicio previsto de la primera fase Primavera de 2027

Uno de los objetivos es facilitar la conexión entre el tren y los destinos de Westwood. La dependencia municipal identifica esta ruta como un enlace importante con la línea E y futuras estaciones de la D, además de su función comercial y cultural dentro de la ciudad.

Westwood Boulevard tendría carriles para autobuses (Foto: LADOT)

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ Y QUÉ CAMBIOS HABRÁ EN LA AVENIDA?

Los beneficiarios potenciales incluyen a estudiantes y empleados de UCLA, residentes de Westwood, pasajeros del servicio público y personas que recorren el sector en bicicleta o a pie. Para estos usuarios, la intervención busca ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes entre la universidad, los negocios cercanos y las conexiones de Metro.

Según las estimaciones de LADOT, los nuevos carriles podrían aumentar entre un 14% y un 20% la velocidad de los autobuses. El diseño también incorpora plataformas para subir y bajar de las unidades, con la intención de reducir demoras en las paradas. Se trata de proyecciones, no de resultados comprobados tras una implementación.

El rediseño contempla las siguientes modificaciones:

Carriles protegidos para bicicletas: recorrerían las 2,2 millas del corredor y utilizarían vehículos estacionados como separación respecto del tráfico, de acuerdo con la configuración propuesta.

Mejoras para peatones: incluirían reparaciones de banquetas, adecuación de rampas de accesibilidad y nuevos cruces con semáforo en Ashton Avenue y Mississippi Avenue.

Cambios en las intersecciones: se plantea instalar un semáforo en Tennessee Avenue y habilitar movimientos de giro protegidos en determinados puntos.

Ajustes en el estacionamiento: LADOT calcula que se conservaría aproximadamente entre el 75% y el 80% de los espacios disponibles en la calle. Algunas plazas serían retiradas para permitir las intervenciones.

Más opciones para estacionar durante todo el día: entre Santa Monica Boulevard y Pico Boulevard, el diseño contempla destinar a ese uso un carril actualmente habilitado para circular en horas pico.

La propuesta también presenta una contrapartida para los conductores. La ficha municipal estima que, durante los periodos de mayor demanda, los tiempos de viaje en automóvil podrían aumentar hasta 1 minuto y 50 segundos por milla. Ese posible impacto debe considerarse junto con los beneficios previstos para el transporte colectivo y la seguridad vial.

Para quienes comparten un vehículo en casa o necesitan llegar a su turno sin manejar, el interés práctico está en contar con alternativas para completar el trayecto. Sin embargo, cualquier ahorro de tiempo deberá evaluarse después de ejecutar las obras y observar su funcionamiento.

Así se vería la calle Westwood Boulevard con el nuevo diseño (Foto: LADOT)

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS OBRAS EN WESTWOOD BOULEVARD?

El calendario difundido por LADOT sitúa la segunda fase de participación comunitaria en el otoño de 2026 y la finalización del diseño durante el invierno de ese año. La primera etapa de construcción está prevista para la primavera de 2027. Estas fechas corresponden a la programación del proyecto, no a un anuncio de apertura de todos los carriles.

De acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa, los trabajos iniciales estarían relacionados con las rampas de las banquetas. Todavía no se ha anunciado cuándo entraría en funcionamiento el conjunto de ciclovías y espacios exclusivos para autobuses. Tampoco existe una aprobación definitiva para ejecutar la totalidad de las intervenciones.

Los residentes, estudiantes, comerciantes y usuarios del corredor pueden consultar los diseños y las opciones para enviar comentarios en la página oficial del Westwood Boulevard Safety and Mobility Project. La dependencia también ofrece una ficha informativa en español, un recurso para quienes prefieren revisar los cambios y participar en su idioma.

Por ahora, la primavera de 2027 debe entenderse como el inicio previsto de una primera fase, no como la inauguración del sistema completo. Quienes utilizan esta avenida para llegar a UCLA o conectar con Metro podrán consultar las próximas actualizaciones municipales para conocer el alcance definitivo y la secuencia de las obras.