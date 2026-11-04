Los residentes del condado de Los Ángeles podrán recibir hasta 25 bolsas de arena prellenadas gratuitas durante noviembre, como parte de una iniciativa del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACFD). Las jornadas de distribución se realizarán los días 7, 14, 21 y 23 de noviembre en 11 ubicaciones habilitadas.

La entrega se organiza ante la previsión de un episodio intenso de El Niño que podría provocar lluvias fuertes en el sur de California durante el invierno. Las bolsas de arena pueden utilizarse para desviar el agua, el lodo y los escombros y ayudar a reducir el riesgo de daños en las propiedades.

La iniciativa busca ayudar a proteger las propiedades ante posibles inundaciones y flujos de lodo durante la temporada de lluvias. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

¿Qué dijo el jefe de bomberos sobre la iniciativa?

Anthony Marrone, jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, destacó la importancia de prepararse antes de que ocurran las emergencias. “La preparación comienza antes de que ocurran las emergencias, y los pequeños pasos ayudan mucho a garantizar la seguridad de su familia”, señaló en un comunicado.

“Las bolsas de arena son herramientas sencillas y muy eficaces para ayudar a desviar las inundaciones y los flujos de lodo y escombros lejos de su propiedad”, agregó.

Fechas, horarios y lugares para recoger las bolsas de arena

Según MyNewsLA.com, las distribuciones se llevarán a cabo en estaciones de bomberos y otros espacios designados. Estos son los 11 puntos anunciados y sus respectivos horarios:

Fecha Lugar y dirección Horario Sábado 7 de noviembre Estación 58: 5757 S. Fairfax Ave. 9 a.m. a 12 p.m. Estación 89: 29575 Canwood St., Agoura Hills 10 a.m. a 1 p.m. Sábado 14 de noviembre Estación 87: 140 S. Second St., Bassett 9 a.m. a 1 p.m. Estación 129: 42110 Sixth St., Lancaster 9 a.m. a 3 p.m. Ayuntamiento de Rancho Palos Verdes: 30940 Hawthorne Blvd. 9 a.m. a 12 p.m. Sábado 21 de noviembre Estación 3 del LAFD: 1108 N. Eastern Ave. 12 p.m. a 2 p.m. Estación 39: 9000 Garfield Ave., Bell Gardens 12 p.m. a 2 p.m. Estación 47: 5946 Kauffman Ave., Temple City 12 p.m. a 2 p.m. Estación 64: 164 S. Walnut Ave., San Dimas 9 a.m. a 2 p.m. Lunes 23 de noviembre Estación 96: 10630 Mills Road, Whittier 10 a.m. a 12 p.m. Estación 188: 18-A Village Loop Road, Pomona 9 a.m. a 1 p.m.

Los residentes podrán recoger un máximo de 25 bolsas prellenadas gratuitas en los puntos habilitados. Como cada lugar tiene un horario específico, es recomendable revisar los detalles antes de acudir para organizar la visita y evitar inconvenientes.