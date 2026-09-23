Más de 100 personas que visitaron Six Flags Magic Mountain, en Valencia, California, aseguran haber sufrido algún tipo de lesión cerebral traumática después de subir a la montaña rusa X2, según una firma de abogados de California. La cifra surge mientras aumentan las denuncias relacionadas con la atracción, que permanece cerrada desde julio.

El martes 22 de septiembre, los abogados Gary Dordick y Christopher Bulone, de Dordick Law Corporation, anunciaron la presentación de tres demandas por presuntos daños cerebrales “catastróficos” sufridos por personas que utilizaron X2 durante este año. La firma señaló que más de 100 clientes adicionales ya contrataron sus servicios y que podrían presentarse nuevas acciones legales en los próximos meses.

Dordick explicó a People que, en realidad, unas 400 personas se comunicaron con el despacho y han indicado que resultaron lesionadas después de subir a la atracción X2. De ese grupo, más de 100 aseguran haber sufrido algún tipo de “lesión cerebral traumática” y decidieron contratar a los abogados para continuar con sus casos.

La montaña rusa es conocida por sus asientos giratorios de 360 grados. En medio de las nuevas acusaciones, Bulone cuestionó públicamente la seguridad de la atracción.

Una firma de abogados anunció tres demandas relacionadas con presuntas lesiones graves sufridas durante 2026. (Foto: Pixabay/Referencial)

“Six Flags ha estado jugando voluntariamente con la vida de las personas… Ninguna atracción como esa debería tener permitido existir”, dijo durante una conferencia de prensa según CNN.

Los casos de dos mujeres

La controversia aumentó después de que dos mujeres terminaran en el mismo hospital del sur de California con pocos días de diferencia en julio, luego de haber subido a X2. Según los reportes, los médicos trataron a ambas por hemorragias cerebrales de características similares y dos de las demandas presentadas recientemente describen sus experiencias.

Naomi Greer-Wilkinson, de 26 años, y Pamela Guillen, de 40, aseguran en las demandas que perdieron el conocimiento después de bajar de la montaña rusa y tuvieron que someterse a cirugías cerebrales de emergencia por lesiones cerebrales traumáticas.

Guillen declaró que tuvo que volver a aprender a caminar y hablar y que todavía enfrenta fuertes dolores de cabeza y dificultades para pensar con claridad, mientras que, según la demanda, Greer-Wilkinson permanece en coma.

Six Flags confirmó que la atracción permanece cerrada desde julio, pero no ha informado públicamente qué ocurrirá con ella. (Foto referencial: Pixabay)

También demanda un abogado de California

El tercer caso corresponde al abogado californiano Michael Wilk, quien asegura haber sufrido una hemorragia cerebral masiva después de utilizar X2 y haber necesitado varias operaciones. En la demanda, obtenida por People, sostiene que ahora padece un “deterioro cognitivo permanente” que le impide continuar ejerciendo su profesión.

Las tres demandas fueron presentadas contra Magic Mountain y el fabricante de la atracción, S&S Worldwide. Los demandantes sostienen que el parque conocía los posibles peligros de X2 y que no habría advertido adecuadamente a los visitantes.

Las demandas también mencionan el caso de Christopher Hawley, un estudiante de 22 años que murió en junio de 2022 después de sufrir una lesión cerebral mientras utilizaba la montaña rusa. Su familia llegó posteriormente a un acuerdo con el parque y el fabricante.

Six Flags Magic Mountain declinó hacer comentarios sobre las nuevas acusaciones debido a que existen litigios pendientes. La empresa confirmó, sin embargo, que X2 permanece cerrada desde la noche del 12 de julio y hasta ahora no se ha revelado qué ocurrirá con la atracción.