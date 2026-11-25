Miles de residentes de California son víctimas de estafas financieras cada año; sin embargo, el caso de Susan, una mujer de Thousand Oaks que prefirió no revelar su apellido por motivos de privacidad, tuvo un desenlace diferente: consiguió recuperar los US$22.550 que entregó a un supuesto estafador gracias a una investigación de las autoridades del condado de Ventura.

El engaño comenzó en julio de 2025, cuando Susan revisaba su correo electrónico y, de manera repentina, aparecieron luces intermitentes y sonidos en la pantalla de su computadora. El mensaje indicaba que su equipo había sido hackeado y que la alerta provenía de Microsoft. Además, se advertía sobre un supuesto problema con su cuenta bancaria e incluía un número telefónico para comunicarse.

Así convencieron a la mujer de entregar US$22.550

Susan decidió llamar al número que aparecía en la pantalla. La persona que respondió le aseguró que su cuenta bancaria estaba comprometida y que debía retirar dinero como parte de una investigación federal. “(Me dijeron que) necesitaba retirar dinero como parte de la investigación federal sobre mi banco”, relató la víctima a NBC Los Angeles.

Siguiendo las instrucciones, Susan reunió US$22.550 y entregó el efectivo a un mensajero que fue enviado hasta el lugar para recogerlo. Posteriormente, descubrió que todo había sido un engaño. A diferencia de otras víctimas de delitos financieros, contó con el apoyo de los detectives del Departamento del Sheriff del condado de Ventura, quienes iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Los estafadores la convencieron de retirar US$22.550 de su cuenta bancaria como parte de una falsa investigación federal. (Foto referencial: Magnific)

Detectives localizaron al mensajero y recuperaron el dinero

El detective Andrew Van Gundy explicó que los investigadores encontraron algunas pistas desde las primeras etapas del caso. “Tuvimos suerte en este caso porque, desde el principio, hubo algunas pistas”, señaló.

Gracias al trabajo policial y a la colaboración de la Fiscalía del condado de Ventura, lograron detener al mensajero y recuperar los US$22.550 que Susan había entregado.

“En este caso, pudimos realizar un arresto, y esto no siempre ocurre en todas las investigaciones, pero gracias a la asistencia y al trabajo conjunto con la Fiscalía del condado de Ventura, también conseguimos asegurar los fondos para reembolsar a la víctima por sus pérdidas”, explicó Van Gundy. El mensajero enfrenta cuatro cargos por delitos graves relacionados con el incidente.

La fiscal adjunta del condado de Ventura, Katherine Plante, advirtió que los delitos financieros contra adultos mayores son cada vez más frecuentes y descarados. “Considero que este tipo de delitos son muy, muy motivadores, dadas las características demográficas de quienes son atacados”, afirmó.

Asimismo, destacó la satisfacción que representa conseguir justicia para las víctimas, incluso cuando no siempre es posible recuperar el dinero perdido.

¿Cómo reconocer una posible estafa financiera?

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB) identifica varias señales de alerta: mensajes o llamadas de supuestos representantes del Gobierno, bancos o empresas que solicitan dinero; pedidos de pagos anticipados para recibir premios; y exigencias de enviar fondos mediante transferencias, criptomonedas, tarjetas prepagadas o tarjetas de regalo.

La institución recomienda desconfiar de quienes solicitan información bancaria, contraseñas o códigos de acceso y de aquellos que presionan para tomar decisiones inmediatas sin dar tiempo para verificar la información.