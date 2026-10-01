Si estás pensando en comprar o alquilar un vehículo en California, hay una nueva ley que te da más protección frente a posibles engaños de los concesionarios. Desde el 1 de octubre de 2026, la California Combating Auto Retail Scams (CARS) Act exige mayor claridad sobre el precio final, los cargos adicionales y las condiciones de financiamiento. Además, en algunos casos permite devolver un auto usado dentro de los tres días posteriores a la compra. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta norma.

California estrena ley para compradores de autos: estos son tus nuevos derechos ante los concesionarios (Foto: Magnific)

LA NUEVA LEY QUE EXIGE PRECIOS CLAROS Y LIMITA CARGOS OCULTOS

La California Combating Auto Retail Scams (CARS) Act, o SB 766, entró en vigor el 1 de octubre de 2026. La ley busca evitar precios engañosos, cargos ocultos y ventas de extras no deseados al comprar o hacer lease de un vehículo en concesionarios de California, precisa el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California.

En esta tabla, te mencionamos cuáles son las protecciones clave que brinda:

Cambio Qué exige o permite Precio total claro El concesionario debe informar de forma clara el precio total del vehículo en los anuncios y en la primera comunicación escrita que mencione un auto específico o sus condiciones de financiamiento. Información veraz No puede hacer declaraciones engañosas sobre el costo, disponibilidad, financiamiento, lease, pago inicial, vehículo entregado a cuenta ni beneficios de productos adicionales. Extras opcionales Garantías, cobertura GAP, protección antirrobo y otros complementos deben identificarse expresamente por escrito como opcionales antes de firmar. Prohibición de extras sin valor El concesionario no puede cobrar por un producto o servicio que no brinde un beneficio significativo al comprador o arrendatario; por ejemplo, un plan de cambios de aceite para un vehículo eléctrico. Derecho a cancelar En ciertas operaciones de vehículos usados de hasta US$50,000, el concesionario debe ofrecer un acuerdo que permita cancelar la compra o el lease dentro de tres días calendario.

¿Cómo funciona la cancelación?

El derecho de cancelación aplica a compras o leases minoristas de vehículos usados valorados en US$50,000 o menos. La transacción puede anularse dentro de tres días calendario (es decir, incluyendo los fines de semana) o antes de recorrer 400 millas, lo que ocurra primero.

El concesionario puede cobrar una tarifa de reposición, por lo que conviene leer el acuerdo de cancelación antes de firmarlo y verificar sus condiciones. Este plazo puede servir para llevar el auto a una inspección independiente o comprobar si tiene llamados a revisión de seguridad pendientes, publica Telemundo52.

Se aplican condiciones: normalmente, límites de kilometraje (alrededor de 400 millas) y posibles gastos de reposición (entre 200 y 600 dólares).

¿A quiénes aplica?

La norma cubre a concesionarios con licencia en California que vendan o arrienden vehículos livianos —nuevos o usados— de menos de 10,000 libras (aproximadamente 4,535 kilogramos).

No se aplica, entre otras situaciones, a ventas mayoristas, ventas de flotas de cinco o más vehículos, subastas y determinados compradores comerciales que adquieren cinco o más vehículos al año para uso empresarial.

Prohibición de declaraciones falsas

Los distribuidores tienen prohibido tergiversar:

Costos de compra, financiación o arrendamiento.

Disponibilidad al precio anunciado.

Términos y beneficios de los productos complementarios.

Condiciones de intercambio o pago inicial.

Solución en caso de que no se respete el precio anunciado.

Recomendaciones antes de firmar

Pide el precio total por escrito y compáralo con el que se anunció.

Revisa que los productos adicionales estén separados y marcados como opcionales.

Confirma el costo total del financiamiento o del lease , incluidos pago inicial, cuota mensual, duración, kilometraje permitido y cargos al terminar el contrato.

, incluidos pago inicial, cuota mensual, duración, kilometraje permitido y cargos al terminar el contrato. Si compras o arriendas un usado de hasta US$50,000, solicita y conserva el acuerdo de cancelación de tres días.

Recuerda que debes revisar todo antes de firmar para no tener sorpresas más adelante (Foto: Freepik)