Si resides en una ciudad de California y posees o tienes el interés de adquirir una bicicleta eléctrica, es importante que tomes en cuenta la nueva definición que se le brindó a estos vehículos tras la aprobación del gobernador Gavin Newsom. No sería lo único; la normativa cuenta con detalles específicos que es necesario prestar atención para evitar inconvenientes desde el 1 de enero de 2027. ¿Qué cambia? Los detalles principales serán detallados en este artículo informativo.

Actualmente, la bicicleta eléctrica se ha convertido en una opción de transporte preferida por muchos residentes del estado mencionado, pues permite ahorrar dinero y reduce las huellas de carbono. Sin embargo, ha predominado una confusión al incluir o comercializar otros vehículos eléctricos dentro de esta misma categoría.

Ante esta realidad, la nueva normativa firmada por Newson otorga una nueva definición a las bicicletas eléctricas; además de ciertos detalles específicos que comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027.

Muchas personas que residen en California poseen una bicicleta eléctrica para desplazarse. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué detalle específicamente la ley SB 1167

Según lo expuesto en el portal California Legislative Information, la normativa aprobada el 30 de septiembre de 2026 define una bicicleta eléctrica como un transporte con pedales que funciona mediante el esfuerzo realizado por la persona; además, debe contar con un motor eléctrico que no supere los 750 vatios.

También se precisa que se mantienen vigentes las tres clases de bicicletas eléctricas; cada una cuenta con ciertas consideraciones. Se distinguen por lo siguiente:

Clase 1: proporciona asistencia mientras la persona pedalea y dejan de hacerlo cuando el vehículo supera las 20 millas por hora.

proporciona asistencia mientras la persona pedalea y dejan de hacerlo cuando el vehículo supera las 20 millas por hora. Clase 2: el motor funciona para que la bicicleta avance sin la necesidad de pedalear, pero tampoco brinda asistencia cuando alcance las 20 millas por hora.

el motor funciona para que la bicicleta avance sin la necesidad de pedalear, pero tampoco brinda asistencia cuando alcance las 20 millas por hora. Clase 3: funciona mediante la asistencia del pedaleo, pero deja de asistir cuando la bicicleta supere las 28 millas por hora. Es necesario un velocímetro.

Este proyecto de ley señala que una bicicleta eléctrica debe contar con pedales y un motor que no supera los 750 vatios. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si bien la ley vigente ya prohíbe la publicidad, venta, oferta o etiquetada como bicicleta de ciertos vehículos que no cumplen con la definición actualizada, la reciente normativa realizará una modificación: las motocicletas, scooters motorizados, pocket bikes, ciclomotores y vehículos recreativos todoterrenos no deberán incluirse dentro de esta categoría.

En esa misma línea, también se cambiará la definición de ciclo motorizado, el cual consiste en “una motocicleta impulsada por un motor de combustión interna con una cilindrada inferior a los 150 centímetros cúbicos, o por un motor eléctrico que produzca 5 caballos de fuerza (3750 vatios)”.

Por su parte, los fabricantes, importadores y vendedores deben incluir una declaración obligatoria en los anuncios de ciertos vehículos eléctricos. Por ejemplo, en las bicicletas eléctricas se debe especificar su clase, velocidad máxima asistida y potencia del motor; además de la marca y los datos del fabricante.

Otro punto a tomar en cuenta es que este proyecto de ley prohibirá la circulación de dispositivos eléctricos de dos o tres ruedas que superen las 20 millas por hora y que no pertenezcan a una categoría autorizada. En ese caso, los agentes del orden tendrán la facultad para retirar esos vehículos.

Estos son algunos de los puntos clave de este nuevo proyecto de ley aprobado por el gobernador Newsom. Recuerda, estas especificaciones entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2027; así que debes tomarlas en cuenta.