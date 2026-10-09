Los exagentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que busquen un puesto en la policía de California podrían quedar inhabilitados tras la firma de la AB 1627 por parte del gobernador Gavin Newsom. La nueva ley amplía las causales para impedir que una persona se convierta en oficial de paz en el estado. ¿Qué establece la legislación y qué aspectos serán evaluados? A continuación, te lo contamos.

Las autoridades deberán revisar el historial del aspirante (Foto: ICE / Flickr)

¿QUÉ ESTABLECE LA AB 1627?

La AB 1627 que firmó Newsom impide que los exagentes de ICE sean contratados como policías u otros empleados públicos en California si, durante tareas de control migratorio federal, incurrieron en conducta grave o perdieron su certificación policial. Cabe precisar que esta ley no veta automáticamente a todos los exagentes de ICE.

La medida fue presentada por la asambleísta demócrata Anamarie Ávila Farías. “La AB 1627 no se redactó de la noche a la mañana. Fue el resultado de muchas conversaciones, de escuchar atentamente y de trabajar con personas que se preocupan por la seguridad pública y la rendición de cuentas. Si alguien tiene un historial documentado de mala conducta, no debería poder dejar una agencia y simplemente ponerse otro uniforme sin rendir cuentas”, dijo Ávila en un comunicado.

¿QUÉ ASPECTOS EVALUARÁN?

Para decidir si un exagente puede acceder a un cargo policial, se revisarán principalmente:

Si cometió conducta grave durante su servicio en operaciones migratorias federales.

Si su certificación como agente del orden fue revocada mientras trabajaba para el gobierno federal.

Sus antecedentes y su conducta personal conforme a los estándares de selección y capacitación de agentes de paz de California.

¿CÓMO REVISARÁN LOS ANTECEDENTES DE LOS AGENTES MIGRATORIOS?

La Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz de California (POST) interviene como la entidad que recibe, revisa y mantiene los registros de descertificación de agentes del orden.

En el caso de los exagentes migratorios que aspiren a trabajar como policías en California, la agencia empleadora deberá consultar esos antecedentes para determinar si la persona fue separada por mala conducta grave o si existen hechos que habrían justificado retirarle la certificación. Si el candidato aparece en la lista de descertificación de POST —o si su conducta encaja en las causales de inhabilitación previstas por la AB 1627— no podrá ser contratado como oficial de paz, precisa Senate Committee On Public Safety.

En otras palabras, POST no contrata ni descarta directamente a los aspirantes; administra y evalúa información de certificación y conducta que sirve para definir si pueden ejercer como policías en California.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA AB 1627?

Si bien, Newsom firmó la AB 1627 el pasado 29 de septiembre de 2026, dentro de un paquete de medidas, la entrada en vigor de la ley será el 1 de enero de 2027, conforme al calendario general aplicable a las leyes ordinarias estatales.

El gobernador afirmó que la promulgación de esta ley se enmarca en su estrategia para aumentar la transparencia en las acciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

La norma contempla a exagentes de ICE y otras agencias federales de control migratorio que hayan incurrido en conductas graves durante su servicio (Foto referencial: Matthew Hoen / NurPhoto via AFP)