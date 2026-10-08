Aunque California cuenta con leyes santuario, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puso en marcha “Safe California”, una operación de control migratorio dirigida a localizar y detener a inmigrantes sin estatus legal en el estado. ¿En qué consiste, cuánto duraría y quiénes exactamente podrían estar en riesgo? A continuación, te explicamos lo que se sabe sobre la medida, reportada a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato.

Un contacto con ICE no implica una deportación automática (Foto referencial: Spencer Platt / Getty Images / AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE LA OPERACIÓN “SAFE CALIFORNIA”?

“Safe California” es un operativo que ejecutan agentes de ICE para localizar y detener a ciudadanos extranjeros que legalmente pueden ser expulsados o deportados de Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes citadas por Washington Examiner, los agentes habrían recibido instrucciones de arrestar a inmigrantes indocumentados que encuentren, incluso si no tienen antecedentes penales.

Si bien, la operación no se ha anunciado públicamente, está comenzó hace varios días en San Diego y apunta a un avance hacia Los Ángeles y San Francisco, aunque las zonas exactas, fechas de acciones concretas y métodos operativos no han sido detallados oficialmente por ICE o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Cuánto durará el operativo?

Se prevé que el operativo “Safe California” tenga una duración de al menos 45 días; es decir, cerca de un mes y medio. Por lo tanto, abarcaría las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Aunque la coincidencia ha generado críticas y lecturas políticas, ICE no ha explicado públicamente por qué se fijó ese plazo ni ha confirmado que responda a motivos electorales.

Vale mencionar que DHS no confirmó ni negó formalmente la existencia de la operación y aclaró que ICE no divulga detalles de operativos por razones de seguridad.

¿Qué inmigrantes están en riesgo?

El grupo con mayor riesgo son las personas sin estatus migratorio regular o con una orden final de deportación, pero los reportes indican que el enfoque no se limitaría a quienes tengan condenas o antecedentes penales. También podrían quedar expuestas personas indocumentadas sin historial criminal si tienen un encuentro con agentes de ICE.

Tener visa vencida, haber permanecido en el país más allá del período autorizado o carecer de autorización migratoria puede colocar a una persona en procedimientos de inmigración, aunque cada caso depende de su historial, estatus, entradas al país, posibles alivios y órdenes previas.

Un contacto con ICE tampoco significa una deportación automática: una persona puede quedar en detención o enfrentar un proceso migratorio ante un juez.

A pesar de que las leyes santuario de California limitan la cooperación de autoridades estatales y locales con ICE, no eliminan las facultades de aplicación migratoria del gobierno federal; por lo tanto, ICE puede realizar sus propios operativos bajo la autoridad federal.

Recomendaciones para los inmigrantes

No abras la puerta de tu casa salvo que los agentes muestren una orden judicial firmada por un juez; una orden administrativa de ICE no equivale necesariamente a una orden judicial para entrar al domicilio.

Puedes guardar silencio y pedir hablar con un abogado; no firmes documentos que no entiendas, especialmente una salida voluntaria u otros papeles migratorios.

No entregues documentos falsos ni mientas sobre tu estatus migratorio.

Lleva contigo, si es seguro hacerlo, copias de documentos que prueben tu identidad, estatus o trámites migratorios pendientes.

Prepara un plan familiar: contactos de emergencia, autorización para el cuidado de menores y datos de un abogado o una organización legal confiable.

Expertos recomiendan no basarse en rumores, conocer los derechos básicos ante un encuentro con agentes migratorios y buscar asesoría legal individual si existe una orden de deportación o un caso pendiente (Foto referencial: Charly Triballeau / AFP)