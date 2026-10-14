Una posible extensión de los operativos migratorios eleva la importancia de organizar un plan familiar y buscar asesoría legal confiable (Foto: ICE / Flikcr)
Una posible extensión de los operativos migratorios eleva la importancia de organizar un plan familiar y buscar asesoría legal confiable (Foto: ICE / Flikcr)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Ante el aumento de la , es importante conocer tus derechos para mantenerte informado y actuar con seguridad. La preparación no debe comenzar solo cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se presente: debe hacerse desde ahora. Esto cobra especial relevancia ante la posibilidad de que . De ser así, coincidiría con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Por ello, te explicamos cómo elaborar un plan de acción familiar, cuáles son tus derechos legales y qué documentos conviene tener a la mano.

“Donald Trump está utilizando el miedo y el pánico como arma, poniendo en riesgo a las familias, debilitando nuestra economía y aterrorizando a las comunidades. Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país carece de derechos. California defenderá a sus comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales. Conozca sus derechos y ejercítelos con seguridad”, el pasado 9 de octubre de 2026.

Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos con un plan de emergencia, contactos de confianza y copias de documentos esenciales (Foto referencial: Matthew Hoen / NurPhoto via AFP)
Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos con un plan de emergencia, contactos de confianza y copias de documentos esenciales (Foto referencial: Matthew Hoen / NurPhoto via AFP)

LAS MEDIDAS QUE DEBES TOMAR ANTE LA NUEVA OLA DE REDADAS DE ICE EN CALIFORNIA

Ante la en California, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), recomendó a los inmigrantes sin documentos en regla informar a familiares o personas de confianza que sean ciudadanos estadounidenses o tengan estatus migratorio regularizado. Estas personas podrían hacerse cargo de sus hijos menores si son detenidos, así como de sus viviendas, negocios y pagos pendientes.

“Tener un plan con el cual reaccionar al ser detenido es el primer paso, el otro es saber cómo reaccionar en caso de verse en medio o ser testigo durante una redada. Lo más importante es no estorbar, no correr, no hacer ningún ruido para que no te detengan a ti también”, .

Por lo tanto, ante una posible , lo más útil es preparar un plan familiar por escrito, conocer cómo ejercer sus derechos sin confrontar a los agentes y reunir copias seguras de documentos clave. A continuación, más detalles:

PLAN FAMILIAR PARA INMIGRANTES

  • Elijan dos contactos de emergencia —uno local y otro fuera de la zona— y memoricen sus teléfonos; cada integrante debe saber a quién llamar si alguien es detenido.
  • Designen por escrito a una persona de confianza para recoger y cuidar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas; informen a la escuela, guardería y médicos quién está autorizado. En California puede servir una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador para determinadas gestiones relativas a menores, señala el .
  • Compartan con una persona de confianza el número de extranjero o A-Number, si lo tienen, además de nombre completo, fecha de nacimiento y país de nacimiento; esos datos ayudan a ubicar a una persona detenida, precisa el .
  • Definan cómo pagar renta, alimentos, medicamentos y servicios si falta el principal sostén económico; mantengan una pequeña reserva, una lista de cuentas y contactos, sin entregar contraseñas innecesariamente.
  • Guarden copias de los documentos en una carpeta física segura y en un archivo digital protegido al que pueda acceder el contacto designado.

DERECHOS BÁSICOS DE UN INMIGRANTE INDOCUMENTADO

  • Puedes guardar silencio. No tienes que responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, estatus migratorio o forma de entrada; puede decir: “Deseo guardar silencio y hablar con un abogado”.
  • No abras la puerta ni permitas la entrada a tu vivienda solo porque agentes lo solicitan. Pide que muestren una orden judicial firmada por un juez y que la deslicen por debajo de la puerta o la muestren por una ventana; una orden administrativa de ICE no equivale necesariamente a una orden judicial para entrar al hogar. Las Tarjetas Rojas de Immigrant Legal Resource Center (ILRC) ayudan a expresar estos derechos. Puedes descargarla e imprimirla de forma gratuita en múltiples idiomas desde el .
  • No firmes documentos ni aceptes una salida voluntaria sin entenderlos y sin asesoría legal. Pide un abogado y solicita un intérprete si no comprendes inglés.
  • No mientas ni presentes documentos falsos. Si un agente te detiene en la calle o en el trabajo, mantén la calma, no te resistas físicamente y comunícale que deseas guardar silencio y hablar con un abogado.
  • Si presencias una acción. Puedes anotar fecha, hora, lugar, nombres o números visibles de placa y lo ocurrido; no interfieras ni te acerques de manera que pongas en riesgo a otras personas, .
Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos (Foto: ICE / Flickr)
Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos (Foto: ICE / Flickr)

DOCUMENTOS CLAVE QUE DEBEN TENER A LA MANO

Mantén originales en un sitio seguro y entrega copias a la persona de confianza:

  • Pasaportes, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y documentos de identidad.
  • Tarjetas de residencia, permisos de trabajo, visas, recibos de USCIS, documentos de corte migratoria, número A y datos de tu abogado o representante acreditado.
  • Certificados de nacimiento de hijos, contactos de escuela y médicos, recetas, seguros médicos y registros de necesidades especiales.
  • Poderes, designación de cuidador, información de renta/hipoteca, cuentas bancarias, deudas, seguros y vehículos.
  • Evidencia de vínculos y presencia en EE.UU., como declaraciones de impuestos, comprobantes de domicilio, empleo, estudios y expedientes médicos; un abogado puede indicar qué es especialmente relevante para su caso.

¿QUÉ HACER SI TE DETIENEN?

  • Llama a la red local de respuesta rápida y a un proveedor legal confiable; estas redes pueden documentar operativos y conectar a familias con apoyo. El directorio estatal de California Immigrant Justice Collaborative incluye líneas por condado.
  • En el condado de Los Ángeles, las líneas disponibles incluyen Los Angeles Rapid Response Network: (888) 624-4752; Boyle Heights/East L.A.: (323) 805-1049; y Long Beach ÓRALE: (562) 245-9575. Para otros condados, consulte el directorio estatal, .
  • Para buscar a un adulto detenido, usa el con el A-Number y país de nacimiento, o con datos biográficos; el sistema no busca a menores de 18 años y puede requerir revisiones repetidas.
  • Busca únicamente abogados con licencia o representantes acreditados por el Departamento de Justicia; evita “notarios” o gestores que prometan resultados o cobren por consejos jurídicos sin estar autorizados.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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