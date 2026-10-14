Ante el aumento de la presencia de agentes federales de inmigración en algunas comunidades de California, es importante conocer tus derechos para mantenerte informado y actuar con seguridad. La preparación no debe comenzar solo cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se presente: debe hacerse desde ahora. Esto cobra especial relevancia ante la posibilidad de que el operativo “Safe California” se extienda al menos 45 días, es decir, cerca de un mes y medio. De ser así, coincidiría con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Por ello, te explicamos cómo elaborar un plan de acción familiar, cuáles son tus derechos legales y qué documentos conviene tener a la mano.

“Donald Trump está utilizando el miedo y el pánico como arma, poniendo en riesgo a las familias, debilitando nuestra economía y aterrorizando a las comunidades. Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país carece de derechos. California defenderá a sus comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales. Conozca sus derechos y ejercítelos con seguridad”, señaló el gobernador Gavin Newsom el pasado 9 de octubre de 2026.

Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos con un plan de emergencia, contactos de confianza y copias de documentos esenciales (Foto referencial: Matthew Hoen / NurPhoto via AFP)

LAS MEDIDAS QUE DEBES TOMAR ANTE LA NUEVA OLA DE REDADAS DE ICE EN CALIFORNIA

Ante la ola de redadas de ICE en California, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), recomendó a los inmigrantes sin documentos en regla informar a familiares o personas de confianza que sean ciudadanos estadounidenses o tengan estatus migratorio regularizado. Estas personas podrían hacerse cargo de sus hijos menores si son detenidos, así como de sus viviendas, negocios y pagos pendientes.

“Tener un plan con el cual reaccionar al ser detenido es el primer paso, el otro es saber cómo reaccionar en caso de verse en medio o ser testigo durante una redada. Lo más importante es no estorbar, no correr, no hacer ningún ruido para que no te detengan a ti también”, señaló a Univision Los Ángeles.

Por lo tanto, ante una posible operación migratoria, lo más útil es preparar un plan familiar por escrito, conocer cómo ejercer sus derechos sin confrontar a los agentes y reunir copias seguras de documentos clave. A continuación, más detalles:

PLAN FAMILIAR PARA INMIGRANTES

Elijan dos contactos de emergencia —uno local y otro fuera de la zona— y memoricen sus teléfonos; cada integrante debe saber a quién llamar si alguien es detenido.

Designen por escrito a una persona de confianza para recoger y cuidar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas; informen a la escuela, guardería y médicos quién está autorizado. En California puede servir una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador para determinadas gestiones relativas a menores, señala el sitio web de Ysabel Jurado, del Consejo Municipal de Los Ángeles por el distrito 14.

Compartan con una persona de confianza el número de extranjero o A-Number, si lo tienen, además de nombre completo, fecha de nacimiento y país de nacimiento; esos datos ayudan a ubicar a una persona detenida, precisa el sitio web de la Oficina del Gobernador.

Definan cómo pagar renta, alimentos, medicamentos y servicios si falta el principal sostén económico; mantengan una pequeña reserva, una lista de cuentas y contactos, sin entregar contraseñas innecesariamente.

Guarden copias de los documentos en una carpeta física segura y en un archivo digital protegido al que pueda acceder el contacto designado.

DERECHOS BÁSICOS DE UN INMIGRANTE INDOCUMENTADO

Puedes guardar silencio. No tienes que responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, estatus migratorio o forma de entrada; puede decir: “Deseo guardar silencio y hablar con un abogado” .

No tienes que responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, estatus migratorio o forma de entrada; puede decir: . No abras la puerta ni permitas la entrada a tu vivienda solo porque agentes lo solicitan. Pide que muestren una orden judicial firmada por un juez y que la deslicen por debajo de la puerta o la muestren por una ventana; una orden administrativa de ICE no equivale necesariamente a una orden judicial para entrar al hogar. Las Tarjetas Rojas de Immigrant Legal Resource Center (ILRC) ayudan a expresar estos derechos. Puedes descargarla e imprimirla de forma gratuita en múltiples idiomas desde el sitio web de ILRC.

Pide que muestren una orden judicial firmada por un juez y que la deslicen por debajo de la puerta o la muestren por una ventana; una orden administrativa de ICE no equivale necesariamente a una orden judicial para entrar al hogar. Las Tarjetas Rojas de (ILRC) ayudan a expresar estos derechos. Puedes descargarla e imprimirla de forma gratuita en múltiples idiomas desde el sitio web de ILRC. No firmes documentos ni aceptes una salida voluntaria sin entenderlos y sin asesoría legal. Pide un abogado y solicita un intérprete si no comprendes inglés.

Pide un abogado y solicita un intérprete si no comprendes inglés. No mientas ni presentes documentos falsos. Si un agente te detiene en la calle o en el trabajo, mantén la calma, no te resistas físicamente y comunícale que deseas guardar silencio y hablar con un abogado.

Si un agente te detiene en la calle o en el trabajo, mantén la calma, no te resistas físicamente y comunícale que deseas guardar silencio y hablar con un abogado. Si presencias una acción. Puedes anotar fecha, hora, lugar, nombres o números visibles de placa y lo ocurrido; no interfieras ni te acerques de manera que pongas en riesgo a otras personas, publica Fresnoland.

Las familias inmigrantes pueden prepararse ante posibles operativos (Foto: ICE / Flickr)

DOCUMENTOS CLAVE QUE DEBEN TENER A LA MANO

Mantén originales en un sitio seguro y entrega copias a la persona de confianza:

Pasaportes, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y documentos de identidad.

Tarjetas de residencia, permisos de trabajo, visas, recibos de USCIS, documentos de corte migratoria, número A y datos de tu abogado o representante acreditado.

Certificados de nacimiento de hijos, contactos de escuela y médicos, recetas, seguros médicos y registros de necesidades especiales.

Poderes, designación de cuidador, información de renta/hipoteca, cuentas bancarias, deudas, seguros y vehículos.

Evidencia de vínculos y presencia en EE.UU., como declaraciones de impuestos, comprobantes de domicilio, empleo, estudios y expedientes médicos; un abogado puede indicar qué es especialmente relevante para su caso.

¿QUÉ HACER SI TE DETIENEN?

Llama a la red local de respuesta rápida y a un proveedor legal confiable; estas redes pueden documentar operativos y conectar a familias con apoyo. El directorio estatal de California Immigrant Justice Collaborative incluye líneas por condado.

incluye líneas por condado. En el condado de Los Ángeles, las líneas disponibles incluyen Los Angeles Rapid Response Network: (888) 624-4752; Boyle Heights/East L.A.: (323) 805-1049; y Long Beach ÓRALE: (562) 245-9575. Para otros condados, consulte el directorio estatal, señala California Collaborative for Immigrant Justice.

Para buscar a un adulto detenido, usa el ICE Online Detainee Locator System con el A-Number y país de nacimiento, o con datos biográficos; el sistema no busca a menores de 18 años y puede requerir revisiones repetidas.

con el A-Number y país de nacimiento, o con datos biográficos; el sistema no busca a menores de 18 años y puede requerir revisiones repetidas. Busca únicamente abogados con licencia o representantes acreditados por el Departamento de Justicia; evita “notarios” o gestores que prometan resultados o cobren por consejos jurídicos sin estar autorizados.

Si te interesó esta información, te presento otras notas que redacté en Mag El Comercio sobre ICE: