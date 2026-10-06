La ola de calor que afecta al sur de California continuará durante los próximos días, con temperaturas de hasta 105 grados y advertencias vigentes en Los Ángeles y Orange. El episodio extremo no solo mantiene a millones de residentes expuestos a temperaturas muy por encima de lo habitual para octubre, sino que también está aumentando el consumo de electricidad debido al uso de aire acondicionado y ventiladores. Ante la presión sobre la red eléctrica, las autoridades pidieron a los consumidores adoptar medidas para reducir voluntariamente la demanda, especialmente durante las horas de mayor consumo.

El centro de Los Ángeles alcanzó los 102 grados el lunes 5 de octubre, con lo que sumó cuatro días consecutivos con temperaturas de al menos 100 grados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se trata de la racha más larga de temperaturas de tres dígitos registrada durante octubre en el centro de Los Ángeles y empata el récord de mayor duración registrado en cualquier época del año.

¿Por qué piden reducir el consumo de electricidad en Los Ángeles?

Las temperaturas máximas continuarán entre los 90 y 105 grados en los valles y varias zonas costeras del condado de Los Ángeles, entre 15 y 27 grados por encima de lo normal para esta época del año.

Este calor extremo está provocando un mayor uso de equipos de aire acondicionado y ventiladores, lo que incrementa la demanda de electricidad. El lunes, algunos residentes del condado de Los Ángeles incluso experimentaron apagones.

Ante esta situación, Cal-ISO, el operador de la red eléctrica de California, pidió a los consumidores reducir voluntariamente el uso de electricidad para disminuir la presión sobre el sistema durante los momentos de mayor demanda.

Aunque por ahora no se anticipa un déficit de electricidad, las autoridades están tomando medidas preventivas ante la posibilidad de que el consumo aumente durante los días más calurosos.

Autoridades de Los Ángeles piden reducir el consumo de electricidad para disminuir la presión sobre la red. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué recomiendan hacer para evitar apagones?

Las autoridades recomiendan concentrar los esfuerzos para ahorrar electricidad durante las horas de mayor demanda, especialmente entre la tarde y las primeras horas de la noche.

Entre las principales medidas se encuentran:

Mantener el termostato en 78 grados o más , cuando sea posible.

, cuando sea posible. Apagar las luces que no sean necesarias.

Evitar utilizar lavadoras, lavavajillas, aspiradoras y otros electrodomésticos entre las 4 p.m. y 9 p.m.

Desconectar los aparatos eléctricos que no estén siendo utilizados.

Mantener cerradas las cortinas o persianas durante las horas de mayor calor para conservar una temperatura más fresca dentro de la vivienda.

Estas acciones buscan reducir el consumo justamente cuando una mayor cantidad de hogares utiliza equipos para combatir las altas temperaturas.

¿Hasta cuándo continuará el calor extremo en California?

Las advertencias por calor extremo permanecen vigentes hasta las 8 p.m. del jueves en zonas costeras y de los valles del condado de Los Ángeles, además de áreas costeras y del interior del condado de Orange.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones calurosas continúen durante el resto de la semana. Algunas zonas cercanas a la costa podrían experimentar un ligero alivio debido a la brisa marina, con temperaturas entre uno y cinco grados más bajas.

Sin embargo, las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las temperaturas mínimas se mantendrán generalmente en los 60 y 70 grados, mientras que algunas zonas montañosas y de las estribaciones podrían permanecer en los 80 grados durante la noche.

La ola de calor en California mantendrá las temperaturas extremas hasta el jueves, con alivio más marcado desde el sábado. | Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cuándo comenzarán a bajar las temperaturas en Los Ángeles?

El sistema de alta presión que mantiene las temperaturas elevadas comenzaría a debilitarse el viernes, aunque algunas zonas de los valles todavía podrían acercarse a los 100 grados.

Para el centro de Los Ángeles se pronostican temperaturas en los 90 grados, mientras que se espera un descenso más marcado el sábado.

¿Cómo ahorrar electricidad durante la ola de calor?

Medida Horario recomendado Ajustar el termostato a 78 °F o más Durante el día Evitar lavadora y lavavajillas 4 p.m. a 9 p.m. Apagar luces innecesarias Todo el día Desconectar aparatos sin uso Todo el día Cerrar cortinas y persianas Durante las horas de mayor calor